 Подтвержден факт участия российских наемников с Донбасса в войне в Сирии, - ГУР МО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МОУ, в частях боевиков снова найдены доказательства участия террористов "Л(Д)НР" в войне в Сирии.
"Подтвержден очередной факт участия военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) в составе воинского контингента ВС РФ в Сирии. Так, в Сирии погибли восемь и получили ранения двое военнослужащих полка, в том числе командир минометной батареи. В связи с тем, что погибшие не являющихся гражданами РФ, их тела будут захоронены на территории Сирии", - сказано в сообщении.
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Горіть у пеклі, москалі!
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Медицина научно доказала, что фоткаться с российским пропагандоном Гремом Филипсом - это к внезапной смерти.
Вот и Дрыженко Артем Юрьевич (по кличке "Волк") сфоткался, а 10.08.2017 уже и ффсё под Желобком.
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А вообще Желобок потихоньку превращается для ватных в аналог Широкино, только чуть меньшего масштаба.
Село (вернее его руины) расположено в низине и подходы к нему хорошо просматриваются и простреливаются с возвышенностей, занимаемых ВСУ.
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Та уже 10 000 раз подтверждено! Хватит подтверждать !
Уже голова разболелась от ихних подтверждений!
Пора сскинуться на киллера для х*йла и закрыть тему!!!
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Другая половина давно мечтает убить воё хуйло и только мизерная часть уторой половины не хочет ево убивать... Так, шо клянусь своей кипой - 86% никак не могут бить совсем....
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После того, как сегодня послушала интервью Жванецкого о том, что в рос. новостях все - доходчиво, а он вынужден прикрываться юмором, чтобы сказать то же самое, думаю, что их скорее всего больше, чем 86%.
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- Пусть вже будет по Вашему и по этому высокочтивому Жванецкому. Алла-акбар-аминь!
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10.08.2017 Редактор
Российское военное ведомство объявило о проведении под эгидой ДОСААФ "комплексного международного комбинированного" пробега "С востока на запад России", символом которого станут "частицы пледа святого мученика цесаревича Алексия".
Реликвию в Россию из Австралии лично доставил митрофорный протоиерей Михаил Протопопов. В торжественной обстановке он передал ее статс-секретарю, заместителю председателя ДОСААФ Николаю Стаськову. На церемонии присутствовал также первый заместитель Верховного Атамана "Союза казаков-воинов России и зарубежья" казачий генерал Павел Платов.
"Плед, которым прикрывался во время приступов гемофилии святой мученик цесаревич Алексий, был связан его августейшими сестрами. Хранила его как святыню великая княгиня Ксения Александровна. Перед смертью она отдала его своему духовнику протоиерею Николаю Успенскому. Позже этот плед перешел к протоиерею Михаилу Протопопову", - сообщается на сайте Министерства обороны России.
"Пусть эта православная святыня так же, как и святой облик божьей матери - икона Покрова Богородицы - поможет участникам экспедиции преодолеть все трудности и невзгоды", - сказал протоиерей Михаил Протопопов.
Как ожидается, пробег общей протяженностью около 12000 км завершится 18 августа байк-фестивалем в Севастополе. Затем его участники прибудут в Белоруссию, где 22 августа проведут акцию возле историко-культурного комплекса "Линия Сталина".
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два борта транспортной авиации РАБссии вторглись в воздушное пространство Каракаса ипритаранив 6 миллиардов рублей США братану Мадуре.На втором борту скорее всего были ИХТАМНЕТЫ ФСБ Рабссии... Крысы позорные
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юридически они граждане украины и мид должен выполнять свои обязанности по каждому гражданину находящимся за пределами украины. так выглядит демократия, а не сталинский гулаг.
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