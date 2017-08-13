 Российский наемник, организовавший канал контрабанды на Донбассе, был уволен командованием "задним числом", - ГУР

со ссылкой на

В частности, в полосе ответственности 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК неизвестными были нанесены ножевые ранения военнослужащему бригады. Обстоятельства происшествия выясняются.

Также, представителями т.н. "МВД ДНР" задержан военнослужащий 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК, который под прикрытием командования бригады организовал масштабный сбыт контрабандных товаров. С целью недопущения разглашения указанного факта, данное лицо "задним числом" освобождено от военной службы.