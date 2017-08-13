 Масштабные протесты в США: в толпу бушующих демонстрантов в Вирджинии врезалась машина

По сообщениям американских СМИ, машина врезалась в демонстрантов примерно через два часа после столкновений.
BREAKING: Police have arrested the driver who plowed into protestors in #Charlottesville - is now in police custody. Thank you LEOs! pic.twitter.com/Y4JEk7ECu4- Newt-Trump Fan Club (@NewtTrump) 12 серпня 2017 р.
В Вирджинии, где 12 августа произошли столкновения между ультраправыми активистами и их противниками, машина врезалась в толпу демонстрантов.
Полиция арестовала водителя.
В американском штате Вирджиния ввели чрезвычайное положение перед акцией "белых националистов".
Губернатор штата Терри Маколифф написал в Twitter, что такое решение было принято накануне шествия ультранационалистов в городе Шарлотсвилл, на который должны собраться до шести тысяч человек.
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