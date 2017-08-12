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 Украинка Левченко завоевала "серебро" на Чемпионате мира по легкой атлетике

чемпионат

На Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне украинская спортсменка Юлия Левченко заняла 2-е место по прыжкам в высоту среди женщин.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, легкоатлетка с первой попытки поочередно преодолела высоты в 1,84, 1,88, 1,92, 1,95, 1,97 и 1,99 м. На высоте 2,01 м украинка преодолела планку со второй попытки, завоевав серебро. А на высоте 2,03 м украинка проиграла в борьбе за золото Марии Ласицкене из России (выступает как нейтральная спортсменка).

Эта медаль стала первой для сборной Украины на чемпионате мира в Лондоне.

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Просто молодец. Достойная победа,при личном рекорде 1.96 прыгнуть на 2.01 это дороже золота.Поздравляю.
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Карабас пьяный от мэра Конотопа в сортире прячется.
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