 За сутки в зоне АТО 17 обстрелов: 1 воин погиб, 8 - получили ранения или травмы, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, российско-оккупационные группировки принципиально не уменьшают количество обстрелов наших позиций, получая при этом асимметричный ответ от Вооруженных сил Украины. Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие. Один украинский воин погиб, двое - ранены, еще 6 - получили боевые травмы.
Так, вчера вечером, на Приморском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по украинским укреплениям неподалеку от Водяного, получая при этом жесткий ответ. В результате этого противостояния один украинский боец погиб, один получил ранения. Кроме того уже ночью, бандиты применили миномет калибра 120 миллиметров в районе Новотроицкого.
На Донецком направлении под гранатометным огнем врага оказались наши опорные пункты в Опытном. А по Шахте Бутовка били из вооружения БМП.
На Луганском направлении обстрелов за сутки было больше. Вечером, дважды из пулеметов, противник обстреливал подступы к Крымскому. А из минометов калибра 82 миллиметра преступники накрывали наших бойцов неподалеку Новотошковского, Новоалександровки и Катериновки. Также боевики активно применяли минометы различных калибров в районе Троицкого.
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Москальня горітиме в пеклі !!
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