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Все про:дети (3293) Нацполиция (8368) семья (208) Донецкая область (4576)

 В этом году 112 детей изъяты из неблагополучных семей в Донецкой области

дети

С начала 2017 года в Донецкой области из неблагополучных семей изъято 112 детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, сейчас на учете находятся 598 неблагополучных семей. С начала года выявлена 141 такая семья.

Чтобы выявить такие семьи, полицейские проводят совместные рейды с социальными службами.

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там и дети неблагополучные на генном уровне. такие семьи надо бы на лугандон отправлять в родную гавань
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