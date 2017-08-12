 Марш протеста против вырубки лесов прошел в центре столицы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", около 150 человек прошли маршем по правительственному кварталу с требованием остановить незаконную вырубку столичных лесов и прекратить "земельный дерибан".
Сначала активисты с плакатами и флагами пришли под здание Генеральной прокуратуры. К ним сразу же вышел представитель ведомства, который принял жалобы и обращения.
Аналогичный пакет документов протестующие отнесли к зданию МВД. Затем они направились к Администрации Президента.
770 77
Жители Позняков, протестующие против строительства АЗС близ домов, отказываются разблокировать дорогу на улице Ревуцкого ФОТО+ВИДЕО(34)
Недовольные строительством АЗС жители киевских Позняков перекрыли улицу Ревуцкого. ФОТО(120)
В России наблюдается фаза "неуверенности в завтрашнем дне", люди перестают терпеть и начинают требовать, - глава ВЦИОМ(52)
Нужно поддерживать на плаву вопрос освобождения Сенцова. Если внимание есть, человека, по крайней мере, не убьют, - участница Pussy Riot Алехина. ВИДЕО(31)
В Петербурге напали на ЛГБТ-активистов и журналистов(0)
Участникиц Pussy Riot, задержанных после акции в поддержку Сенцова в Якутске, освободили(7)
Петербургский суд оштрафовал участника протестной акции на 100 тыс. рублей за удар полицейского(13)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Галоперидол - синтетичний антипсихотичний препарат, що є похідним бутирофенону, для перорального та парентерального застосування. Механізм дії препарату полягає у специфічній блокаді D2-дофамінергічних рецепторів та α-адренорецепторів у мезокортикальних та лімбічних структурах головного мозку. Галоперидол має здатність припиняти галюцинації та маячні ідеї, покращує контакт із хворим, стабілізує психічну діяльність, покращує ініціативність та інтерес до оточення у хворого.
Ответить
У вас з Осляндією однаковий діагноз ? ..))
Ответить
Ответить
тогда ясно что она тебе прописала...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Уже что-то реальное со стороны гражданского общества.
Перефразировав Конституцию - народ источник трёх ветвей власти, реализуемой через гражданское общество...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тут бы рева подтянулся и сказал: "А вот если бы вы еще меньше ели и пили!!!"
Ответить