Редактор Цензор.НЕТ 13.08.17 14:4513.08.17 09:55 Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 лучших анекдотов недели.1. 2. 3. 4. 5. перейти на форум x Мне нравится 1
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В трубе "Балтийского потопа".
Он думал там видна Европа,
А оказалось - это Попа !
→https://m.gazeta.ru/business/2017/08/10/10826720.shtml …
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступив в якості піар-менеджера для тих, хто займається продажем кавунів. Також нечистим бізнесменам втемну вдалося використати USAID Ukraine як джерело безкоштовних грошей на власний бізнес. Крім цього, бізнесмени непогано заробили й створили овочеву олігополію в країні.
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