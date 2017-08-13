EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  491  12
Все про:аукцион (148) благотворительность (293) Киев (17850) политзаключенные (650)

 В Киеве сегодня будут продавать картины, чтобы помочь политзаключенным

аукцион

В воскресенье, 13 августа, в Киеве состоится благотворительный аукцион в поддержку украинских политузников, которые удерживаются в России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом сообщают организаторы, это будет вторая попытка провести мероприятие. Изначально аукцион должен был состояться 27 июля, но его перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

13 августа аукцион стартует в 18:00 в столичном кафе "Пицца "Ветерано". Его организовывают советник министра иностранных дел Украины по вопросам политзаключенных Геннадий Афанасьев и общественная организация "Евромайдан-Крым".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш протеста против вырубки лесов прошел в центре столицы

"С момента начала оккупации Крыма и войны на востоке Украины более 48 наших граждан стали заложниками Российской Федерации. Они безосновательно удерживаются в российских тюрьмах, некоторые даже уже осуждены по необоснованным обвинениям к лишению свободы на десятки лет. Украинские политзаключенные в России не имеют надлежащей финансовой поддержки. Наш общественный долг - морально и финансово поддержать их!", - отмечают организаторы.

Лоты для аукциона - вышитые картины - предоставила мастерица, переселенка из аннексированного Крыма. Стартовые цены на них - от 500 гривен.

Все средства, вырученные от их продажи, пойдут на поддержку политзаключенных украинцев и подарки им ко Дню независимости Украины. Всего организаторы планируют помочь 48 политзаключенным.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гройсману некогда. Он все отчет пишет... (никак не отчитается за свою работу, хотя это его прямая обязанность)
 показать весь комментарий
Ответить
 
В задницу такую работу, если составление отчётов занимает всё рабочее время!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скуплять все оптом і перепродадуть втридорога. Бариги ж.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
... "Его организовывают советник министра иностранных дел Украины по вопросам политзаключенных Геннадий Афанасьев и общественная организация "Евромайдан-Крым".Источник:https://censor.net.ua/n451493
- хм...
лучше бы отой советник министра 0,001% , от натыренного в казне, передал в этот фонд полит заключенных , чем пиарился прикрываясь работами рукодельницы )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
От это , чувак, тебе с фамилией не фартонуло
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, дело неплохое,,- только будет малоэффективное,, я так думаю.. Желаете Российского зверя картинкой накормить? Врядли получится..
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацаПсины, казна Украины пуста с того дня когда ДАУНетский урод всё увез на РАБссию,а именно с 22 февраля 2014 года.Крысы вонючие.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Киеве сегодня будут продавать картины, чтобы помочь политзаключенным
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти