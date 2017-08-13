 Российский наемник, организовавший канал контрабанды на Донбассе, был уволен командованием "задним числом", - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МОУ, в частях боевиков постоянно происходят происшествия уголовного характера.
В частности, в полосе ответственности 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК неизвестными были нанесены ножевые ранения военнослужащему бригады. Обстоятельства происшествия выясняются.
Также, представителями т.н. "МВД ДНР" задержан военнослужащий 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК, который под прикрытием командования бригады организовал масштабный сбыт контрабандных товаров. С целью недопущения разглашения указанного факта, данное лицо "задним числом" освобождено от военной службы.
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В России в эфире одного из пропагандистских каналов ведущий прочитал стихотворение про солдата, который воюет против США. Так называемую поэзию продекламировал ведущий Артем Шейнин, который работает на "Первом канале". Слова стихотворения звучали так: "Хмелел солдат, слеза котилась, играл трофейный патефон, и на груди его светилась медаль за город Вашингтон, допил солдат, поправил каску, достал затвором в ствол патрон, еще освобождать Аляску, раздавил ногой Айфон", - прочитал стих Шейнин.
Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/rostv-prochli-provokatsionnyy-stih-hmelnogo-1502613495.html
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"Солдат спускается с пригорка,
С семьёю встреча впереди...
Медаль "За взятие Нью-Йорка"
Я вижу на его груди...
Я вижу - дочка его, Танька
На речку гонит двух гусей,
Где с башни НАТОвского танка
Сын Федька ловит карасей..."
Оце ВОНО!!! А Ви - "патефон", "айфон"... (Вичепив цей "опус" у "патриотов великого, могучего"...). Тут уже і інститут Сербського не допоможе...
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Вот она, сермяжная правда жизни
Сидел солдат, курил сигару.
Играл трофейный патефон,
А на груди его сияла
Медаль ЗА ГОРОД ВАШИНГТОН.
Пайки голодным раздавая,
Был этим делом занят он.
Пластинка старая рыдая,
Несла гармони перезвон.
Он эту старую пластинку
В боях спасал от пуль храня.
Теперь на Русскую КАЛИНКУ
Сбежалась негров ребятня.
И стайкой за жратвою встала.
Солдат не жадничал, давал.
Шматок достал с котомки сала.
Нарезал и малых созвал.
А капитолий грязным смрадом.
Чадил руинами дымя.
Солдат к нему сидевший задом.
Привстал и пернул в столб огня.
И негры радостно смеялись,
Кто от бомбежик уцелел.
Ну что буржуи - доигрались !
А патефон по Русски пел .
еще и на музычку положена!!!!
задушевная песня - Сидел солдат, курил сигару. Играл трофейный патефон,
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