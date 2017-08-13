 Террорист, организовавший канал контрабанды на Донбассе, был уволен командованием наемников РФ "задним числом", - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МОУ, в частях боевиков постоянно происходят происшествия уголовного характера.
В частности, в полосе ответственности 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК неизвестными были нанесены ножевые ранения военнослужащему бригады. Обстоятельства происшествия выясняются.
Также, представителями т.н. "МВД ДНР" задержан военнослужащий 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК, который под прикрытием командования бригады организовал масштабный сбыт контрабандных товаров. С целью недопущения разглашения указанного факта, данное лицо "задним числом" освобождено от военной службы.
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В России в эфире одного из пропагандистских каналов ведущий прочитал стихотворение про солдата, который воюет против США. Так называемую поэзию продекламировал ведущий Артем Шейнин, который работает на "Первом канале". Слова стихотворения звучали так: "Хмелел солдат, слеза котилась, играл трофейный патефон, и на груди его светилась медаль за город Вашингтон, допил солдат, поправил каску, достал затвором в ствол патрон, еще освобождать Аляску, раздавил ногой Айфон", - прочитал стих Шейнин.
Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/rostv-prochli-provokatsionnyy-stih-hmelnogo-1502613495.html
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