 Власти Венесуэлы обвинили Трампа в посягательстве на суверенитет

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", в Каракасе расценивают слова президента США Дональда Трампа как "акт враждебности" и угрозу стабильности в регионе.
12 августа на встрече с иностранными дипломатами в Каракасе министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал слова Трампа посягательством на суверенитет страны и нарушением международного права и Устава ООН. На встрече присутствовал председатель дипломатического представительства США в Каракасе Ли Маккленни.
Накануне во время выступления в Нью-Джерси Трамп не исключил возможность военного вмешательства в Венесуэле.
В тот же день пресс-секретарь Белого дома Сара Гакаби Сандерз отклонила просьбу венесуэльского президента Николаса Мадуро о телефонном разговоре с Трампом, заявив, что это станет возможным только после "восстановления демократии" в стране. В обнародованном заявлении Белого дома говорится, что президент США требует, чтобы Мадуро уважал Конституцию Венесуэлы, провел свободные и честные выборы, освободил политических заключенных и прекратил нарушение прав человека.
Напомним, протесты в Венесуэле активизировались, когда 29 марта 2017 года Верховный суд объявил, что забирает полномочия у контролируемого оппозицией Национального собрания, поскольку парламентарии не исполняли прежние решения Верховного Суда, проявив тем самым неуважение к суду.
Оппозиция заявила, что это решение нарушает принцип разделения властей (законодательной и судебной) и приближает страну к диктатуре президента Мадуро.
В результате антиправительственные протесты проходят в Венесуэле практически ежедневно. С 1 апреля в результате беспорядков погибли по меньшей мере 120 человек, за решетку попали тысячи.
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Кстати маДура все так же продает нефть американцам?
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Когда реально хотят предпринять жесткие меры, то сначала делают, а потом говорят.
В данном случае Мадуро узнал бы о вмешательстве ВС США уже в процессе свержения, как Норьего в Панаме.
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россия сдавайся ты окружена,иначе пух пух и ты сдохла.
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Галю, це усё патамущо кляти грингалi абвалили цены на нефть, Мадура-та тут ни при чем совсем ....
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Вибрали, блін, венесуельці на свою голову водія автобуса - це майже як директор автобаз у нас))
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Если даже в США, большинство граждан были против Трампа.
Но с помощью хуйловых хакеров стал президентом.
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