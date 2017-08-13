 Глава международного комитета Госдумы Слуцкий возмущен обвинениями Польши в адрес СССР

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
"Подобные действия и высказывания возмутительны и опасны, поскольку откровенно поощряют реваншистов и духовных наследников нацистов", - сказал он.
По его словам, глава польского внешнеполитического ведомства "в стремлении оправдать государственное кощунство и осквернение памяти борцов с фашизмом дошел до крайней степени политического цинизма и исторической безграмотности". "Обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией - это очередная гнусная попытка переписать историю, которыми в изобилии грешат сегодняшние польские политики", - подчеркнул парламентарий.
"Вклад советского народа в победу над коричневой чумой, в освобождение от нее Европы, в том числе и Польши, не может и не должен подвергаться сомнению", - заявил Слуцкий.
Напомним, глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что "Советский Союз очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны". Так Ващиковский, в частности, отреагировал на высказывания посла РФ Сергея Андреева о том, что памятники советским солдатам в Польше должны быть сохранены в благодарность за освобождение от фашизма.
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- што?
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и заявляют что "а вы вот чехословакию разделили а мы просто не пустили немцев к границам" и не хватает клямки чтобы понять что как раз захват Полоьши и приблизил германию к границам ссср. и то что война началась в сентябре 1939 никак не касается того что было до этого...
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В Европе и так уже давно все знают
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Орео:
Источник: https://censor.net.ua/n451479
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Молдова из Приднестровья пыталась ударить по России, Грузия подло ракетами бахнула по сонным владельцам российских паспортов, бандеровцы залили кровью Крым, который пришлось защитить...
Н-да, неблагодарные они, эти полячишки... Деды проливали, а они - нож в спину...
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ну или послезавтра....
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и тут удивляться нечему, или упрекать их в том, что они долбоебы.
просто у них мышление другое насажденное пропагандой, и они им просто не дано понять.
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Ху..лопы реально какие-то исчадия ада, причем самой его сердцевины.
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велике прохання - убийте их усих.
и головне - себе бережить.....
дякую.
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