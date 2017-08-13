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 Теннис: украинка Свитолина вышла в финал турнира в Торонто

свитолина

Соперницей украинки станет Возняцки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112,. украинская теннисистка Элина Свитолина ярко провела полуфинальный матч турнира WTA, который проходит в Торонто.

Соперницей украинки была вторая ракетка мира Симона Халеп. Свитолиной понадобилось два сета, что справиться в девятый раз в своей карьере над Симоной. Итоговый счет матча 6-1, 6-1.

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"Это был очень тяжелый матч для меня психологически, так как я второй раз за день выступала на этом корте. Было тяжело и потому, что Халеп возвращала назад много мячей, но я была сфокусирована на своей игре и работала над каждым ударом. Это великолепный турнир, я, конечно же, рада своему выступлению здесь. Просто наслаждаюсь этим моментом. Буду стараться сделать все для того, чтобы с помощью моей команды полностью восстановиться и быть готовой к финальному матчу", - сказала Свитолина.

Добавим, что в финале соревнований Свитолина сразится с датчанкой Каролин Возняцки.
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И это здорово,умничка,победы в финале!!! Торонто наше
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Торонто- це Канада. Як Крим- Україна.
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Победы тебе в финале, красотка, ты Элина уже гордость Украины!!
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Молодец. Но после предыдущей новости это читать забавно. Неужели хоть в теннисе не найдётся толкового спортсмена с яйцами? Или только наркоту возить?😊
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З перамогай дзяучына! Трымаю кулачки )))
Слава Украине!
Жыве Беларусь!
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Кто-то же должен без шума и пыли качественно делать свою работу, прославляя свою страну. Умничка! Наши поздравления с нелегкой победой!
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Слава богу, похоже сильный психологический спад после досадного поражения от той же Халеп на Ролан Гарросе, похоже удалось преодолеть. Верю в Элину, что она добьется своего - побед в турнирах большого шлема и первого места в рейтинге WTA
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Полное видео фееричного матча: https://www.youtube.com/watch?v=R9i26xNPUyY
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Победой над второй ракеткой мира Элина значительно укрепила свои позиции в рейтинге WTA. Напомним, ранее украинка на турнире в Торонто обыграла россиянку Дарью Касаткину, американку Винус Уильямс и действующую чемпионку Уимблдона - испанку Гарбинье Мугурусу.
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Цензор.НЕТНовостиСпортТеннис: украинка Свитолина вышла в финал турнира в Торонто
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