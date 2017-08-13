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 Российский наемник, организовавший канал контрабанды на Донбассе, был уволен командованием "задним числом", - ГУР

разведка

Еще одного боевика зарезали ножом - обстоятельства выясняются.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МОУ, в частях боевиков постоянно происходят происшествия уголовного характера.

В частности, в полосе ответственности 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК неизвестными были нанесены ножевые ранения военнослужащему бригады. Обстоятельства происшествия выясняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подтвержен факт участия российских наемников с Донбасса в войне в Сирии, - ГУР МО

Также, представителями т.н. "МВД ДНР" задержан военнослужащий 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК, который под прикрытием командования бригады организовал масштабный сбыт контрабандных товаров. С целью недопущения разглашения указанного факта, данное лицо "задним числом" освобождено от военной службы.
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ЦРУ та Моссад знервовани палять збоку, із заздрощами споглядаючи за здобутками ГРУ ..
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такого кадра ЦЕНАВА должни взять авкови-аброськіни-галубани
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Какие там обстоятельства - деньги и власть - больше никаких...
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я рыдаю
В России в эфире одного из пропагандистских каналов ведущий прочитал стихотворение про солдата, который воюет против США. Так называемую поэзию продекламировал ведущий Артем Шейнин, который работает на "Первом канале". Слова стихотворения звучали так: "Хмелел солдат, слеза котилась, играл трофейный патефон, и на груди его светилась медаль за город Вашингтон, допил солдат, поправил каску, достал затвором в ствол патрон, еще освобождать Аляску, раздавил ногой Айфон", - прочитал стих Шейнин.
Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/rostv-prochli-provokatsionnyy-stih-hmelnogo-1502613495.html
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Навіть не "зачепило"... Слабенько... А як Вам це:
"Солдат спускается с пригорка,
С семьёю встреча впереди...
Медаль "За взятие Нью-Йорка"
Я вижу на его груди...
Я вижу - дочка его, Танька
На речку гонит двух гусей,
Где с башни НАТОвского танка
Сын Федька ловит карасей..."
Оце ВОНО!!! А Ви - "патефон", "айфон"... (Вичепив цей "опус" у "патриотов великого, могучего"...). Тут уже і інститут Сербського не допоможе...
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Не плохо, но все равно не берет за душу, рука даже к стакану не потянулась...
Вот она, сермяжная правда жизни
Сидел солдат, курил сигару.
Играл трофейный патефон,
А на груди его сияла
Медаль ЗА ГОРОД ВАШИНГТОН.

Пайки голодным раздавая,
Был этим делом занят он.
Пластинка старая рыдая,
Несла гармони перезвон.

Он эту старую пластинку
В боях спасал от пуль храня.
Теперь на Русскую КАЛИНКУ
Сбежалась негров ребятня.

И стайкой за жратвою встала.
Солдат не жадничал, давал.
Шматок достал с котомки сала.
Нарезал и малых созвал.

А капитолий грязным смрадом.
Чадил руинами дымя.
Солдат к нему сидевший задом.
Привстал и пернул в столб огня.

И негры радостно смеялись,
Кто от бомбежик уцелел.
Ну что буржуи - доигрались !
А патефон по Русски пел .

еще и на музычку положена!!!!
задушевная песня - Сидел солдат, курил сигару. Играл трофейный патефон,
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Начальник захотел секса, звонит секретарши :- у меня встал вопрос ! она:- но у меня месячный отчет ! он бросил трубку. Секретарша пожалела шефа , заходит к нему и говорит :- может задним числом или в устной форме? шеф :- спасибо ! я уже от руки набросал
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Устали они изображать себя Наташами Ростовыми и Пьерами Безуховыми и вернулись в реальный сРу мир...
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" Крымский бандеровец " читайте выпуски ежедневно ---------- "Съездила домой в Крым. На украинскую речь в общественном транспорте (я со своими детьми разговариваю) кривятся, но молчат. Странно, ещё год назад шипели. Насмотрелась на мудаков, которые едут на материк за украинскими документами. Они отличаются от тех, что едут к родственникам, отсутствием сумок и новыми хрустящими украинскими паспортами (видать, взамен тех, что случайно сгорели или порвались). На украинском КПП ведут себя тише воды и ниже травы, а как только проходят КПП оккупантов… Вы бы их видели! Вспоминают, что они "россияне" - плечи расправили, грудь колесом! В автобусе что-то тявкнули на меня из-за моего украинского языка. А я громко спросила: не печёт ли карман новый паспорт? Дальше молчали всю дорогу. Ненавижу их, приспособленцы хреновы! "
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Отак..продавал в Украину лапти вологодкие..и пряники тульские...и тут ево поймали..бо самим мало😁
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский наемник, организовавший канал контрабанды на Донбассе, был уволен командованием "задним числом", - ГУР
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