 Мэр Конотопа Семенихин грозится объявить голодовку под АП, если местные депутаты не соберутся на сессию

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", после очередной провальной попытки провести заседание горсовета мэр заявил: "В связи с тем, что Президент Украины не прислушался к тому обращению, к тому ультиматуму, который я ему поставил, чтобы его фракция пришла и проголосовала за социально важные вопросы, мы планируем ориентировочно на этой неделе отправиться в город Киев к Администрации Президента и большим количеством людей просто лечь напротив входа в Администрацию на карематах. И будем голодать".
По его словам, голодовка будет продолжаться до того момента, пока Президент не даст команду фракции БПП "Солидарность" прийти на сессию и проголосовать за важные вопросы. Кроме того, мэр требует роспуска горсовета.
Напомним, 5 августа Семенихин отправился пешком в Киев, чтобы лично отнести обращение к Верховной Раде и Президенту с просьбой о роспуске Конотопского городского совета. Оно было принято в тот же день во время созванного мэром народного вече, поводом для чего стали трижды подряд - 6 июня, 29 июня и 31 июля - сорванные заседания горсовета из-за отсутствия кворума. 11 августа мэр передал указанное обращение в приемную Администрации Президента.
12 августа депутаты горсовета в четвертый раз не смогли провести очередное пленарное заседание сессии представительного органа.
При этом 31 июля они зарегистрировали в горсовете обращение к городскому голове, где отмечается, что тот "не в состоянии обеспечить нормальные условия работы и превращает сессионные заседания в "политический спектакль". Они также подали заявления в областную прокуратуру и полицию, где указывается, что мэр угрожает депутатам расправой.
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СЕМЕНІХІН - КОРУПЦІОНЕР ! | Голос Конотопа
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https://antikor.com.ua/articles/184812-ukrainskie_chinovniki_priznali_bitkojn_nezakonnym_potomu_chto_ne_ponimajut_kak_eti_sredstva_vorovatj
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мер Конотопа не те зьив - теж порох?
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мишка в лесу насрал - порох, чего не убрал?
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а до охендовского система была зашибись правильная?
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хули ты мне горбатого ленишь вместо прямого ответа на прямой вопрос?
Ты дебил, не понимающий значения слов?
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одна уже не жрала, бока не обьедешь.
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«Если этого не будет мы сюда возвращаемся с десятками тысяч АТОшников, активистами, гражданами города. Мы начнем действовать. Пока «пан» президент лично не спустится и не услышит нас, а если не услышит очень пожалеет о своем решении», - заявил он.
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winterautumn is coming.
Обострение "нас сливают" всегда ближе к ДнюНезависимости/осени приходит. К зиме попускает из-за мысли "хохлы без газа замерзнут". А весной новое обострение... Ничему не учатся, задолбали уже своими 100500 "сливами".
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