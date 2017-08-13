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 Водитель Jaguar на Киевщине въехал в дерево: трое людей в тяжелом состоянии. ФОТО

В салоне автомобиля Jaguar были пятеро пассажиров

В Киевской области поздним вечером 12 августа водитель Jaguar на литовских номерах не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое людей пострадали, все они в тяжелом состоянии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

На Гостомельской трассе водитель Jaguar с 5 пассажирами в автомобиле не справился с управлением и на полном ходу въехал в дерево. Авария произошла поздним вечером 12 августа.

Водитель Jaguar на Киевщине въехал в дерево: трое людей в тяжелом состоянии 01

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В результате ДТП госпитализировали водителя, пассажира с переднего сидения и одного пассажира с заднего ряда. Все в тяжелом состоянии.

На месте работали патрули полиции и следственно-оперативная группа.
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"В результате трое людей пострадали, все они в тяжелом состоянии"

А дерево?
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а дерево превысило скорость,не оценило рисков и пошло на обгон.. сядет,наверное или права отберут..
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Так тут не Латинская Америка ,ягуары у нас только в зоопарках...
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когда журналисты пишут "на полном ходу" что они имеют ввиду?
п.с. бедное дерево.
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Спиляти всі дерева вздовж доріг на ширину 100 м. Стовби теж.
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Литовські номери до чого? Що б могло статися з пасажирами і водієм , якби це був не "Ягуар" а ВАЗовський металобрухт? Уряд повинен дати можливість пересічним українцям купувати безпечні й недорогі авто з Європи та Північної Америки.. Не повинна вартість авто при розмитненні збільшуватись в декілька разів..
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что, леня, ты сам на литовских бляхах рассекаешь?
а зачем "пересічним українцям"™ дешевые авто из европы, европейских дорог же, ремонт которых должен на 50% таможенных платежей финансироваться, нету? и зачем им дешевые авто, если их некуда ставить? - вон, по тротуару пройти невозможно...
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В мене реєстрація українська. Серія ЕА.. Судячи зі стану доріг в Україні - ні автівок, ні бензину - в Україні ніхто не купляє .. Вже років десять.
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ггг... и сколько денег из тех десятилетних сборов за "автівки, та бензин" уходило на дороги, не подскажешь?..
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Запитати про це краще Гройсмана та його попередників..
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и это сразу поможет отремонтировать дороги?..
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Вибачаюсь - АЕ. ЕА - це друга пара літер після цифр номеру.
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ггг... а теперь назови последние четыре цифры банковской карты номера...
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Когда Колумб впервые высадился у берегов Америки, первое, что он сказал, было: "О, Боже! Глядите, "Ягуар"!
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пля - это специально запощено чтобы держать на слуху эту вонючую фамилиё...

или ты тоже троль отрабатывающий этот заказ?..
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Яка "цікава" для обговорення на політичному форумі "новина"...
І де тут політика?
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Ну як же. Якби той ягуар був не на бляхах, а куплений в офіційному салоні, то в дерево не врізався б. А бляхи, то ж результат політики цинічних бариг, однозначно.
Був випадок, невдовзі після відкриття салона на Федорова кадр виїхав на свіжесенькій тачці - і тут же впилявся в щось рівноцінне.
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Судя по марке автомобиля,жаль только дерево.
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Влетел бы "ягуар" в остановку... Ягуару и водителю с пассажирами ничего бы не было, а люди могли на остановке погибнуть.
По ходу движения возле остановок дерево не всегда спасёт, а вот БЕТОННЫЕ БЛОКИ МОГУТ.
Почему до сих пор не ставятся бетонные блоки возле остановок общественного транспорта?
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Почему акцент делается что машина была на литовских номерах и в то же время предыдущие 10 случаев автопроисшествий когда это касалось украинских номеров ацента небыло никакого? Мусорская быдлота никак угомониться не может?)))
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на литовских номерах можно сбить на смерть, просто бросить машину и убежать
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не могут наши нормально ездить, человек имеющий деньги на старый москвичь покупает полу легальный ягуар!!, ну как тут не покуражиться, и в дерево......позавчера на Харьковском в Киев подобный дебил разнёс несколько стоячих машин....
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возможно так бы не раогнались... и меньше пафоса на дороге....
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я для москвича большой скорости не надо чтобы убиться.
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Не всім вдається співставляти свою ослячу впертість з кінськими силами авто.
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Сеструха Савченко с Гадей? Не уж то так фортануло?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВодитель Jaguar на Киевщине въехал в дерево: трое людей в тяжелом состоянии. ФОТО
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