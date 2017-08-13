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Все про:майдан (4487) флаг (777) Чечня (553) Окуева Амина (49)

 Чеченские активисты развернут на Майдане крупнейший в мире флаг Ичкерии, - Окуева

чечня ичкерия

13 августа в 13:00 в Киеве, на Майдане Незалежности, состоится акция "Ичкерия жива!"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила участница АТО Амина Окуева на Facebook.

"13 августа (в это воскресенье) возле стелы на Майдане Незалежности в Киеве будет развернут самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии. Это мероприятие символизирует то, что нашим врагам, несмотря на все их усилия, не удалось сломить нашу волю к победе и наш дух. И что наша победа близка как никогда", - пишет она.

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"Будем рады предложить вам интересную программу, кульминацией которой является незабываемое зрелище - развертывание огромного (22х33 метра) флага Ичкерии", - добавила Окуева.

"Врагов просьба не беспокоиться: мероприятие согласовано с властями Киева, и во время его проведения будут приняты все необходимые меры безопасности для участников", - подчеркнула она.
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Вадим Андросов))) Вообще-то падаль, не тебе вопрос был задан, так что проходим мимо!
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хохлушка, украинка. Про разницу поговорить желаете?
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море черное кто вырыл по вашему, хохол или украинец?
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я думаю хохол, он и лопатой пользоваться умел, судя по раскопкам. А украинец уже потом появился - c вопросами разными надоедать научился..
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это согласно вашей расовой теории "русскаго мира"?
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тоже хохлы.. какой вы хитрец однако. Вы не украинец случайно?
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Елена Снежная 878965b5)))) Я вообще-то по нации танкист. Скажите а как смогли сразу вырыть черное и каспийское море?
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не сразу - сначала одно вырыли, потом другое- и артефакты налицо. Неизвестно только почему вас с ними не ознакомили. Вы лопатой пользоваться умеете, или это не доказательство для вас?
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Это мероприятие ин нужно для сплочения чеченской диаспоры в Украине, с последующим отжимом определенных ниш теневого рынка, когда силу почувствуют.
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кто только свои флаги не разворачивает в Украине .чё тут мёдом намазано или чё? то гомики со своими парадами кричат на Крещатике шо они гомики . то уже эти . .
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Какие ещё гномики? А чеченцы молдцы воюют за свободу нашей страны. Чем ты недоволен?
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Разворачивать флаг - это одно, а когда начнут вывешивать на флагштоках админ зданий, снимать потом будет уже потяжелее!
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Опять в кремле гавно через подоконники хлынет...)))
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у себя разверните на Минутке
ссыте???
муртадов можете только с нашими парнями убивать?
да под нашими флагами в правильных играться в защитников родины
где ваш дух подевался после смерти Дудаева¿??
барыжничаете всем что под ногами и щитаете себя патриотами???
крысы убежавшие с корабля не могут помочь кораблю
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От любви до ненависти один шаг. Когда у косябов закончится лавэ на содержание кадырстана с ними сделают тоже , шо и с коровой , которая перестала давать молоко. То есть пустят на мясо, путём отрезание голов....
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Я конечно все понимаю, но украинцам от вашего флага ни тепло, ни холодно. Откровенно говоря, он мало кому нужен.
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А ты какое отношение имеешь к украинцам, москаль?
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Ты завзятый анти-порошенковец, чем отличаешься от сторонников Порошенка, у которых чуть что сразу ольгинец или вата? Те же яйца, только в профиль.
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все так называемые полевые командиры ичкерии типа хаттаба и басаева были в базах розыска интерпола! как призанные междунароные террористы!!!
и те кто их сейчас прославляет просто убогие существа
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мектодички кремлёвского агитпропа тут не актуальны... Сгинь, лишнехромосомный.
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тему смени валенок, судя по твоим коментам вокруг тебя одни кацапы ...ты земеля в окружение попал ?
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сша, ес, оон.
интерпол и еще вознаграждение за них обещал.
погугли и прозреешь.
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Лена Котенок))))Так вроде они малайзийские самолеты с женщинами и детьми не сбивали? Ну а те кто живьем детей в Беслане их сша, ес, оон. интерпол разыскивает?
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СирьЙОзно? А те, кто травил газом своих граждан в Норд-Осте , ну или наплевал на смерти детей, приказав атаковать школу в Беслане , не , не объявленны? Дерьмо ты убогое.
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Не знаю. У меня двойственное отношение к этому мероприятию. С одной стороны- чеченцы от русни настрадались по самое не хочу, чеченцы воюют на даумбасе за Украину, и в то же время чеченцы вместе с рашистами убивают там же украинцев....... Всё очень не однозначно... Не знаю даже, как к этому относится..... Может, надо было отложить до лучших времён?
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а сколько их всего в мире и какой самый маленький?
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для сильнограмотных
у меня свое мнение
и я не чорт, что бы менять его от того что ктото задает вопросы
если бы
наши убежали в подполье в другую страну
кто защищал бы сейчас Украину????
крысятины слиняли из Джохара
предали свой народ
прикрываються нашим гостепримством и рассказуют про джихад
хорошо чужими руками жар загребать????
да свои флаги на територии врагов врага разварачивать
погибнуть в бою на своей земле уже для вас стыдно???
или придумали отмазку как дикая при батьке Махно?
мол в свинячей шкуре в три дня быть погребенным не в западло???
все герои Ичкерии похоронены у себя на родине
остальные сбежали
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Окуева - иди ты в окуеваную страну, задолбала.
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Окуева молодец. Убивала и дальше будет убивать рашистов и сепаров.
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Если каталонцы у нас начнут разворачивать свои флаги, а шотландцы свои, то Европа сойдет с ума!
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убивать под защитой ВСУ нетрудно
пусть в ичкерии попробует
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧеченские активисты развернут на Майдане крупнейший в мире флаг Ичкерии, - Окуева
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