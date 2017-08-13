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 Киевские новости, Общество
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 400 правоохранителей будут охранять порядок на матче "Олимпик"-"Черноморец" в Киеве

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В Киеве 400 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут охранять порядок во время футбольного матча "Олимпик" (Донецк) – "Черноморец" (Одесса) на стадионе "Динамо".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

Сегодня, 13 августа, состоится футбольный матч чемпионата Украины между командами Премьер-лиги "Олимпик" (Донецк) и "Черноморец" (Одесса) на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского.

В связи с этим под особым вниманием правоохранителей будет находиться территория вокруг спортивной арены, а также ближайшие станции метро.

"Киевские полицейские призывают граждан вести себя цивилизованно, толерантно относиться друг к другу, не нарушать общественный порядок, а также способствовать правоохранителям в выполнении их функций по охране публичной безопасности. Сотрудники полиции в рамках своей компетенции будут немедленно реагировать на любые противоправные действия", - говорится в сообщении.

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Почему бы юзовским щурам не играть где-нибудь ближе к своему гадючнику?
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Интересно - растёт ли количество краж и грабежей во время спортивных состязаний, когда отвлекается множество правоохранителей?
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Ой, вей, говорили моя мама,- Иди в милицейские и будешь иметь деньги и проституток..- Я но я таки и не пошёл. Если би я имел тогда возможность знать что буду без билетов ходить на футбол - то бил бы уже полковником милиции и сидел в первом ряду...

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Чёйта я от жизни отстал. Олимпик(Донецк) - это что за фрукт, с какой ветки свалился ?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости400 правоохранителей будут охранять порядок на матче "Олимпик"-"Черноморец" в Киеве
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