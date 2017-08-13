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 Политика Украины
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Все про:аэропорт (1269) Борисполь (512) переименования (438) Омелян (321)

 "После захода Ryanair мы вернемся к вопросу названия аэропорта Борисполь", - Омелян

омелян

После прихода в Украину ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair следует вернутся к вопросу переименования аэропорта Борисполь.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире "5 канала".

"Я надеюсь, что после захода Ryanair мы вернемся к вопросу названия аэропорта Борисполь", - сказал Омелян.

По его словам, он бы очень хотел переименовать Борисполь в аэропорт имени Ивана Мазепы.

"Потому что мой далекий прадед Богдан Лепкий написал прекрасную трилогию об этом гетмане, я бы хотел, чтобы этот гетман был в Украине", - пояснил министр инфраструктуры.

Он добавил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение руководству Борисполя продолжить переговоры с ирландским лоукостером. Результаты должны быть известны после 20 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман о ситуации с Ryanair: Изначально была слабая переговорная позиция

В конце июня 2016 года на сайте Министерства инфраструктуры Украины стартовало голосование о присвоении международному аэропорту Борисполь имени выдающейся личности. Среди предложенных вариантов были известный авиаконструктор Олег Антонов, гетман Иван Мазепа, художник-авангардист Казимир Малевич, авиаконструктор Игорь Сикорский и этнолог Павел Чубинский.

Коллектив аэропорта Борисполь обратился к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну с просьбой оставить нынешнее название аэропорта без изменений.

14 сентября 2016 года Министерство инфраструктуры заявляло, что не будет присваивать международному аэропорту Борисполь имени Ивана Мазепы, потому что против такой инициативы выступил коллектив предприятия.
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ггг... довыделывался "коллектив предприятия"...
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Омелян прямо живчиком стал после того как убрали поляка с УЖД
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Формально він сам пішов- не переможений і з гідністю. Омеляну таке не світить.
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Та да- перейменуємо летовище і місія цілого міністра на цій землі буде виконана.
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Не хрена не умеешь - занимайся переименованиями... И делать ничего не надо и шуму много... Гнать этого сопляка... пусть пойдет куда нибудь поработает...
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А что если придут китайцы то переименуем аеропорт в сунь хуй вчай?
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я таке перейменування підтримую(але без відмиву бабла) в москалів порве на шмати
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Пэтя -
мастер подбирать кадры, которые решают все: этот
Климкин-Чугункин, Гелатей, мадам Гонтарева, всякие там "туки-пуки",
Кубивы и прочая... желающие список дополнят... плюс "варяги" -
бальчуны, супруны, ярески и другие...Да всем
им плати за верную службу...
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Назва "Іван Мазепа" чесно перемогла в опитуванні, так що переіменування потрібне. А вже як ватні пукани будуть горіти, це взагалі прєлєсть...
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На мой взгляд лучший вариант-Борисполь им.Сикорского
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Господа, я прошу прощения!
Вам не кажется, что Омельяна слишком много в последнее время, а пользы ноль, да даже пользы в минус, вон даже до**ал поляка?
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Скоро возьмемся за переименование Киева.
Был столицей русских, был Киевом при сталине ...
Предлагаю Петровск или Пошковск.
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Киев ,столица Киевской Руси,пр чем здесь не существующие русские?
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А что ,Омелян на цензоре чей то родственник? Этот Омелян мне скор будет снится . ))))
Интересно, что завтра скажет Омелян? и послезавтра.
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Омелян - становий хребет команди "потужних реформаторів"..
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Все? Великая задача великого потомка великих предков будет выполнена? Тогда пусть быстренько переименовывает и валит НА.... или В ..... или К....... Только побыстрее и подальше от Украины. Можно попросить СБУ заслать его куда-нибудь разрушать экономику наших врагов
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Мазепа стал гетьманом будучи довольно бедны человеком, а потом быстро стал единственным супер-олигархом Украины и так меценатствовал, чуть не надорвался. У нас сейчас точно так - истинные национальные герои тоже приходят на выборные должности бедными, потом меценатствуют, раздавая сотни миллионов, а уходят миллиардерами, за то их народ любит и почитает, как Мазепу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"После захода Ryanair мы вернемся к вопросу названия аэропорта Борисполь", - Омелян
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