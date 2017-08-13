EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  1418  32
Все про:Венесуэла (107) Трамп (1340)

 Власти Венесуэлы обвинили Трампа в посягательстве на суверенитет

венесуэла

Власти Венесуэлы решительно отвергают возможность военного вмешательства Вашингтона из-за обострения политического кризиса в этой стране.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", в Каракасе расценивают слова президента США Дональда Трампа как "акт враждебности" и угрозу стабильности в регионе.

12 августа на встрече с иностранными дипломатами в Каракасе министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал слова Трампа посягательством на суверенитет страны и нарушением международного права и Устава ООН. На встрече присутствовал председатель дипломатического представительства США в Каракасе Ли Маккленни.

Накануне во время выступления в Нью-Джерси Трамп не исключил возможность военного вмешательства в Венесуэле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против президента Венесуэлы Мадуро

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Сара Гакаби Сандерз отклонила просьбу венесуэльского президента Николаса Мадуро о телефонном разговоре с Трампом, заявив, что это станет возможным только после "восстановления демократии" в стране. В обнародованном заявлении Белого дома говорится, что президент США требует, чтобы Мадуро уважал Конституцию Венесуэлы, провел свободные и честные выборы, освободил политических заключенных и прекратил нарушение прав человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный суд Венесуэлы признал неконституционным решение депутатов об отставке Мадуро

Напомним, протесты в Венесуэле активизировались, когда 29 марта 2017 года Верховный суд объявил, что забирает полномочия у контролируемого оппозицией Национального собрания, поскольку парламентарии не исполняли прежние решения Верховного Суда, проявив тем самым неуважение к суду.

Оппозиция заявила, что это решение нарушает принцип разделения властей (законодательной и судебной) и приближает страну к диктатуре президента Мадуро.

В результате антиправительственные протесты проходят в Венесуэле практически ежедневно. С 1 апреля в результате беспорядков погибли по меньшей мере 120 человек, за решетку попали тысячи.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И 6 ярдов, да. То, что их там никто не увидит, как и те три, что Януку типа бросили, уже другой вопрос.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Колись Чавес заявляв, що США будуть купляти у Венесуели нафту по тій ціні, котра буде влаштовувати Венесуелу.. Де тепер Чавес? Колись хуйло пробувало шантажувати світ "энергетическим оружием"..І де та енергетична зброя хуйла?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
венесуэла.5 миллиардо.путлер капут.подлодка Курск капут
 показать весь комментарий
Ответить
 
все визиты куйла в оккупированные им земли ,есть нарушение и посягательством государственных суверинитетов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А не надо было принимать у себя ржавые самолетики Ту-160.
Кстати маДура все так же продает нефть американцам?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А у него, как и у Хуйла, выбора нет. Либо продает, либо белые тапки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
август плохой месяц.для крыс кремля каждый год.август 1939 года.гитлер стал братом кремля
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Его заявление изначально было популистским.
Когда реально хотят предпринять жесткие меры, то сначала делают, а потом говорят.

В данном случае Мадуро узнал бы о вмешательстве ВС США уже в процессе свержения, как Норьего в Панаме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кремляди вспомнили про Уста ООН. Циничные ублюдки.Почему кремляди? А кто ещё этому мадуре в уши дует да бабло подгоняет? Слился бы уже давно. В принципе неплохо. Мадура кацапские деньги сосёт,а свиноруское быдло посасывает кое что другое.😊
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мадуро сосет деньги, а Путин потом будет сосать нефть не такой Путит как ви думаєте там ,есть что!! сосать росия только и прилипает подлим, аферистическим путеми ,а потом а ми помогает хитра лиса.свое рило вонючое повсюда .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как им повезло! Они так близко от Америки, что та почувствовала угрозу ну буквально сразу, на следующий день. А мы так далеко.... Который год не может уговорить США помочь нам по взрослому. Венесуэльцы, у вас есть намного больше шансов чем у нас стать очередным штатом современной и обеспеченной страны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
сентябрь плохой месяц для крыс кремля.17 сентября 1939 гда польша напала на ссср.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
клятые гринго.... ты их у дверь, а вони у окно норовять
 показать весь комментарий
Ответить
 
неправда.подлодка Курск прибыл в Венесуэлу с 6 миллиардами долларов для Мадуро.
 показать весь комментарий
Ответить
 
рональд рейган прислал телеграмму.
россия сдавайся ты окружена,иначе пух пух и ты сдохла.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
татищо!!!! вин же мертвий ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Венезуеле убито 100 і більше людей, цим призиденто їсти нема,медикамкнтів,це шезофренік, фашист не призидент і має таких гопників, як він сам ,такий Кадафі,Путін,Зімбабе ,КОрея і т д всьо Америка виновата, та як би не Америка то убивали вас би та катували як собак без наказано як Путін робив з Грузією,Чічнею,Україною . Америка винна, що призедент Мадуру придурок люди їсти немають убиває свій власний народ так як Янукович .А чому він вибори не зробить ,ще в Сірії такий самий свій народ убиває .То Америка винна придурку зомбовані так як Україну маскалі зомбував 25 років ,а потім і почали грабувати і убивати українців от приклад у нас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
їсти нема,медикамкнтів

Галю, це усё патамущо кляти грингалi абвалили цены на нефть, Мадура-та тут ни при чем совсем ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трамп ни чем не отличается от плешивого, свое выборочной справедливостью. Венесуэла-не очень сильна военно,можно и вмешаться.Как в Гренаду например, когда то. Нам же этот гарант, меморандума ,пока еще существенно ни чем не помог.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Кароче, Слава Боливарианской Республике! А каму не ндравиться - чумадан, аеровокзал, Майями ... там таких очень много загорает, кое-кто еще с 1959
 показать весь комментарий
Ответить
 
Після того, як Мадуро заявив, що до нього у сні приходить померлий Чавес і дає йому поради, я не сприймаю його серйозно... Такого президента тре недієздатним визнавати і в псіхушку садити.

Вибрали, блін, венесуельці на свою голову водія автобуса - це майже як директор автобаз у нас))
 показать весь комментарий
Ответить
 
это очень опрометчиво обвинять кого-то в чём-то если даже собственный народ и страну не можешь обеспечить туалетной бумагой - и это нефтяная держава (рашка только миниатюре)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Венесуэла гуманно предупреждает америкосов, а то повторят подвиг России относительно Украины и будут вынуждены сами на себя санкции наложить. Ужос! Венесуэлу давно нужно поправить, у нее самое малое социальное неравенство в Америке, кроме Канады и Кубы, это нетерпимо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какие свободные и честные выборы могут быть в Венесуэле?
Если даже в США, большинство граждан были против Трампа.
Но с помощью хуйловых хакеров стал президентом.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВласти Венесуэлы обвинили Трампа в посягательстве на суверенитет
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти