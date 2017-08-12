 ОБСЕ зафиксировала 6 ЗРК "Стрела-10" вблизи оккупированного Луганска

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Вблизи оккупированного боевиками Луганска зафиксировано 6 зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" (120 мм), сообщается в отчете СММ ОБСЕ от 12 августа.
Наблюдатели СММ ОБСЕ также зафиксировали наличие боевых бронированных машин и зенитной установки и слышали беспилотный летательный аппарат в зоне безопасности.
Кроме того, 10 августа в неподконтрольных правительству районах миссия ОБСЕ зафиксировала зенитную установку (ЗУ-23), установленную на грузовик военного типа посреди 9 других грузовиков военного типа, все они были тентованные и двигались на юго-восточной окраине Луганска.
Также члены ОБСЕ видели 2 БРДМ-2 неподалеку Попасной (одна стояла, а вторая двигалась на восток), а 11 августа - 2 БРДМ-2, двигавшиеся в восточном направлении вблизи с. Карловка (25 км на северо-запад от Донецка), говорится в отчете ОБСЕ.
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Путолини. Немецкие журналисты сравнивают Путина и Муссолини. https://blog.tagesanzeiger.ch/historyreloaded/index.php/1332/duce-putin/ …
Хорошая подборка, но чего-то не хватает.
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В Северной Корее почти 3,475 млн жителей написали за три дня заявления о вступлении в народную армию страны. Об этом сообщает официальная газета Трудовой партии КНДР Rodong Sinmun/
Наверное будут связывать пучками и использовать для зарядки средств ПВО.
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Сегодня просторами Сети ширится новость о реакции Москвы на вполне рутинное мероприятие, происходящее в Украине. Как сообщают, в районе Очакова начата постройка командного центра для координации военных операций на море и на суше. В общем, это - наше внутреннее дело и никого не касается. Особенно - Россию. Тем более, в свете того, что РФ перебрасывает к границам Украины, все, что у нее стояло за Уралом и формирует совершенно новые бригады и даже армии в Ростовской, Воронежской, Белгородской и Брянской областях. Как минимум, все эти действия противника не должны остаться без ответа и тут - совершенно бурная реакция, напоминающая последствия для подростка, объевшегося зеленых абрикос. Звуки и запах этой реакции - точно совпадают с приведенным выше примером.В самом деле, как в здравом рассудке и твердой памяти РФ может высказывать свое недовольство, с использованием аргументации типа: это не дружественный акт, несущий вред добрососедству. До такого не додумался даже Йозеф Геббельс, учитель и родоначальник нынешней российской пропаганды. Было бы интересно послушать или почитать его заявление летом 1941 года, когда совок собрал войска второго эшелона, находившиеся на марше и бросил их в район Смоленска, чтобы остановить войска Вермахта, уверенно шедшие на запад. Там было оказано первое организованное и масштабное сопротивление уже в рамках новой стратегии обороны. До этого действовала другая стратегия: по-быстрому отбить атаку противника, а основные мероприятия должны были разворачиваться на его территории, в рамках основной наступательной стратегии. Вот в это время Геббельс мог выступить с пламенной, но гневной речью, где заявил бы о том, что совок, устроив оборону под Смоленском, проявляет явно не дружественные действия и может совершенно испортить добрососедство. Мало того, он мог бы привести выдержки из договора от 19 августа 1939 года, где черным по-русски написано, что совок не будет вести боевые действия против Германии, но вопреки этому - вот же, совковые войска под Смоленском стреляют. И ведь не просто стреляют, а стреляют в бравых солдат Вермахта, несущих свет цивилизации в дремучие и глухие земли.
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Но в данном случае, россиян расстроил тот факт, что этот военный объект строят либо сами военные строители армии США, либо стройка идет с их активным участием и под их руководством. Оно понятно, что создается инфраструктура, которая должна легко интегрироваться в систему НАТО и будет соответствовать нормам, которые приняты в армии США. Наверное, именно здесь происходит практическая передача знаний и умений, которые пригодятся при строительстве ВСУ. Этот аспект просто категорически опечалил московитов, и они удивленно заявили о том, что Украина обещала быть внеблоковой и вообще - не сопротивляться России.В связи с этим становится понятно, что о событиях в Украине они судят в основном по информации, поступающей от боевого курощупа, в чине старшего подфельдмаршала и его коллеги - закормленного хряка, иначе они бы знали о том, что внеблоковость уже отменена и заявлен курс на интеграцию в НАТО. Причем, сделано это не в виде речей ответственных лиц, а на законодательном уровне и каждый желающий может почитать эти тексты на сервере Верховной Рады.В этом случае удивление вызывает другое. Командный центр в Очакове- далеко не единственный военный объект, который создается с участием наших американских партнеров. Более того, Штаты уже довольно мощно развернули свою военную и разведывательную инфраструктуру в Украине, нацеленную на свихнувшуюся бензоколонку. Многие ее элементы носят куда более прикладное значение, которое россиян расстроило бы еще больше. Более того, сейчас даже не нужно иметь доступ к закрытой информации, а можно просто погулять по центру Киева, чтобы обнаружить очевидное - армия США уже здесь. Пусть это пока не военная база или что-то подобное, но морские пехотинцы уже не редкость в наших кафе и ресторанчиках. Они без формы, но некоторые признаки четко указывают на их принадлежность.Процесс пошел и он необратим. Из того, что можно наблюдать лично и в открытых источниках информации, речь уже давно не идет лишь об освобождении оккупированных территорий. Сейчас за РФ внимательно наблюдают. Чтобы отфиксировать момент, когда она увязнет в своих военных играх до определенного уровня и выдохнется. Вот с этого момента начнется самое, для них, интересное.
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так оскорбительно с особыім кощунтвом кацапстан никто не называл...
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