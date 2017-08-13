EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  3657  247
Все про:Винница (487) мусульмане (247) крымские татары (1641)

 В Виннице общественники добиваются отмены запрета мусульманкам фотографироваться на документы в хиджабе

паранджа

Переселенцы из Крыма, проживающие в Винницкой области, намерены продолжать борьбу за отмену запрета мусульманкам фотографироваться в хиджабах для внутренних и загранпаспортов граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии сообщил председатель общественной организации "Ветан" Эскендер Анафиев.

По его словам, юридические механизмы отмены этого запрета пока не определены. "Адвокаты думают, но пока ничего не придумали", - говорит он.

Также читайте: Прокурор АРК: "Вынужденное переселение крымчан - это военное преступление"

Анафиев считает, что борьба за отмену запрета мусульманкам фотографироваться для документов в платке может быть успешной при поддержке народных депутатов Украины, представляющих интересы крымских татар в Верховной Раде Украины, а также общественных и религиозных деятелей. "Это надо, чтобы Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Ислямов (Ленур - КР), муфтии и имамы подключались", - считает он.

В "Ветане" подали жалобу в Госмиграционную службу относительно указанного запрета. В ведомстве прислали ответ, в котором настаивают на законности и обоснованности этого запрета.

"Государственный экспертно-криминалистический центр МВД сообщил, что фотографирование в платках значительно усложняет портретное исследование, а в отдельных случаях делает идентификацию невозможной", - говорится в ответе за подписью заместителя главы ведомства Татьяны Никитиной.

"Ветан" ранее сообщал об отказе Госмиграционной службы принимать фото мусульманок в хиджабе для оформления документов, включая биометрические паспорта для выезда заграницу.

Начиная с марта 2014 года в Виннице и Винницкой области поселились несколько сотен переселенцев из числа крымских татар, которые создали общественное объединение "Ветан".
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
В Виннице ? А почему не в Симферополе ?

Пусть туда поедут и пожалуются аксёнову что биндеры жутко ущемляют их права...думаю он и митинг бюджетников в поддержку на раз-два организует и широко в СМИ осветят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Козаки в могилах перевртаються. Як нащадки бусурман на нашу землю допустили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та отак, як тебе ольгінцю, до спаму спровадили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так може одразу фоткатися у масці Анонімуса? Дикуни. А, зрештою, хай фоткаються. Американці Гурскую не пустили із-за окулярів для сліпих на пачпорті, а цих нінзей і подавно
 показать весь комментарий
Ответить
 
"В Виннице общественники добиваются отмены запрета мусульманкам фотографироваться на документы в хиджабе." ОРИГИНАЛЬНО! ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДОБИВАТЬСЯ ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ НА ЗАГРАНПАСПОРТ В БАЛАКЛАВЕ. !


 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Этот мудак на фото типичный выходец из ИГИЛА -там у него точно пояс самоубийцы имеется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пусть остаются без документов , если не уважают тех , кто их приютил.Это если не вникать в детали и упростить принятие решения по этому вопросу . Если же разбираться серьезно , то похоже на то , что они выполняют заказ ФСБ...Интересно услышать мнение лидеров крымских татар . Они должны прореагировать незамедлительно .
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
У татарского народа такого намордника как ИГИЛ носит нету -там для женщин просто имеется такая накидка на голову з сеточкой-видать по причине чтобы некто не сглазил бы а тех кто из ИГИЛ чтобы не кто не распознал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тю. Які проблеми? Ідентифікувати по відбитках пальців, а там нехай хоч відро на голові носять. Всі діла.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Вот тебя на улице втстретит такое чмо и подрежет и интересно когда тебя силовые органы будут спрашивать кто тебя подрезал а ты будеш расказывать сказки что это был человек с тряпкой на морде и что будут всех задерживать у кого такая тряпка есть на морде-это бред полный -Украина это цивилизованное государство и не каких темных делишек не ведет и поэтому прятаться нечего.У мусульман многоженство и поэтому по нашему это называется бля-ство и поэтому они и прятают друг от друга свое лицо чтобы не пререзал какой то соперник-в нас нет таких диких правил -в нас цивилизованная страна и всем открытая .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я з тобою не спілкуюсь. Ти у мене в заклятих друзях за хамство і сидиш в спамі поки не вибачишся. Вкурив?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Війна Чорної орди проти цивілізації. Україну перетворюють у плацдарм. Он вже і зелень бусурманська а Києві сьогодні полощеться. Насолоджуйтеся останніми мирними часами, скоро почнеться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Залишилось 5 000 000 000 000 років. Насолоджуємось останніми мирними роками.
В Виннице общественники добиваются отмены запрета мусульманкам фотографироваться на документы в хиджабе - Цензор.НЕТ 5911
 показать весь комментарий
Ответить
 
этот случый мне напоминает обращение пакистанского мулы к пакистанским мусульманам в Норвегие - не делайте Норвегию более пакистанскои, чем Пакистан.
Они тожэ начинали (под двлиянием разных людишек всякие требование выдвигать) - вы даже не представльаи, как это подеиствовало на мигрантов из Пакистана - выдали они спецслужбам инициаторов, не поверите, только один был пакистанец и то закончавшый университет в мацкве - парадоксально однако.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а как по мне, норм. идея:
- всем винницким гандонам замотать морды тряпками
 показать весь комментарий
Ответить
 
и где ,например,на гросю и реву столько ткани набраться? Там тент от фуры разве что уши прикроет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петро Утвенко: Третя світова почнеться гібридно, у 2016 році. Почнеться війна сарани проти людей. Ванга: гаряча фаза Третьої світової почнеться з падіння Сирії.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это ж какая гнида пытается в Украине создать свой ИГИЛ чтобы нельзя было распознать что за тварь прячется за этой тряпкой -что мало преступников так прячется то еше добавить из закрытым лицом -не нравятся правила в Украине пусть шпарит назад к себе в банановую республику.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та чего там в хиджабе!
В паранже прикольнее!
Даешь паранжу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и как в "Белом солнце пустыни" при разговоре с мужиком подол аж до морды задирать))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласна, это провокация . Но с другой стороны и тест, как общество от реагирует.
Я - за то , чтобы жёстко пресекать с самого начала. Чтобы в будущем избежать проблем.
Не нравятся законы Украины - пусть беженцы едут в исламские страны . Там им будет лучше 😀
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хотят фотографироваться в платках, то пусть едут на пмж на ближний восток.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот только мусульманских протестов у нас не хватало. Для этого есть Европа и Америка. Там мусульмане уже давно пытаются свои законы ввести.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЦЕ ЧИСТОЇ ВОДИ ГЕБІСТСЬКІ ПРОВОКАЦІЇ. ОСЬ НА ЦЕНЗОРІ, ВЖЕ ТРОЛІ ОЛЬГІНСЬКІ РОЗІГРІВАЮТЬ РОЗБРАТ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не партесь - торохи народ, зранку повумнічає і заспокоїться.
Коли побачить, що проблема не надто важлива.
Але для відпрацювання громадської думки корисна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Громадяни України з африканського племені бубал, що отримали громадянство за останні три роки, вимагають фотографуватися на паспорт в повний зріст
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему только мусульманкам и только женщинам? Тогда уже всем разрешить на паспорт в балаклавах фотографироваться. И попробовать по этому паспорту за границу выехать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хіджаби, виходить, різні бувають. Що під кожний різновид інструкцію розроблять ?
Дійсно, такі платки прикривають частину обличчя, що затруднює ідентифікацію.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Биометрический паспорт даёт высокую степень идентификации, поэтому вопроса хиджаб нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це коли стосується перетинання кордонів та подібних ситуацій.А ідентифікація людини на вулиці?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Через на вулиці жінки носять хустки, то поліціянт буде знімати хустки з жінок?
 показать весь комментарий
Ответить
 
яке відношення хустка на вулиці має "до загальних вимог фото на документи"?
сплигуєш з теми, парніша.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Таких громадських актвістів треба відправляти з України на їх історіческіє родіни, причому протягом 24 годин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Украине церковь отделена от государства. В данном случае "церковь" не здание, а конкретно "религия", поэтому эта норма касается в такой же степени христиан различных обрядов, так и мусульман, буддистов, иудеев и приверженцев иных религий, не запрещённых на территории Украины... Это значит, что Государство ни в коей мере не влияет на религиозные чувства верующих... За одним маленьким НО... А это "НО" заключается в том, что, кроме того, что человек - приверженец той или иной религии, он ещё и гражданин той или иной страны. Находясь на территории этой страны, каждый человек, (даже если он не ее гражданин), ОБЯЗАН соблюдать её законы. Поэтому разговоры о "хиджабе" - это "политическое манипулирование чувствами небольшой группы верующих. Не "хвост вертит собакой, а собака - хвостом...". Тем боле, что многие приверженцы ислама не считают ношение "хиджаба" обязательной нормой в мусульманстве... Это касается не только мусульман постсоветского пространства, но и других стран. Если бы эта норма была обязательной, её бы соблюдали все, без исключения, мусульмане. Но туркменки, узбечки, казашки, "хиджаба не носят... А вы попробуйте одеть "хиджаб" на жену туарега! На вас посмотрят, как на идиота... Хотя мужчины туарегов, наоборот, лица закрывают... Поэтому - кому не нравится, что его жена, гражданка Украины, будет на паспорте без "хиджаба" - пусть меняет место жительства... Закон для всех един...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Згідно шаріату, жінка - мусульманка повинна сидіти вдома та виховувати дітей а не швендяти по заграницях. Отже або ти - мусульманка або нормальне, впізнаване фото на паспорт. А хочеш носити хинджаб - ОАрЕ чекають на тебе!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А нахрена в православной стране вводить мусульманские обычаи?
Или по другому: нафига в европейской стране мусульмане вводят свои порядки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну і че, ім це не підходить? Лахи в рукі і в ту державу де це можно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не проблема. Пусть едут на рассею и там добиваются. У нас светское государство. Хотят соблюдения канонов религии - пусть едут в государства где им будет комфортно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут все просто, есть пример в Европе и США... пофиг, на документы хиджаб снимаем и нииипет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для Ceргiй Багряний 3166ebe4
якщо ти - жінка, то тебе в церкву елементарно не пустять без хустки
Ответить

Я ходжу до церкви без хустки, в брюках та з макіяжем коли мені заманеться . До речі ходжу до украінськоі церкви .
Дайте відповідь: чому на Заході (і в украінськиз церквах так само) нема таких дискримінуючих "правил" ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Категорически против такого разрешения. Европа уже доигралась и превращается в мусульманский анклав. У нас светское государство, кто хочет строить свое исламское - пусть едут туда, где это приветствуется. Завтра еще одни ... захотят в розовых мини юбочках и с бантиками. Не пишу кто, а то меня опять тут забанят. Вот норвежская школа:
В Виннице общественники добиваются отмены запрета мусульманкам фотографироваться на документы в хиджабе - Цензор.НЕТ 2898
Я не против культуры других народов, я не хочу, чтобы она подменяла культуру моего.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Виннице общественники добиваются отмены запрета мусульманкам фотографироваться на документы в хиджабе
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти