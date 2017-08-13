 В Виннице общественники добиваются отмены запрета мусульманкам фотографироваться на документы в хиджабе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии сообщил председатель общественной организации "Ветан" Эскендер Анафиев.
По его словам, юридические механизмы отмены этого запрета пока не определены. "Адвокаты думают, но пока ничего не придумали", - говорит он.
Анафиев считает, что борьба за отмену запрета мусульманкам фотографироваться для документов в платке может быть успешной при поддержке народных депутатов Украины, представляющих интересы крымских татар в Верховной Раде Украины, а также общественных и религиозных деятелей. "Это надо, чтобы Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Ислямов (Ленур - КР), муфтии и имамы подключались", - считает он.
В "Ветане" подали жалобу в Госмиграционную службу относительно указанного запрета. В ведомстве прислали ответ, в котором настаивают на законности и обоснованности этого запрета.
"Государственный экспертно-криминалистический центр МВД сообщил, что фотографирование в платках значительно усложняет портретное исследование, а в отдельных случаях делает идентификацию невозможной", - говорится в ответе за подписью заместителя главы ведомства Татьяны Никитиной.
"Ветан" ранее сообщал об отказе Госмиграционной службы принимать фото мусульманок в хиджабе для оформления документов, включая биометрические паспорта для выезда заграницу.
Начиная с марта 2014 года в Виннице и Винницкой области поселились несколько сотен переселенцев из числа крымских татар, которые создали общественное объединение "Ветан".
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Пусть туда поедут и пожалуются аксёнову что биндеры жутко ущемляют их права...думаю он и митинг бюджетников в поддержку на раз-два организует и широко в СМИ осветят.
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Они тожэ начинали (под двлиянием разных людишек всякие требование выдвигать) - вы даже не представльаи, как это подеиствовало на мигрантов из Пакистана - выдали они спецслужбам инициаторов, не поверите, только один был пакистанец и то закончавшый университет в мацкве - парадоксально однако.
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- всем винницким гандонам замотать морды тряпками
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В паранже прикольнее!
Даешь паранжу!
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Я - за то , чтобы жёстко пресекать с самого начала. Чтобы в будущем избежать проблем.
Не нравятся законы Украины - пусть беженцы едут в исламские страны . Там им будет лучше 😀
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Коли побачить, що проблема не надто важлива.
Але для відпрацювання громадської думки корисна.
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Дійсно, такі платки прикривають частину обличчя, що затруднює ідентифікацію.
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сплигуєш з теми, парніша.
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Или по другому: нафига в европейской стране мусульмане вводят свои порядки?
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якщо ти - жінка, то тебе в церкву елементарно не пустять без хустки
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Я ходжу до церкви без хустки, в брюках та з макіяжем коли мені заманеться . До речі ходжу до украінськоі церкви .
Дайте відповідь: чому на Заході (і в украінськиз церквах так само) нема таких дискримінуючих "правил" ???
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Я не против культуры других народов, я не хочу, чтобы она подменяла культуру моего.
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