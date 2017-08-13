 Минкомсвязь РФ составило список личных данных пользователей, обязательных для передачи ФСБ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Republik, в проекте документа говорится, что в рамках оперативно-розыскных мероприятий организаторы распространения информации (ОРИ) должны хранить и предоставлять спецслужбе псевдоним пользователя, его настоящее имя, дату рождения, паспортные данные, контакты (телефон, e-mail), IP-адрес. Кроме того, речь идет о текстовых сообщениях, записях звонков, данных о платежах, местоположении, переданных файлах.
Требования касаются таких сервисов, как "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс", Rambler&Co, Telegram. Они входят в реестр ОРИ, который ведет Роскомнадзор.
Требование передавать эти данные в ФСБ содержится в "антитеррористических" законах Ирины Яровой. Указанные нормы вступят в силу с 1 июля 2018 года.
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а так действительно, кроме этого им нечего бояться))
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