 400 правоохранителей будут охранять порядок на матче "Олимпик"-"Черноморец" в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.
Сегодня, 13 августа, состоится футбольный матч чемпионата Украины между командами Премьер-лиги "Олимпик" (Донецк) и "Черноморец" (Одесса) на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского.
В связи с этим под особым вниманием правоохранителей будет находиться территория вокруг спортивной арены, а также ближайшие станции метро.
"Киевские полицейские призывают граждан вести себя цивилизованно, толерантно относиться друг к другу, не нарушать общественный порядок, а также способствовать правоохранителям в выполнении их функций по охране публичной безопасности. Сотрудники полиции в рамках своей компетенции будут немедленно реагировать на любые противоправные действия", - говорится в сообщении.
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