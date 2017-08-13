 В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла

На территории Киргизии в воскресенье в 6:12 по местному времени зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом говорится в сообщении сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета по науке Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9.7 располагался в 139 км на юг от Алматы.

Координаты эпицентра 42.12 градуса северной широты, 76.05 градуса восточной долготы. Глубина - 5 км.

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Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.