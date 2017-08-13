 Действия России в Абхазии являются возмутительными, - советник президента Грузии Пхаладзе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online", об этом заявил советник президента Грузии Тенгиз Пхаладзе.
"Мы стали очевидцами еще одного факта грубого посягательства на территориальную целостность Грузии. Тем более, возмутительно и исполнено особого цинизма то, что все осуществляется на фоне т. н. визита, когда президент Российской Федерации находился в оккупированной Абхазии. И мы видим, какую "стабильность" приносят такие его вояжи", - сказал он.
"Грузия никогда не примирится с посягательством даже на один метр своей территории. Будут использованы все международные механизмы для того, чтобы окончательно был положен конец не только отдельным инцидентам, которые Российская Федерация осуществляет в отношении Грузии, но и той политике, которая создает проблемы территориальной целостности и суверенитету Грузии", - подчеркнул Пхаладзе.
Напомним, Россия признала грузинский регион Абхазию "независимым государством" после российско-грузинской войны 2008 года.
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Украино ты бачиш - розумиеш?
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Пишу тебе уже из Львова, это такой город на западе Украины. Основали его русские, а потом несколько веков сдавали его в аренду то венграм, то австрийцам, то полякам...
Местное население встретило нас хорошо, оно размахивало германскими флагами, кричало «Рейхскомиссариат Украина понад усэ!», а девушки держали плакаты «Хотим капроновые чулки и Третий Рейх». К слову, здешние девушки довольно симпатичные, но до тебя им далеко, дорогая.
К большому сожалению не обошлось без неприятностей. На окраине Львова моя рота наткнулась на трёх хмурых НКВДшников, грузивших в машину какие-то коробки. В ответ на наше предложение сдаться и сразу получить горячую еду и доброе отношение в плену - эти психи сразу выхватили пистолеты, какой-то пулемёт с плоским магазином сверху и открыли прицельный огонь. Или они только что пообедали, или не верили в людскую доброту в принципе, но моя рота стала на один взвод компактней.
Мне будет не хватать старины Фрица, командира четвёртого взвода, нашего неисправимого оптимиста и меломана. Его любимую губную гармошку я обязательно пришлю его родным, как только её вынут из его нижней челюсти. Он как раз наигрывал что-то весёлое, когда в неё угодила пуля.
А вечером наш командир батальона оберст-лейтенант Краузе вызвал меня к себе, доверительно протянул свою руку мне в глаз и сказал: «Отто, дружище, никогда и ничего не просите у чекистов - ни сдаться, ни предъявить документы, ни даже прикурить. А то они сами всё предложат и дадут. Вы сегодня в этом убедились».
Что тебе прислать из Львова, дорогая? Тут отличное сало и вышитые рубашки. Ничего другого, увы, здесь делать не умеют. Есть ещё майки со свастикой и кружки с изображением фюрера, но такого у нас и в Берлине полно.
Сейчас жду доукомплектования своей роты, а потом мы снова отправимся вперёд - нести русским варварам европейские ценности.
Твой Отто.
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и хто мо то мив бути?
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