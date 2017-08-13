 Чеченские активисты развернут на Майдане крупнейший в мире флаг Ичкерии, - Окуева

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила участница АТО Амина Окуева на Facebook.
"13 августа (в это воскресенье) возле стелы на Майдане Незалежности в Киеве будет развернут самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии. Это мероприятие символизирует то, что нашим врагам, несмотря на все их усилия, не удалось сломить нашу волю к победе и наш дух. И что наша победа близка как никогда", - пишет она.
"Будем рады предложить вам интересную программу, кульминацией которой является незабываемое зрелище - развертывание огромного (22х33 метра) флага Ичкерии", - добавила Окуева.
"Врагов просьба не беспокоиться: мероприятие согласовано с властями Киева, и во время его проведения будут приняты все необходимые меры безопасности для участников", - подчеркнула она.
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ссыте???
муртадов можете только с нашими парнями убивать?
да под нашими флагами в правильных играться в защитников родины
где ваш дух подевался после смерти Дудаева¿??
барыжничаете всем что под ногами и щитаете себя патриотами???
крысы убежавшие с корабля не могут помочь кораблю
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и те кто их сейчас прославляет просто убогие существа
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интерпол и еще вознаграждение за них обещал.
погугли и прозреешь.
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у меня свое мнение
и я не чорт, что бы менять его от того что ктото задает вопросы
если бы
наши убежали в подполье в другую страну
кто защищал бы сейчас Украину????
крысятины слиняли из Джохара
предали свой народ
прикрываються нашим гостепримством и рассказуют про джихад
хорошо чужими руками жар загребать????
да свои флаги на територии врагов врага разварачивать
погибнуть в бою на своей земле уже для вас стыдно???
или придумали отмазку как дикая при батьке Махно?
мол в свинячей шкуре в три дня быть погребенным не в западло???
все герои Ичкерии похоронены у себя на родине
остальные сбежали
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пусть в ичкерии попробует
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