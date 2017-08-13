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Все про:Вторая мировая война (223) Госдума (984) Польша (4011) Ващиковский (119)

 Глава международного комитета Госдумы Слуцкий возмущен обвинениями Польши в адрес СССР

слуцкий

Заявления министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, обвинившего СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией, являются недопустимыми.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

"Подобные действия и высказывания возмутительны и опасны, поскольку откровенно поощряют реваншистов и духовных наследников нацистов", - сказал он.

По его словам, глава польского внешнеполитического ведомства "в стремлении оправдать государственное кощунство и осквернение памяти борцов с фашизмом дошел до крайней степени политического цинизма и исторической безграмотности". "Обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией - это очередная гнусная попытка переписать историю, которыми в изобилии грешат сегодняшние польские политики", - подчеркнул парламентарий.

"Вклад советского народа в победу над коричневой чумой, в освобождение от нее Европы, в том числе и Польши, не может и не должен подвергаться сомнению", - заявил Слуцкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Институт нацпамяти Польши обвинил Минобороны РФ в фальсификации истории

Напомним, глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что "Советский Союз очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны". Так Ващиковский, в частности, отреагировал на высказывания посла РФ Сергея Андреева о том, что памятники советским солдатам в Польше должны быть сохранены в благодарность за освобождение от фашизма.
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- когда началась вторая мировая война?
- што?
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фалынская ризня еще была апппо... апппоиозом
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Зачем уделять внимание больно головым Это пиар для дебилов.
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А кто дебилы если не сикрет?
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Да не секрет ты вот будешь первый.Поздравляю винторогий хуйлобрат.
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Ты ольгинский троль наверное раз тебя раздражает мой вопрос
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Елена Снежная 878965b5)))) Это еще не известно кто киздюлей получит? Много веков назад Поляки уже брали москву, могут повторить!
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немцы и французы тоже брали. Только вы итог не учитывате.
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Итог известен- немцы и французы живут, и всегда жили лучше русских.
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Какой итог? В первом случае столицу столицу пришлось сжечь, да морозы помогли, во втором еле мясом задавили и то, если бы не лендлиз и коалиция демократических стран, не факт, что того мяса бы хватило.
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Елена Снежная 878965b5)))) Я вообще-то не про немцев, и не про французов! Я вообще-то про Поляков! Один Американский военные историк который изучал роль советского союза в второй мировой воне, так он говорил за всю историю человечество, не было такого, чтобы для освобождения своей страны русские использовались заград отряды!
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Снежная - тролль . Шо ты пытаешься ей доказать ?
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я вам подскажу - вы читали Бжезинского, поляка. Я тоже его читала, он помер, не исключено что от махровой русофобии, которая его и свела в гроб.
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Елена Снежная 878965b5)))) РЖУ НЕ МОГУ, А сколько лет было Бжезинскому, наверно в юном возрасте погиб от рософобии? Ну а чуркина, что свело в гроб ?
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Елена Снежная 878965b5))))Я уже не РЖУ, Я от смеха падаю. Так сколько было лет, юному Бжезинскому, когда он погиб от рософобии?
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я думаю вы лучше меня знаете когда от рософобии погиб юный Бжезинский.
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Он не страдал рoсофобией, он "страдал" совко-ненавистничеством, и он, таки да, пережил совок на много лет.
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Ей и от Украины достанется, когда в Люблине откроют Музей восточных земель! а там и Литва с Беларусью подтянется...
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Так війнуло таким запліснявілим совком від офіційного тексту...І це ХХІ століття на дворі, час інтернету, цинічних молодих людей і.т.д. Кого вони годують таким лайном? Можливо самі себе?
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Есть такая китайская мудрость: Правда не то, что тебе говорят другие, а то - во что ты веришь сам! Так что наличие интернета и достаточный уровень цинизма не является условием для адекватного восприятия реальности и 86% упоротых имбицилов в мокшандии яркий этому пример!
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да что там. ватники кипят. предлагают "перепоказать"
и заявляют что "а вы вот чехословакию разделили а мы просто не пустили немцев к границам" и не хватает клямки чтобы понять что как раз захват Полоьши и приблизил германию к границам ссср. и то что война началась в сентябре 1939 никак не касается того что было до этого...
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савок дружил с гитлером, хотел с ним поделить всю Европу, подписал пакт об этом, разминировал границу Украины, напал на Финляндию и за это был исключен из Лиги Наций, захватил часть Польши, провел с немцами парад в Бресте, потом Гитлер решил перехитрить савок и напал первый, савок прикинулся жертвой, а теперь кацапия прикидывается "антифашистами"- но Черчилль уже давно знал, кто они такие на самом деле
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ну так - обратитса в международный суд и засудит Польшу, а то всему миру пофиг на их басманный суд или спортлотто, не уж то боитса решения суда!
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так а смысл в международный суд? В Европе есть День памяти жертв нацизма и сталинизма
В Европе и так уже давно все знают
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Сересере ввів гумконвой до них, а ляхи цього не зрозуміли і не оцінили брацкую допомогу. Абідна...
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"Вклад советского народа в победу над коричневой чумой, в освобождение от нее Европы, в том числе и Польши, не может и не должен подвергаться сомнению", - заявил Слуцкий.
Орео:


Источник: https://censor.net.ua/n451479
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Сепар , тебе скучно в твиторе стало ? Решил на Цензор прогуляться ?
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что-то подозрительно напоминает...) ровным счётом всё повторилось-раша "помогает" населению Крыма и Донбасса...) надо будет им памятник поставить-в виде двухглавого петуха...)))
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объяснение "фундаментальное": восстанавливаем "порядок" и "спокойствие". а польское государство - просто "распалось". само исчезло. "мынипричем"
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И правда, возмутительнейшее безобразие! Мирный СССР никогда ни на кого не нападал! Всегда враги нападали первыми еще на Московию, которой постоянно приходилось вести войны по защите своих земель. И СССР натерпелся и от Польши, и от Румынии. Финская военщина просто спала и видела Ленинград захваченным. Поляки, Венгрия, ГДР, ЧССР бряцали оружием и пугали мирных советских граждан.

Молдова из Приднестровья пыталась ударить по России, Грузия подло ракетами бахнула по сонным владельцам российских паспортов, бандеровцы залили кровью Крым, который пришлось защитить...

Н-да, неблагодарные они, эти полячишки... Деды проливали, а они - нож в спину...
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ето он сегодня возмущен... - завтра будет трезвый.....

ну или послезавтра....
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Храни господи любимую мою Украину.. простите меня
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Когда обращаешься к Создателю, это принято делать с заглавной буквы. Безбожники вы аленьи, а мните себя хранителями веры....
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Великий человек- он уже тогда знал, как лучше всего избавить Человечество от ватников
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у кацапов хромосома лишняя, для того, чтоб понять, что так обожаемый ними совок вместе с немцами начали 2ю мировую, раздерибанив Польшу.
и тут удивляться нечему, или упрекать их в том, что они долбоебы.
просто у них мышление другое насажденное пропагандой, и они им просто не дано понять.
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Надо не просто возмущаться а принимать ответные меры.Например сыграть на бабалайке Это есть наш последний.или десять раз разобрать и собрать матрешку без помощи зала.
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Укусить себя за пятку не пробовал? Может полегчает
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Блядебил совсем не учил историю, не знает о пакте Молотова-Риббентропа и совершенно не в курсах , как его обдолбанная и обрыганная страна ( алении правоприемник сэсэсэра , если шо)делила Польшу. Вывод один,- Глава международного комитета вчерашки - тупоголовый иблан....
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они знают, но молчат, а когда о нем заходит речь- то они прикидываются страусами и говорят "вывсеврети, пакт был о ненападении- но никто ничего не делил"
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Чудо преобразования, алени прикидываются страусами.
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он просто "прикидывается"..."дедываевали" же...а сейчас внучки "защищают от нацистов" руцких на Донбассе...)
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кремлівські виродки всю свою криваву історію чимось обурені
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Пусть это ЧМО засунет свои возмущения в свою толстую задницу! УПЫРЬ!
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а шо подписывал молотов с Риббентропом эта ху..лопская лушпайка не хочет рассказать? А как вместе с Гитлером на Польшу напали, с чего и началась Вторая мировая, поведать не желает? А на Финляндию кто напал? Ну и уж совершенно точно всем народам Прибалтики приснилась оккупация.

Ху..лопы реально какие-то исчадия ада, причем самой его сердцевины.
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хлопци, придется усих их вбити, по другому ета срань не закончится...
велике прохання - убийте их усих.
и головне - себе бережить.....
дякую.
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вчера на "корре" ватники по поводу заявления поляка так слюной брызгали и "били себя в грудь"-мол защитили мир от гитлера одни рассеяне...)))
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вклад советского народа в победу над нацизмом и не подвергается сомнению . в тоже время вклад советского руководства в разжигании Второй мировой войны очевиден
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава международного комитета Госдумы Слуцкий возмущен обвинениями Польши в адрес СССР
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