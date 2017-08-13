 "После захода Ryanair мы вернемся к вопросу названия аэропорта Борисполь", - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире "5 канала".
"Я надеюсь, что после захода Ryanair мы вернемся к вопросу названия аэропорта Борисполь", - сказал Омелян.
По его словам, он бы очень хотел переименовать Борисполь в аэропорт имени Ивана Мазепы.
"Потому что мой далекий прадед Богдан Лепкий написал прекрасную трилогию об этом гетмане, я бы хотел, чтобы этот гетман был в Украине", - пояснил министр инфраструктуры.
Он добавил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение руководству Борисполя продолжить переговоры с ирландским лоукостером. Результаты должны быть известны после 20 августа.
В конце июня 2016 года на сайте Министерства инфраструктуры Украины стартовало голосование о присвоении международному аэропорту Борисполь имени выдающейся личности. Среди предложенных вариантов были известный авиаконструктор Олег Антонов, гетман Иван Мазепа, художник-авангардист Казимир Малевич, авиаконструктор Игорь Сикорский и этнолог Павел Чубинский.
Коллектив аэропорта Борисполь обратился к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну с просьбой оставить нынешнее название аэропорта без изменений.
14 сентября 2016 года Министерство инфраструктуры заявляло, что не будет присваивать международному аэропорту Борисполь имени Ивана Мазепы, потому что против такой инициативы выступил коллектив предприятия.
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мастер подбирать кадры, которые решают все: этот
Климкин-Чугункин, Гелатей, мадам Гонтарева, всякие там "туки-пуки",
Кубивы и прочая... желающие список дополнят... плюс "варяги" -
бальчуны, супруны, ярески и другие...Да всем
им плати за верную службу...
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Вам не кажется, что Омельяна слишком много в последнее время, а пользы ноль, да даже пользы в минус, вон даже до**ал поляка?
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Был столицей русских, был Киевом при сталине ...
Предлагаю Петровск или Пошковск.
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Интересно, что завтра скажет Омелян? и послезавтра.
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