 В Киеве сегодня будут продавать картины, чтобы помочь политзаключенным

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом сообщают организаторы, это будет вторая попытка провести мероприятие. Изначально аукцион должен был состояться 27 июля, но его перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.
13 августа аукцион стартует в 18:00 в столичном кафе "Пицца "Ветерано". Его организовывают советник министра иностранных дел Украины по вопросам политзаключенных Геннадий Афанасьев и общественная организация "Евромайдан-Крым".
"С момента начала оккупации Крыма и войны на востоке Украины более 48 наших граждан стали заложниками Российской Федерации. Они безосновательно удерживаются в российских тюрьмах, некоторые даже уже осуждены по необоснованным обвинениям к лишению свободы на десятки лет. Украинские политзаключенные в России не имеют надлежащей финансовой поддержки. Наш общественный долг - морально и финансово поддержать их!", - отмечают организаторы.
Лоты для аукциона - вышитые картины - предоставила мастерица, переселенка из аннексированного Крыма. Стартовые цены на них - от 500 гривен.
Все средства, вырученные от их продажи, пойдут на поддержку политзаключенных украинцев и подарки им ко Дню независимости Украины. Всего организаторы планируют помочь 48 политзаключенным.
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- хм...
лучше бы отой советник министра 0,001% , от натыренного в казне, передал в этот фонд полит заключенных , чем пиарился прикрываясь работами рукодельницы )))
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