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 Общество
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Все про:акция (2194) Киев (17849) лес (414) протест (5506)

 Марш протеста против вырубки лесов прошел в центре столицы

лес древесина

В Киеве состоялась акция протеста против незаконной вырубки лесов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", около 150 человек прошли маршем по правительственному кварталу с требованием остановить незаконную вырубку столичных лесов и прекратить "земельный дерибан".

Сначала активисты с плакатами и флагами пришли под здание Генеральной прокуратуры. К ним сразу же вышел представитель ведомства, который принял жалобы и обращения.

Аналогичный пакет документов протестующие отнесли к зданию МВД. Затем они направились к Администрации Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карпатские буковые леса получили статус Всемирного наследия ЮНЕСКО
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Логичнее было бы провести такой марш в лесу.
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Логичней было бы вырубить тех,кто даёт разрешение и команду валить лес.
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А ,это цивилизовано так поступать,как вы пишите?
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Все вірно-вирубати!.Інколи радикальні методи скорочують шлях до цивілізованності. Вирубати варварів під корінь!
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Я вважаю, що вирубати треба всіх варварів, а також тих, хто заперечує варварство. Варвари всі, будемо рубати всіх поки нічого не залишиться...
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Не всіх,а лишень тих хто незаконно дерева вирубує
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Добре, але рубати треба всіх, хто стоїть на шляху та заважає всіх рубати. Рубати треба всіх, хт о пропонує рубати, бо рубати треба всіх кого бачищш, а інакше зарубають тебе.
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Он любит по вечерам галаперидол.
Галоперидол - синтетичний антипсихотичний препарат, що є похідним бутирофенону, для перорального та парентерального застосування. Механізм дії препарату полягає у специфічній блокаді D2-дофамінергічних рецепторів та α-адренорецепторів у мезокортикальних та лімбічних структурах головного мозку. Галоперидол має здатність припиняти галюцинації та маячні ідеї, покращує контакт із хворим, стабілізує психічну діяльність, покращує ініціативність та інтерес до оточення у хворого.
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Ти рецепт до своїх ліків дав ? ..
У вас з Осляндією однаковий діагноз ? ..))
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смотрю старая итальянская синьора тебе два раза лайкнула - она у вас за дохтура...?
тогда ясно что она тебе прописала...
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Лашатемі кантаре ей..., шо в переводе иди к лошади.
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это один и тот же троль , только под разными никами
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у неё ников пять - старческая болезнь - так что тут медицина бессильна...
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эта " итальянка" спалилась на картине Семесюка " Брателло" и сразу " смылась" надолго , вот снова вылезла . А также не может ответить на простой вопрос " сколько стоит киловатт - час в её платёжке в Италии ?" В ответ одни маты и проклятия .Троли " качаются на косвенных " легко и просто.
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Ну почему же бессильна, у меня всегда правильный диагноз и suasiones. Просто я судмед, я таким как оно помогу ))
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Не цивилизовано уничтожать то, что может удовлетворить более 50-60% потребностей человека. Те, кто совершает такие поступки - вредители. Вредители той же цивилизации. От вредителей нужно избавляться.
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Тобто вирубити громадянина "незаконно", а підкажіть, де його знайти?
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для тех кто не с Украины и для тех кто не знает, был такой марш в лесу под Вышгородом, люди своего добились
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"обращения"

Уже что-то реальное со стороны гражданского общества.
Перефразировав Конституцию - народ источник трёх ветвей власти, реализуемой через гражданское общество...
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Как у вас ведет себя королева Великобритании?
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Для этого при дворе её Величества есть специальный человек.
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Чуствуєтся в вас потомственная англичанка. Непонятно почему вьі на Цензоре, а не при Виндзорах.
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Есть много друг Гарацио такого,что и не снилось вашим мудрецам.
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Так и вьіходит, что в Британии все, а остальньім на Цензоре ничего. Вот коренньіе британцьі и лезут тут все рассказать.
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Нечего рассказывать,время всё поставит на свои места ,всё зависит только от вас самих.
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Скажи чего то новое, например про россию, где тьі живешь.
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россия это государство населённое идиотами и управляемое негодяями ,лживое ,мерзкое,государство вызывающее у меня ассоциацию с кублом змей ! Мне бы очень не хотелось,чтобы Украина была похожа на россию и я надеюсь,что ВЕЛИКИЙ УКРАИНСКИЙ НАРОД этого не допустит.
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Минкомсвязь РФ составило список личных данных пользователей, обязательных для передачи ФСБ
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А как насчёт суда присяжных, который, к тому же, предварительно признавал дело подсудным или нет?
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У нас лес рубят и ловят рыбу только в научных целях, хватает обеспечить Европу лесом и рыбой Украину.
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Это в смысле обеспечить Украину рыбой для научных целей? А то толстолоб по цене мяса уже скоро будет будет на рынке.
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Когда будет? Пока рьіба чаще дороже мяса.
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Я из Николаева, у нас тут немного другая ситуация, что касается речной.
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В Киеве рьіба очень дорогая, а речную последнее время из-за сальманеллиоза не берут.
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нет карася в Буге,но есть тарань а на Ингуле карасик есть ,идите в Леваневцев на овсянку после 10 утра будет хорошая рыбалка
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В Британии ловят и отпускают рыбу,прямо,как в Украине жуликов,везде свои традиции.
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так само з братом робимо,їсти рибу не любимо,ловити подобається,важливо,щоб гачок не глибоко проковтувала,щоб менше пошкоджень було.
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різати дешевше,відчують краще.Стріляти треба як руками дістати не можеш.
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Свабоду юрию деточкину Всех к позорному столбу
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А ви знаєте , що виношується план , вирубки лісу в м . Києві . на Ст . М . "" Червоний Хутір "" , для забудови мікрорайону ????????
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то не купуйте квартири на місці зрубаних лісів. і приводу рубати більше не буде
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Это, как если бы в лесу прошёл протест против незаконного сноса дома.
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С єтим в Киеве действительно проблема. Вспомним посадки возле метро Дарница и что там творили....
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На днях читал, что 30% всех лесов Украины вырубаны и вывезены не законно, нетрудно догадаться кто эти липовые разрешения давал,офшоренки кэрують.
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Липовые разрешения выпускаются на липках
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это шатун! нельзя сейчас! не надо раскачивать лодку!
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нада тех кто против вырубки лесов и окружил себя пластиком, свести с теми кто против загрязнения атмосферы продуктами от изготовления-переработки пластика и живут исключительно в деревянном интерьере... эпикбатл.
Тут бы рева подтянулся и сказал: "А вот если бы вы еще меньше ели и пили!!!"
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