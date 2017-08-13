 Водитель Jaguar на Киевщине въехал в дерево: трое людей в тяжелом состоянии. ФОТО

В Киевской области поздним вечером 12 августа водитель Jaguar на литовских номерах не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое людей пострадали, все они в тяжелом состоянии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
На Гостомельской трассе водитель Jaguar с 5 пассажирами в автомобиле не справился с управлением и на полном ходу въехал в дерево. Авария произошла поздним вечером 12 августа.
В результате ДТП госпитализировали водителя, пассажира с переднего сидения и одного пассажира с заднего ряда. Все в тяжелом состоянии.
На месте работали патрули полиции и следственно-оперативная группа.
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А дерево?
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п.с. бедное дерево.
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а зачем "пересічним українцям"™ дешевые авто из европы, европейских дорог же, ремонт которых должен на 50% таможенных платежей финансироваться, нету? и зачем им дешевые авто, если их некуда ставить? - вон, по тротуару пройти невозможно...
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банковской картыномера...
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или ты тоже троль отрабатывающий этот заказ?..
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І де тут політика?
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Був випадок, невдовзі після відкриття салона на Федорова кадр виїхав на свіжесенькій тачці - і тут же впилявся в щось рівноцінне.
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По ходу движения возле остановок дерево не всегда спасёт, а вот БЕТОННЫЕ БЛОКИ МОГУТ.
Почему до сих пор не ставятся бетонные блоки возле остановок общественного транспорта?
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