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 Политика Украины
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Все про:Минюст (1208) права (148) Петренко Павел (610)

 Петренко: За год более миллиона раз украинцы воспользовались онлайн-услугами Минюста

петренко

Министр юстиции Павел Петренко принял участие во флешмобе по случаю Международного дня молодежи в Голосеевском парке Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
В рамках мероприятия киевляне могли ознакомиться с работой Онлайн-дома юстиции, узнать, где можно получить правовую консультацию юристов системы бесплатной правовой помощи и получить информацию о всеукраинском просветительском проекте Минюста "Я ИМЕЮ ПРАВО!", цель которого научить граждан защищать свои права.

"Такие флешмобы - это прекрасная возможность лично пообщаться с гражданами, узнать о тех проблемах, которые их волнуют. Именно так юстиция становится открытой и ближе к украинцам", - сказал Петренко.

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По его словам, молодежь - это самый большой двигатель изменений в стране. Именно молодежь активно пользуется новыми сервисами Минюста.

"Более 14 тысяч молодых пар воспользовались нашей услугой "Брак за сутки". Это молодые украинцы, которые создали свои семьи без бюрократии и очередей. 170 тыс. украинских семей получили первые документы своих детей непосредственно в роддоме. Более миллиона раз украинцы воспользовались онлайн-услугами минюста в течение года", - отметил Петренко.

По мнению министра, одной из важнейших задач Минюста является работа, направленная на правовое образование населения. Ведь граждане в большинстве своем не владеют знанием своих прав, поэтому не могут их эффективно защищать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Такая инициатива не ко времени", - глава Минюста Петренко об обязательной регистрации мобильных номеров

"Мы будем учить украинцев тому, какие они имеют права, как эти права защищать и реализовывать. Это те знания, которые создают базу для сильной демократической страны, где закон один для всех", - заявил глава Минюста.

В свою очередь заместитель министра юстиции Гия Гецадзе отметил, что за последние три года Министерство юстиции превратилось из закрытого бюрократического органа советского типа в ведомство, которое предоставляет качественные услуги своим гражданам.

"Параллельно мы реализуем важную задачу по максимальному информированию граждан об их правах. Ведь именно знания являются лучшим оружием украинцев против произвола чиновников", - убежден Гецадзе.

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А чего сам Гойсман на флеш-моб не приехал ? Страшно, чы теща ковры заставила с утра выбивать?
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Пробовал зарегистрировать СПД ФОП через "качественные" услуги сайта минюста, получил отрицательный ответ, а у платного регистратора этот же запрос прошёл на ура: To: "online.minjust.gov.ua" <support@online.minjust.gov.ua>
Cc:
Bcc:
Date: Tue, 8 Aug 2017 12:21:37 +0300
Subject: Re: Вашу заяву відхилено

На підставі чого відхилено заяву, як що я зареєструвався через реєстратора КП Благоустрій Крюковщини за 300 грн. на підставі заяви з тими самими даними, що і на вашем сайті? Скриншоти реєстрації на сайті у файлах.

On Aug 3, 2017 16:12, "online.minjust.gov.ua" <support@online.minjust.gov.ua> wrote:
Документи суперечать вимогам Конституції та законів України
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Нє, ну а 300 шекєлєй хіба не гроші? Й це тільки з однієї людини. А Ви питаєте чому.
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Да, заставили таки пенсионера бизнесом заняться, чтобы ласты не склеить.
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Пишу в минюст --- вопрос актуальный для меня ---- приходит ответ -- расписано много кроме главного -- ответа мне . Оказывается я не подписал письмо --электронной своей подписью и меня грубо ЧИНОВНИК минюста послал на ХЕР -- согласно закон . Пошел искать Электонную подпись --- оказывается мне ее дадут --- в Приватбанке за деньги или в фирме рядом за сто гривен . Спрашивать мне МИНЮСТ сразу расхотелось , но возник вопрос -- а где бабка с села найдет свою электонную подпись и почему за деньги ??? Я думаю она тоже уже жаловаться и беспокоить Минюст с Петренко не будет . Во как .
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А я зарегистрировался на сайте минюста через приватбанк, но это не помогло, я думаю, хотя они написали, что через банк можно зарегистрироваться, и сайт это позволил мне сделать.
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Вопрос не в том. Где гарантии, что электронная подпись не уйдет подписывать что-то без ведома ее владельца? Кредиты, скажем...
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А что в результате? Миллион раз их ПОСЛАЛИ подальше? Цэ пэрэмога(
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А тобі навіть зайти на сайт росюста не дозволено.Які вже там онлайн-послуги...Випий за свою перемогу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПетренко: За год более миллиона раз украинцы воспользовались онлайн-услугами Минюста
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