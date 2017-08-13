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 Политика Украины
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 За сутки в зоне АТО 17 обстрелов: 1 воин погиб, 8 - получили ранения или травмы, - штаб

потери

Ситуация на протяжении прошлых суток, в районе проведения АТО, характеризуется как стабильная, без тенденции к обострению.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, российско-оккупационные группировки принципиально не уменьшают количество обстрелов наших позиций, получая при этом асимметричный ответ от Вооруженных сил Украины. Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие. Один украинский воин погиб, двое - ранены, еще 6 - получили боевые травмы.

Так, вчера вечером, на Приморском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по украинским укреплениям неподалеку от Водяного, получая при этом жесткий ответ. В результате этого противостояния один украинский боец ​​погиб, один получил ранения. Кроме того уже ночью, бандиты применили миномет калибра 120 миллиметров в районе Новотроицкого.

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На Донецком направлении под гранатометным огнем врага оказались наши опорные пункты в Опытном. А по Шахте Бутовка били из вооружения БМП.

На Луганском направлении обстрелов за сутки было больше. Вечером, дважды из пулеметов, противник обстреливал подступы к Крымскому. А из минометов калибра 82 миллиметра преступники накрывали наших бойцов неподалеку Новотошковского, Новоалександровки и Катериновки. Также боевики активно применяли минометы различных калибров в районе Троицкого.

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Царство небесне полеглому захиснику України від російської чуми. Найщиріші співчуття його родині. Пораненим - найшвидшого одужання. Кацапам та їхнім прихвостням - повернення всього сторицею, що вони принесли в Україну.
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Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя України !!!

Москальня горітиме в пеклі !!
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За всё то, что творится на линии соприкосновения (на "нуле") и в зоне боевых действий, за напрасные смерти наших хлопцев от того, что "кто-то" захотел показать себя "миротворцем", этот "кто-то" очень скоро ОТВЕТИТ ЗА ВСЕ!!! И не только он, а и те командиры, у которых не хватило Чести и духа нарушить дебильные приказы правящей верхушки и принять все меры к сохранению жизни и здоровья подчинённых (как гласит Устав)!!! А пока... А пока наших Героев кацапы и их холуи-колаборанты расстреливают как мишени в тире!!! Но "украинская сторона строго придерживается минских договорённостей"... Петро, что-то мне подсказывает, что кончишь ты свой бренный жизненный путь намного хуже полковника Каддафи, - можешь даже не сомневаться в этом!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа сутки в зоне АТО 17 обстрелов: 1 воин погиб, 8 - получили ранения или травмы, - штаб
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