 Детективы НАБУ расследуют 389 уголовных производств

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.
"По состоянию на 31 июля 2017 детективы НАБУ осуществляют расследование 389 уголовных производств, совокупный размер предмета преступления в которых составляет более 87 млрд грн", - информирует Бюро.
Также сообщается, что в течение месяца семи лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.
Общее количество подозрений по состоянию на конец июля достигло 225, в отношении 125-ти лиц составлены обвинительные акты.
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А что, Рита неправду написала?
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Одно радуетИ у меня и у НАБУ результат одинаковый!
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