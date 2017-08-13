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Все про:анекдот (2603) курьезы недели (372)

 Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ

Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 лучших анекдотов недели.

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Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ 01

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Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ 02
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Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ 03

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Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ 04

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Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ 05
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Ну хоть сегодня на 3+ по пятибальной шкале.
)))
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Климкин до 24 лет жил по свидетельству о рождении без паспорта ?
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Или он точно сдал паспорт , а свидетельство оставил ?
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Он видел свет в конце туннеля,
В трубе "Балтийского потопа".
Он думал там видна Европа,
А оказалось - это Попа !
https://m.gazeta.ru/business/2017/08/10/10826720.shtml …

Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 6879
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Да, Когда читаешь про Баржу плюс и уже не знаешь плакать или смеяться. Наверное, смех сквозь слезы

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступив в якості піар-менеджера для тих, хто займається продажем кавунів. Також нечистим бізнесменам втемну вдалося використати USAID Ukraine як джерело безкоштовних грошей на власний бізнес. Крім цього, бізнесмени непогано заробили й створили овочеву олігополію в країні.
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