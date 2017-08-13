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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1907) коррупция (7391) уголовное дело (2321)

 Детективы НАБУ расследуют 389 уголовных производств

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по состоянию на 31 июля занимаются расследованием 389 уголовных производств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"По состоянию на 31 июля 2017 детективы НАБУ осуществляют расследование 389 уголовных производств, совокупный размер предмета преступления в которых составляет более 87 млрд грн", - информирует Бюро.

Также сообщается, что в течение месяца семи лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Общее количество подозрений по состоянию на конец июля достигло 225, в отношении 125-ти лиц составлены обвинительные акты.

Детективы НАБУ расследуют 389 уголовных производств 01

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Очень,очень,очень мало - ворья в Украине хоть пруд пруди.
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Каждый должен заниматься своим делом.
А что, Рита неправду написала?
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Из-за границы такое писать, по крайней мере, некорректно.
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А видавати імітацію за реальні дії ,це коректно??? Це циркова вистава,лохотрон!!!))
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Если за 2 года нет результатов - то и не будет
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якщо людина живе в світі 5,10 то ти їй хоч кілка на голові теши результата нема
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Циркова вистава триває!!! Боротьба "нанайських хлопчиків" в розпалі !!!)))
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Результатів роботи численних антикорупційних органів , та "потужно реформованих" Петром судів - як не було, так і немає. Чи будуть?
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Українські судді , самі доброчесні в світі і все завдяки рішучим рехвормам великих рехворматорів !!!)))
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суд ще нереформовували ! цікаво що ти вкладаєш в бородьбу ? ти скільки написав заяв про корупційні оборудки ?
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Дмитрику - спочатку навчися писати українською мовою без примітивних помилок, а вже після цього - задавай питання на форумі..
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Цікаво дивитись , де візьмуться некорумповані особі в 100% корумпованій системі??? Вівці, в зграї шакалів, не живут !!))
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зрозумій що якщо людина нехоче щось бачити то їй на голові кілок теши вона буде казати я нея хата немоя ! так і тут я в свому житі стикався і скажу що бородьба іде по моїй заяві звільнили два поліцая !скажи таке в 2013 році смішено булоб ! сидіти в дома на двані і строчити пости про петю це не мішки ворочати
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Чому не бачимо??? Бачимо , доброчесних суддів , Голубвнів в реформованій поліціі !!))
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так судової реформи ще небуло ! що до загальної орупції як ти хочеш коли це ментальна риса українця дорватись і красти чого тут пузері пускати що маєм то маєм як німці привчені до порядку то там некрадуть а в нас був мер при янику то втік після майдану ще досі незнають де він місто разграбував в срань ! вибрали іншого добровольця ато і туди сюди он накрили його купив там якусь техніку для будівницьва доріг в два рази дорожче ніж вона коштує все арештували іде слідцтво ! тому нетреба мені розповідати що хтось виноватий ми і є такі дивисься чесне ніби просте дорвалось до корита і плювати пхає за дві щоки ! населеня абсолютно ставиця до корупції толерантно
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Дмитрику - перечитай передвиборчу програму кандидата на посаду президента України Порошенко П.О. "Жити по-новому!". А вже після прочитання - розказуй нам тут про реформи та про перемоги Петра.. Нагадую - йде четвертий рік його п'ятирічної каденції.
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Богато текста!!! Висновок один, бортьба корупціонерів з корупцією триває !!!)))
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Коли важко хворому, для реабілітаціі, радят бігати, але він неспроможен, то він тупцює на місці !!! Саме так виглядає реформування в Україні !!!))
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Настоящее незавершенное время - ни одного завершенного расследования до конца, толком нет и ни одного приговора суда. Касиров вышел на работу, кто бы не отрицал, но это факт. И на хер кому такое НАБУ сдалось?
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ВАно, Касіров був касою НФ і БПП. Звичайно за нього і Мартиненка вписалась уся срана влада, включно з судами. Але хлопці з НАБУ роблять, що можуть. Не треба на них наїзджати...
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в тебе є конкретні факти ? іди в набу зарегеструй заяу і будем публічно дивитись на хід розслідування
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як це неодного 121 чоловік сіли за грати за перше піврічя 2017 року !!!!!!!!!!!!!! як це ніодного непосадили ?????????навіож брехати
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НАБУ удачі Вам! І це, якщо якісь тварі типу гаранта, уряду чи депутатів на вас тиснуть , то Ви не мовчіть - звертайтесь прямо до народу України... Разом здолаємо уродів.
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кричать бородьби немає ! а як це немає ? а бєню нагнали з приват банку де він вивів 150 міліардів гривень чи память коротка ? а зруйнував газову мафію юлькіну і її компанйона онищнко кадиров і тепер україна незалежна від росії мало того щей на росію в суд подали !!!!!а з укр нафти бєню нагнали і тепер укр нафта виходить в прибуток ! а укр залізниця яка виходить в прибуток укр спир і ще куча державних підприємств які роками грабувались і показували мінуси !!!!!!!!!!!! память кородка ???????????????? за 25 років це безпрецендетні зрушення !!!!!!!!!!!
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И что?! Что?! Задолбали уже показывать свою важность в пищевой цепочке. Где результаты?
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Все логічно, якщо на реальні дії не спроможні , то лишається лише імітувати бурхливу діяльність !!!))
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А я расследую 100500 тысяч дел?
Одно радуетИ у меня и у НАБУ результат одинаковый!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДетективы НАБУ расследуют 389 уголовных производств
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