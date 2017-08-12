 В этом году 112 детей изъяты из неблагополучных семей в Донецкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, сейчас на учете находятся 598 неблагополучных семей. С начала года выявлена 141 такая семья.
Чтобы выявить такие семьи, полицейские проводят совместные рейды с социальными службами.
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