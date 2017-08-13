 Водитель Jaguar на Киевщине въехал в дерево: трое людей в тяжелом состоянии. ФОТО

В Киевской области поздним вечером 12 августа водитель Jaguar на литовских номерах не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое людей пострадали, все они в тяжелом состоянии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на " Киев Оперативный " на странице в Facebook.На Гостомельской трассе водитель Jaguar с 5 пассажирами в автомобиле не справился с управлением и на полном ходу въехал в дерево. Авария произошла поздним вечером 12 августа.

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В результате ДТП госпитализировали водителя, пассажира с переднего сидения и одного пассажира с заднего ряда. Все в тяжелом состоянии.На месте работали патрули полиции и следственно-оперативная группа.