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 Политика Украины
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 Подтвержден факт участия российских наемников с Донбасса в войне в Сирии, - ГУР МО

разведка

Погибших в боях террористов не повезут хоронить на Родину

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МОУ, в частях боевиков снова найдены доказательства участия террористов "Л(Д)НР" в войне в Сирии.

"Подтвержден очередной факт участия военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) в составе воинского контингента ВС РФ в Сирии. Так, в Сирии погибли восемь и получили ранения двое военнослужащих полка, в том числе командир минометной батареи. В связи с тем, что погибшие не являющихся гражданами РФ, их тела будут захоронены на территории Сирии", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в зоне АТО 17 обстрелов: 1 воин погиб, 8 - получили ранения или травмы, - штаб
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В оккупированном Крыму на пляжи выбросило тонны водорослей и двух ватников.
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Перестань. Отказаться от ЯО - я так сам себе думаю - было правильно. Ведь его нужно содержать. А зарплаты позабыл какие были?. Или бы ты хотел - чтобы такая боеголовка рядом взорвалась???
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Не, ну МБР - оно конечно дорого. Но хоть чуток тактического ядерного оружия можно же было себе позволить?
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И шо тебе чуток поможет? Тут - или быть настолько сильным - чтоб с тобой боялись связываться,,- или вообще ничто...Кого ты пукалкой испугаеш? Разве что свою землю заразиш,,,--- а заоодно - даш повод рассматривать тебя как источник опасности для Европы....
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Нет, были вместе с ней ещё две страны-"лохушки" (Белорусия и Казахстан)!
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Та нехай вони там усі передохнуть! І пофігу, де їх прикопають.
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Доля "гарматного м'яса" мене не цікавить. Тим більше- найнятого "гарматного м'яса".
Горіть у пеклі, москалі!
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"Синдром Грема Филипса".

Медицина научно доказала, что фоткаться с российским пропагандоном Гремом Филипсом - это к внезапной смерти.
Вот и Дрыженко Артем Юрьевич (по кличке "Волк") сфоткался, а 10.08.2017 уже и ффсё под Желобком.

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ПС
А вообще Желобок потихоньку превращается для ватных в аналог Широкино, только чуть меньшего масштаба.
Село (вернее его руины) расположено в низине и подходы к нему хорошо просматриваются и простреливаются с возвышенностей, занимаемых ВСУ.
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А, пэтя-голубь мыру, в курсе?
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А Хуйло, несостоявшийся лауреат нобелевской премии мира, в курсе? Ибо не Петя посылает долбоящеров воевать по всему свету.
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так у пэти же 100500 пэрэмырря, да и АТО, а не война
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якби назвали ато війною шо менше стрільли б
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Россия ДНРовскими полудурками затыкает самые грязные дыры.
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Более интересно - уже Хуйлу не хватает борцов за сРу мир?
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Подтвержен факт участия российских наемников с Донбасса в войне в Сирии, - ГУР МО

Та уже 10 000 раз подтверждено! Хватит подтверждать !
Уже голова разболелась от ихних подтверждений!
Пора сскинуться на киллера для х*йла и закрыть тему!!!
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Юноша! Зачем ви ТАК ошибаетесь? Ви совьершенно не правы по той простой причине, что у них там половина пьяных с самого утра !
Другая половина давно мечтает убить воё хуйло и только мизерная часть уторой половины не хочет ево убивать... Так, шо клянусь своей кипой - 86% никак не могут бить совсем....
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"Юноша! Зачем ви ТАК ошибаетесь?"(с)

После того, как сегодня послушала интервью Жванецкого о том, что в рос. новостях все - доходчиво, а он вынужден прикрываться юмором, чтобы сказать то же самое, думаю, что их скорее всего больше, чем 86%.
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Ой, вей, Лариса, - если уже нашь Жванецкий ТАКОЕ говорить, то пусть у меня отпадут пейсы и случиться маленькое горе, шоп я начал спорить с ТАКИМ уважаемым человеком...
- Пусть вже будет по Вашему и по этому высокочтивому Жванецкому. Алла-акбар-аминь!
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можете сами сделать выводы. Зачем верить мне на слово? 13.08.2017 08:55
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Возьму на себя наглость с вами не согласиться...Если отара овец приучена ходить за ишаком и вы его таки продали...поставьте во главе стада козла и отара послушно пойдет за ним, им ведь все равно за кем -главное шо бы не такой баран как они. хоть верблюд или жирафа
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- Да ия не стану с Вами спорить, про ишаков и козлов... Зачем мине портить нервы на этих животных? Пусть Ви будите правы - я стану не прав, но... НО убейте вже в конце концов этово путена или скажите когда это произойдёт, бо нету вже терпения тирпеть такое...
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терпеть таки приходиться нам, но если мы живем ради внуков и правнуков - очень полезно было б дабы сущность эта прекратила свое существование не геройской смертью от рук убивцов, а от позорной немощи на фоне распадающейся конгломерации по недоразумению именуемой страной...дабы последователей не возникало на тех территориях
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Минобороны России проведет пробег с частицами пледа цесаревича Алексия
10.08.2017 Редактор

Российское военное ведомство объявило о проведении под эгидой ДОСААФ "комплексного международного комбинированного" пробега "С востока на запад России", символом которого станут "частицы пледа святого мученика цесаревича Алексия".

Реликвию в Россию из Австралии лично доставил митрофорный протоиерей Михаил Протопопов. В торжественной обстановке он передал ее статс-секретарю, заместителю председателя ДОСААФ Николаю Стаськову. На церемонии присутствовал также первый заместитель Верховного Атамана "Союза казаков-воинов России и зарубежья" казачий генерал Павел Платов.

"Плед, которым прикрывался во время приступов гемофилии святой мученик цесаревич Алексий, был связан его августейшими сестрами. Хранила его как святыню великая княгиня Ксения Александровна. Перед смертью она отдала его своему духовнику протоиерею Николаю Успенскому. Позже этот плед перешел к протоиерею Михаилу Протопопову", - сообщается на сайте Министерства обороны России.

"Пусть эта православная святыня так же, как и святой облик божьей матери - икона Покрова Богородицы - поможет участникам экспедиции преодолеть все трудности и невзгоды", - сказал протоиерей Михаил Протопопов.

Как ожидается, пробег общей протяженностью около 12000 км завершится 18 августа байк-фестивалем в Севастополе. Затем его участники прибудут в Белоруссию, где 22 августа проведут акцию возле историко-культурного комплекса "Линия Сталина".
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Сначала убивают, а потом торжественно и сракально носятся с покойниками, т.к....дешевле обходятся, чем живые...
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а потом,бля,"внизапнааа" окажется,что Земля круглая)))))
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почему не с трусами премьера пробег.... ночные шакалы бы с радостью согласились так как путька друг зарубил финансирования этой своры
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Прикинь,а админ вытер новость,что бы никто не знал, шо от топтания украинского флага по любэ одна дорога
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С ужасом представляю себе поминальный день в Сирии.
)))
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кацаПсинсого гоффна нигде нет,даже в Венесуэле. :D
два борта транспортной авиации РАБссии вторглись в воздушное пространство Каракаса ипритаранив 6 миллиардов рублей США братану Мадуре.На втором борту скорее всего были ИХТАМНЕТЫ ФСБ Рабссии... Крысы позорные
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" Крымский бандеровец " читайте выпуски ежедневно ---------- "Съездила домой в Крым. На украинскую речь в общественном транспорте (я со своими детьми разговариваю) кривятся, но молчат. Странно, ещё год назад шипели. Насмотрелась на мудаков, которые едут на материк за украинскими документами. Они отличаются от тех, что едут к родственникам, отсутствием сумок и новыми хрустящими украинскими паспортами (видать, взамен тех, что случайно сгорели или порвались). На украинском КПП ведут себя тише воды и ниже травы, а как только проходят КПП оккупантов… Вы бы их видели! Вспоминают, что они "россияне" - плечи расправили, грудь колесом! В автобусе что-то тявкнули на меня из-за моего украинского языка. А я громко спросила: не печёт ли карман новый паспорт? Дальше молчали всю дорогу. Ненавижу их, приспособленцы хреновы! "
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извиняюсь спросить,а на месте где зарыли моторыло и гиви будет платный туалет, или так можно и по большому и по маленькому
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ПОЧЕМУ "атошники" превращаются в "афганцев" или про донбасскую "Сечь" с одной стороны и донбасское "Сафари" с другой. Дело вот в чём... Оборонительная война за Независимость должна касаться ВСЕГО народа! Она не может касаться только части людей: контрактников (наёмников), волонтёров, добровольцев и т.п. Ибо в этом случае война превращается из святого дела всей нации в РАБОТУ отдельный людей.И бизнес отдельных чиновников. И именно это мы видим сегодня. В зону АТО направляют только контрактников. То есть взрослых мужиков, которым не сидится дома, со своей семьёй. Все знают, что на востоке идёт позиционная война. То есть ничего не меняется. Нет ни наступления ни отступления. АТО превращается в некое подобие пионерской военной игры "Зарница" эпохи совка. В современную Сечь, куда бегут от рутины современные украинские казаки. А роССийские ублюдки едут в донбасское Сафари, пострелять украинцев! В зоне АТО, опытные контрактники 30-40 лет попадают под командование 23 летних украинских лейтенантов. Естественно, этих неопытных, "зелёных" командиров посылают на йух. То есть дисциплина ниже плинтуса, процветает пьянство. Отсюда столько небоевых потерь. Для военных операций за рубежом нужна контрактная профессиональная армия. Именно поэтому такая армия у США. Для защиты своей Родины подходит только призывная полупрофессиональная армия! Потому, что защита страны ДОЛЖНА КАСАТЬСЯ ВСЕХ ГРАЖДАН! Именно поэтому в передовой военной державе Израиль в армии служат все! Включая девушек!!! До сих пор советские ветераны войны в Афганистане ("афганцы") жалуются на отсутствие уважения к их подвигу. На это часто слышат в ответ, что они там (в Афганистане) Родину не защищали, в отличии от ветеранов Второй мировой. А занимались непонятно чем и непонятно зачем. Я боюсь того, что скоро подобные слова услышат наши АТОшники. Им могут сказать, что она САМИ пошли на контракт! То есть САМИ согласились ехать в АТО! И значит ПРОСТО ДЕЛАЛИ СВОЮ РАБОТУ! За которую получали зарплату и льготы!! Печальный факт в том, что ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ Украины от роССии и народ Украины были единым целым только весной и летом 2014. После они стали разбегаться в стороны...Всё дальше и дальше...
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Ну пиз..ц.Опять ,,НАЕМНИКИ,, !!! Говорите прямо-войска российской федерации.Ничего,что я с маленькой,ватники???
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Вообще-то, насколько понятно из статьи, это граждане Донецка. Вроде Донецк - пока Украина, так что войска Российской федерации не канают.
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мид должен ноту протеста направить. мол, граждан украины хоронят йух знает где, ну и там ещё куча юридических терминов.
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Эти граждане такие же украинцы, как вы - немка.
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То есть, я не сомневаюсь, что предатели добровольно отказались от паспортов, а значит, и гражданства Украины. И странно выглядит украинец, поставивший вам лайк, не распознав в вас рос. тролля.
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причём тут я и россия? у вас с головой всё норм?
юридически они граждане украины и мид должен выполнять свои обязанности по каждому гражданину находящимся за пределами украины. так выглядит демократия, а не сталинский гулаг.
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Ну шо дупоротые Насратанусы, когда развал раши будет? Хочется успеть в челябинской республике пожить...
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Да вот некоторые обещают к концу 2017 г. За октябрь уже скромно умалчивается.
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Шож подождем, немного осталось, но ведь обманут в который раз...
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Я там выше вас украинцем назвала. Вижу: ошиблась. Еще один руссо-тролль...
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На Информнапалме это можно почитать. Не понимаю, мониторинг соцсетей - это вся работа ГУРа?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодтвержден факт участия российских наемников с Донбасса в войне в Сирии, - ГУР МО
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