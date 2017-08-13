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Все про:интернет (1507) контроль (135) Россия (71831) ФСБ (1176)

 Минкомсвязь РФ составило список личных данных пользователей, обязательных для передачи ФСБ

яндекс

Министерство связи и массовых коммуникаций России подготовило список данных пользователей, которые Интернет-сервисы должны будут предоставлять по требованию ФСБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Republik, в проекте документа говорится, что в рамках оперативно-розыскных мероприятий организаторы распространения информации (ОРИ) должны хранить и предоставлять спецслужбе псевдоним пользователя, его настоящее имя, дату рождения, паспортные данные, контакты (телефон, e-mail), IP-адрес. Кроме того, речь идет о текстовых сообщениях, записях звонков, данных о платежах, местоположении, переданных файлах.

Требования касаются таких сервисов, как "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс", Rambler&Co, Telegram. Они входят в реестр ОРИ, который ведет Роскомнадзор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ТОП-10 сайтов, популярных в Украине, не осталось ни одного российского. СПИСОК

Требование передавать эти данные в ФСБ содержится в "антитеррористических" законах Ирины Яровой. Указанные нормы вступят в силу с 1 июля 2018 года.
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Кто там продвигал в Украине законопроект о обязательном регистрировании мобильных телефонов и интернета? Кажись все ети люди из одной конторы.
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почему продвигал? продвигают! хотят втихаря обязать регистрацию юзеров мобильной связи по паспорту. диктаторские законы по-новому!
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Хоть бьі на Цензоре россиян уменьшилось, лезут под разньіми флагами как тараканьі.
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дык, они же на работе. им специальный допуск ))
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Вот будет и видно, что на Цензор нормальньіе россияне не придут.
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и до этого на Цензор ходило считанное кол-во нормальных россиян, даже еще до Майдана
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Контролировать нужно .Законопослушным гражданам нечего боятся .
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по какому адресу проживаешь, законопослушный гражданин ?
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Проконтролируем и докажем, что должен сидеть. Неважно какие слова говорил, главное как доказьівать.
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законопослушный гражданин в кацапии напишет пост в поддержку Украины- и отсидит пару лет))
а так действительно, кроме этого им нечего бояться))
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Российский фашизм прогрессирует. Путинская империя эволюционирует в Северную Корею.
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Секретный, за истечением времени секретности, приказ обнародовали?
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ну это ещё не дно, следующим шагом будут Военно-полевые суды "тройки" им не впервой...
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А ихний чебурнет можно еще и за уши таскать
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На ихний чебурнет не зайдешь и они к нам н ....Для этого ФСБ скупило у Китая, Гонконга весь неликвид жестких дисков так что у кацапов вместо интернета будет локальная сетка между пользователями расеи по примеру северной кореи.....
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а в северной корее есть локальная сетка????
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Это не новость это у татаромонгол в крови.Они списки сочиняли даже тогда когда писать не умели да и сейчас еще не научились а вот списки у них хорошо получаются .Талант не пропьешь.
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Предупреждали же всех этих любителей "одноклазников", "Вконтаченных" что это ФСБешные заморочки. Не верили.
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Еще в 2006 году предупреждали. Но пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
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свобода по путенски - и чтоб рабы не ныли, а стоико переносили все тяготы и лишение в существование.
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проект проектом, но закон или постоновление будет по хлеще
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Лавров, а, ну ка, авторитетное мнение, насчет, дебилов.
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