 Петренко: За год более миллиона раз украинцы воспользовались онлайн-услугами Минюста

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
В рамках мероприятия киевляне могли ознакомиться с работой Онлайн-дома юстиции, узнать, где можно получить правовую консультацию юристов системы бесплатной правовой помощи и получить информацию о всеукраинском просветительском проекте Минюста "Я ИМЕЮ ПРАВО!", цель которого научить граждан защищать свои права.
"Такие флешмобы - это прекрасная возможность лично пообщаться с гражданами, узнать о тех проблемах, которые их волнуют. Именно так юстиция становится открытой и ближе к украинцам", - сказал Петренко.
По его словам, молодежь - это самый большой двигатель изменений в стране. Именно молодежь активно пользуется новыми сервисами Минюста.
"Более 14 тысяч молодых пар воспользовались нашей услугой "Брак за сутки". Это молодые украинцы, которые создали свои семьи без бюрократии и очередей. 170 тыс. украинских семей получили первые документы своих детей непосредственно в роддоме. Более миллиона раз украинцы воспользовались онлайн-услугами минюста в течение года", - отметил Петренко.
По мнению министра, одной из важнейших задач Минюста является работа, направленная на правовое образование населения. Ведь граждане в большинстве своем не владеют знанием своих прав, поэтому не могут их эффективно защищать.
"Мы будем учить украинцев тому, какие они имеют права, как эти права защищать и реализовывать. Это те знания, которые создают базу для сильной демократической страны, где закон один для всех", - заявил глава Минюста.
В свою очередь заместитель министра юстиции Гия Гецадзе отметил, что за последние три года Министерство юстиции превратилось из закрытого бюрократического органа советского типа в ведомство, которое предоставляет качественные услуги своим гражданам.
"Параллельно мы реализуем важную задачу по максимальному информированию граждан об их правах. Ведь именно знания являются лучшим оружием украинцев против произвола чиновников", - убежден Гецадзе.
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Date: Tue, 8 Aug 2017 12:21:37 +0300
Subject: Re: Вашу заяву відхилено
На підставі чого відхилено заяву, як що я зареєструвався через реєстратора КП Благоустрій Крюковщини за 300 грн. на підставі заяви з тими самими даними, що і на вашем сайті? Скриншоти реєстрації на сайті у файлах.
On Aug 3, 2017 16:12, "online.minjust.gov.ua" <support@online.minjust.gov.ua> wrote:
Документи суперечать вимогам Конституції та законів України
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