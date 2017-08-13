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Все про:землетрясение (634) Казахстан (382)

 В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла

землетрясения

Координаты эпицентра: 42.12 градуса северной широты, 76.05 градуса восточной долготы.

На территории Киргизии в воскресенье в 6:12 по местному времени зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом говорится в сообщении сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета по науке Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9.7 располагался в 139 км на юг от Алматы.

Координаты эпицентра 42.12 градуса северной широты, 76.05 градуса восточной долготы. Глубина - 5 км.

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Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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АЛМА АТА расположена под горами ( северный хребет ТяньШаня ). Через хребет - Киргизия и озеро иссяк куль. Значит землетрясение произошло в горах.
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Вот событие 4.2 балла,у меня 4.2 если не больше ежедневно и десяток раз в день когда проходит груженные лесовозы,а то что дома трескаются и разбивают дорогу всем насрать.
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Столько землетрясений в мире - и всё вокруг Крыма .
А ведь пора и в Крыму ...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла
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