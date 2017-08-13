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 Масштабные протесты в США: в толпу бушующих демонстрантов в Вирджинии врезалась машина

В Вирджинии, где 12 августа произошли столкновения между ультраправыми активистами и их противниками, машина врезалась в толпу демонстрантов.

По меньшей мере один человек погиб и 30 получили ранения в день жестоких столкновений между белыми националистами и их противниками в штате Вирджиния в субботу. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
По сообщениям американских СМИ, машина врезалась в демонстрантов примерно через два часа после столкновений.

В Вирджинии, где 12 августа произошли столкновения между ультраправыми активистами и их противниками, машина врезалась в толпу демонстрантов.

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Полиция арестовала водителя.

В американском штате Вирджиния ввели чрезвычайное положение перед акцией "белых националистов".

Губернатор штата Терри Маколифф написал в Twitter, что такое решение было принято накануне шествия ультранационалистов в городе Шарлотсвилл, на который должны собраться до шести тысяч человек.

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Самые незащищённые в США это как раз белые протестанты, которые всем должны.
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Принцип дій всіх націоналістів світу однаковий: провокація. Це стосується і українських , і російських, і американських.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМасштабные протесты в США: в толпу бушующих демонстрантов в Вирджинии врезалась машина
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