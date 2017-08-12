 Трамп и Макрон договорились координировать действия в отношении КНДР

Об этом Белый дом сообщил в субботу, 12 августа, после телефонного разговора двух президентов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Трамп отметил, что США готовы "вместе со своими союзниками применить весь спектр дипломатических, экономических и военных средств" для преодоления любой ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в том случае, если она будет продолжать угрожать США своими межконтинентальными ракетами. В ответ на это КНДР заявила о готовности запустить ракету по американскому острову Гуам.
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Чем дольше Ангела Меркель остается у власти, тем более понятным становится та глубина неудачи, которая выпала на долю Германии. Спустя несколько лет после ее дембеля, она будет названа самым неудачным канцлером Германии за всю ее историю. Даже в бытность канцлером Адольфа Алойзыча Гитлера, до его инкарнации в фюрера, все было не настолько плохо. Это уже позже, когда Гитлер стяжал всю полноту власти, его понесло туда, где в конце концов и оказалась Германия. Но в Меркель непременно станут швырять камнями, как минимум, за три вещи. Первая - коррупция высших эшелонов германского политикума. Пока эта тема заметена под коврик, там идет активный процесс гниения и чем это все закончится - большой вопрос. Вторая - практически бесконтрольная и, уж точно - бестолковая миграция, которая уже дала о себе знать самыми негативными последствиями и которая, безусловно, еще даст о себе знать. Но все эти вещи, в первую очередь, - самой Германии, а вот третья касается уже не только Германии, но и других участников большой международной игры, да и всех игроков в целом.
Похоже на то, что мадам канцлерин имеет большие проблемы с базовым образованием, потому что по критическим проблемам она продвигает не просто не верные, а глупые, абсурдные решения. Последний пример касается нарастающего напряжения в отношениях между КНДР и США. Напомним, разжиревший покемон обещал нанести ракетный и, скорее всего - ядерный удар по базе ВВС США, расположенной на острове Гуам, в Тихом океане. Штаты уже заявили о том, что их терпение подходит к завершению и уже все готово к военному решению вопроса ядерных угроз со стороны Пхеньяна.
Самое пикантное в этой ситуации то, чем Ким Вынь Хунь угрожает Штатам. Почти с полной уверенностью можно говорить о том, что это либо готовые изделия, привезенные из РФ, либо конструкторы из которых чучхеисты собрали и ракеты, и ядерные боеголовки. Об этом говорят все больше специалистов из области военной разведки. То есть, на самом деле, эти угрозы выдаются Путиным, просто рот разевает Ким, но сзади ему Путин вставил руку, и тот производит все свои грозные эволюции в такт движениям руки кукловода.
В общем, для серьезного лидера крупного государства, имеющего вес и влияние на международной арене, все это должно быть понятно, как понятно и то, чем эти игры могут закончится и что нужно делать, чтобы дело не дошло до серьезной драки. Но Ангела батьковна двинула речь, удивительно знакомую и совершенно бестолковую. Она заявила, что северокорейская проблема не имеет военного решения. Вспомнили? Это же она и ее коллега Оланд рассказывали и о проблеме, которую РФ принесла на Донбасс и Крым. Причем, сделала она это именно силой оружия. И решать ее нужно пусть не военными, но военно-политическими мерами - без сомнений. То есть, надо вышибать мозги в переднем ряду свихнувшихся ублюдков и додавливать экономическими и политическими средствами, потом - вышибать мозги второй очереди ублюдков и так, пока ублюдки не включат заднюю, либо пока они не кончатся полностью. Любая другая тактика будет поощрять ублюдков к продолжению агрессии. Это может сказать любой студент ВУЗа, изучающий криминальную психологию: безнаказанность ведет к рецидиву. Здесь - та же самая ситуация.
И вот что интересно, Меркель набирает в рот воды в каждом случае, когда явным или скрытым агрессором выступает Путин. Вспомним агрессию Путина в Грузию. Именно позиция Германии стала решающей в том, чтобы обвинить саму Грузию в агрессии против России на собственной территории. Меркель приложила все усилия для того, чтобы Путин ушел от реальной ответственности за войну 08.08.08.
Точно такая же позиция была занята Меркель и в отношении агрессии Путина в отношение Украины, вся разница в том, что Украина выстояла и, в отличие от Саакашвили, не пошла на подписание позорного мира с Москвой, с признанием своей неправоты. Поэтому меркель пришлось куда труднее, но ее лозунг о том, что проблема не имеет военного решения сотни раз повторялась и здесь. Другое дело, она просто не знала, что когда говорят то, что ты хочешь услышать, но при этом держат дулю в кармане, ситуация будет развиваться не по грузинскому сценарию.
То же самое и с Сирией. В отличие от других партнеров США, которые принимали участие в бомбардировках ИГИЛ, а иногда и асадитов, германские самолет прилетели на базу ВВС Инджирлик в Турции, но не принимали участие в боевых операциях. Также само не было слышно решительных заявлений из Берлина после применения путинскими войсками, либо их союзниками, химического оружия против мирного населения. И вот теперь - один в один по Северной Корее.
Хорошо бы, чтобы кто-то из журналистов попросил пояснить Ангелу Меркель, почему она ни разу не обратилась к Путину с той же речью об отсутствии военного решения в Украине или Сирии. Мол, Владимир, выводи свои войска, ибо они ничего не решают, или перестанем покупать ваш газ и рассаживать по тюрьмам ваших коррупционеров. Нет! Это всегда направлено в сторону тех, кто так или иначе - противостоит Путину или его марионеткам. Это вызывает уже даже не вопросы, а желание дать некоторые ответы.
Слава богу, что бред бабушки Меркель уже перестают слушать, а через время начнут выяснять причину постоянства ее позиций, относительно желания заморозить любую войну, в ходе которой Путин или его союзники уже оттяпали чью-то территорию. Такие вопросы рано или поздно возникнут у компетентных лиц.
Но похоже на то, что Путину таки удалось разбудить Штаты, которые начинают вносить струю адекватности в тот бред, который удалось создать фрау Меркель и мсье Оланду. Тут более интересная и содержательна позиция.
(продолжение следует)
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На самом деле, предсказуемая и не имеющая ничего общего с реальностью концепция от бабы Анджелы, не имеет никакого практического значения. Если результатом такой политики должно быть завершение войны с реституцией - возвратом в первоначальное состояние сторон войны или конфликта и справедливое наказание агрессора, то ее концепция имеет большой жирный ноль на выходе. Такой результат предсказуем ибо утверждает право сильного и безбашенного, захватывать себе то, что хочется. То есть, ее представления о методах решения конфликтов, противоречат мировой истории, логике и здравому смыслу. Если бы это рассказывал глава Катара или Берега Слонячего Хобота, то на это можно бы и не обращать внимания, но таким руководителем угодило наградить Германию.
Похоже на то, что Северокорейский конфликт может стать ответом на многие вопросы, в том числе и концептуальные. Достаточно вспомнить, что Штаты уже один раз участвовали в корейской войне и не смогли добиться решительного успеха. В конце концов, было восстановлено статус-кво по разделению Кореи на Юг и Север, а дальше две Кореи пошли своими путями. Южная Корея превратилась в одну из самых успешных экономик мира, а Северная, исповедуя ортодоксальные идеи марксизма, скатилась на уровень, гораздо более низкий, чем выгребная яма и стала образцом изгоя или лепрозория. Как мы помним, за Югом всегда стояли Штаты, а за Севером - коммунистические совок и КНР.
Та война окончилась так, как это теперь известно, по причине того, что даже в самые тяжелые моменты, Штаты воздерживались от применения ЯО, превосходство в котором не вызывало сомнений. Тогда вопрос о применении ЯО ставился многократно и каждый раз эти запросы получали отрицательный ответ. Это было понятно потому, что всем было понятно, что никогда не существовавшая армия Северной Кореи, вдруг оказалась способной противостоять Штатам. На самом деле, в Северной Корее Штаты вели сухопутную войну с бесконечными войсками КНР, а в воздухе - с ВВС совка. В этом случае, применение ЯО должно было учитывать основные цели не на территории Северной Кореи, а в Китае и Совке. Поскольку там не было ярко выраженных экономических и военных центров, то перепахивать пришлось бы всю географию Дальнего Востока. Это при том, что воспоминания о применении не очень мощных боеприпасов над Хиросимой и Нагасаки, были очень свежи. В общем, тогда от этой идеи отказались.
Но с тех пор, многое изменилось. В первую очередь, Штаты научились вести эффективную войну без использования наземных сил. Если нет необходимости захватывать и удерживать какие-то наземные объекты, а нужно только эффективно разрушить некую инфраструктуру, то тут авиация США работает довольно эффективно и способна достигать этих целей. Тем более, что в связке с авиацией, успешно работает флот, оперируя ракетами типа Томагавк.
Примерно такой формат операции вырисовывается в КНДР. Но какое-то время назад, Штаты столкнулись с проблемой, которую оказалось очень сложно разрешить штатными средствами. Так Иран, во времена жесткого противостояния с цивилизованным миром, спрятал свои объекты ядерной программы в тоннелях, вырубленных в скалах. Эта метода, как и сама ядерная программа, перекочевала из РФ, где множество стратегических объектов, зарыто именно в скальных бункерах. Там прячут пусковые ракетные установки, некоторые критические производства, убежища для руководства страны и толстосумов и секретные хранилища, набитые золотыми слитками и наличной валютой зарубежных стран. В России это - целая индустрия, вершиной которой является самая крупная нора Путина, созданная в толще горы Ямантау. Поэтому не удивительно, что иранцы, а за ними и чучхеисты, под чутким руководством мокшанских специалистов, тоже зарылись в глубь горных массивов.
Будучи людьми ответственными и чтящими дух и букву закона, американцы стали создавать отмычку и для таких бункеров, и в результате была создана крупнейшая авиабомба, несущая в своем чреве 11 тонн взрывчатки. С ее помощью можно добираться до цели на глубине до 60 м в скале и успешно ее уничтожать. Но ходят слухи о том, что противник учел эти моменты и копает глубже, чтобы избежать возмездия. Именно это вынудило Штаты пересмотреть свое отношение к применению ЯО и приступить к созданию компактных устройств малой мощности, для снижения сопутствующего ущерба . Надо отметить, что такой шаг оказался правильным, ибо сначала сам Путин, а потом и Ын заявили о том, что готовы применять ЯО. И если вомбат перекормыш угрожает Штатам - ядерной державе, то РФ угрожает Украине - единственной стране, добровольно отказавшейся от собственного ядерного арсенала. Причем, это не просто концептуальные конструкции, но прямые угрозы с указанием конкретных целей. Жаль, что фрау Ангела не сказала этим джентльменам о невозможности решения споров оружием, тем более - ядерным.
(окончание следует)
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"я виыграл честно" - все равно никто не поверит.
в любом случае - выиграл?
делай уже шо то, кроме чубом махать...
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два придурка нашли друг друга....
не удивлюсь если завтра проснусь и мне сообщат, шо кореи нет.
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Там тоже все провонялось кацапскими деньгами.
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балду гонял - меня бы уже 157 раз уволили..
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