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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1478) голодовка (583) Конотоп (52) Семенихин (15)

 Мэр Конотопа Семенихин грозится объявить голодовку под АП, если местные депутаты не соберутся на сессию

семенихин

Городской голова Конотопа (Сумская область) Артем Семенихин (ВО "Свобода") намерен объявить голодовку возле Администрации Президента, если депутаты горсовета не смогут собраться на сессию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", после очередной провальной попытки провести заседание горсовета мэр заявил: "В связи с тем, что Президент Украины не прислушался к тому обращению, к тому ультиматуму, который я ему поставил, чтобы его фракция пришла и проголосовала за социально важные вопросы, мы планируем ориентировочно на этой неделе отправиться в город Киев к Администрации Президента и большим количеством людей просто лечь напротив входа в Администрацию на карематах. И будем голодать".

По его словам, голодовка будет продолжаться до того момента, пока Президент не даст команду фракции БПП "Солидарность" прийти на сессию и проголосовать за важные вопросы. Кроме того, мэр требует роспуска горсовета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Конотопа Семенихин объявил о роспуске горсовета: "Пусть те, кто мешают городу нормально развиваться, придут к людям и объяснят свои действия"

Напомним, 5 августа Семенихин отправился пешком в Киев, чтобы лично отнести обращение к Верховной Раде и Президенту с просьбой о роспуске Конотопского городского совета. Оно было принято в тот же день во время созванного мэром народного вече, поводом для чего стали трижды подряд - 6 июня, 29 июня и 31 июля - сорванные заседания горсовета из-за отсутствия кворума. 11 августа мэр передал указанное обращение в приемную Администрации Президента.

12 августа депутаты горсовета в четвертый раз не смогли провести очередное пленарное заседание сессии представительного органа.

При этом 31 июля они зарегистрировали в горсовете обращение к городскому голове, где отмечается, что тот "не в состоянии обеспечить нормальные условия работы и превращает сессионные заседания в "политический спектакль". Они также подали заявления в областную прокуратуру и полицию, где указывается, что мэр угрожает депутатам расправой.
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Повторяюсь, но скажу еще раз, что Семенихиньім в Конотопе довольньі. В Киеве бьі такого.
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Набридло читати твою брехню - в Конотопі Семеніхіним не задоволені .
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Хто тобі сказав? Я розмовляв особисто з конотопцями, а ти з ким?
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Тоді давайте хто і чому незадоволенний. Мені нещодавно доказали, що він навів лад в місті.
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А раніше де він жив? Там до росії по-пластунські недалеко.
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з порохнявими спілкуватися - лише час гаяти ..))
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Хто не задоволений? Вата? Чи ті кого він з кафе попер?Чи ті перевізники? Я з Сумської обл і про Семеніхина знаю більше вашого. Хто незадоволений?
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Та ви шо??? Невже? Он воно як. Сашко Білий- бандит, Лісник- агент кремля, Саакашвілі- злочинець, а Семенихін - корупціонер.Та й ще жирним таким. Нічого собі!!! Ви його декларацію бачили- читали?
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Я наразі живу в Київі, але родом я з Сумської обл, і там в брат і невітка, і матір. Так що я вже давно не вірю написаному, чого і вам бажаю.
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А АП при чем, неужели это Порох не дает конотопским депутатам собраться?
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а ты не в курсе?если где-то лажа,то это порох виноват!тут такие правила...инакомыслие не приветствуется!
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...Украинские чиновники признали биткойн незаконным, потому что не понимают как эти средства воровать
https://antikor.com.ua/articles/184812-ukrainskie_chinovniki_priznali_bitkojn_nezakonnym_potomu_chto_ne_ponimajut_kak_eti_sredstva_vorovatj

...
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Но легко прятать концы в воду. Это вам не счета в офшорах. Полная анонимность.
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Почему нет поддержки народа мэру? Народ байдужий или мэр не устраивает?
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Нужно сразу к мэру Геническа обращаться. Он разрулит.
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Городской голова Конотопа (Сумская область) Артем Семенихин (ВО "Свобода") намерен объявить голодовку возле Администрации Президента, если депутаты горсовета не смогут собраться на сесси==================================================================================== цирк поїхав клоуни остались !

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Порох перестань позорить Украину. Почему депутаты не хотят ДЕПУТАТИТЬ? Гоните их на перевыборы!!!
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ну вот порох тут причем, мадам?
мер Конотопа не те зьив - теж порох?
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хоть иногда голову включайте....
мишка в лесу насрал - порох, чего не убрал?
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Ну что порохоботы, давайте рассказывайте как мер конотопа тоже рассшатывает лодку. А вы не верили что Барыга саботировал всю работу в Одесской области при Саакашвили.
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Ничего он не раскачивает. Нормальный парень, душой явно болеет за город, хочет что-то толковое сделать. Просто ещё не поднаторел в политике и сейчас явно с чьей-то подачи ступил. Ну не в ту дверь и не так это делается. Есть процедура досрочного прекращения полномочий совета, который регулируется законом "О местном самоуправлении"
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тут все понятно он агент кремля
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или просто отдельносуществующая свинособачка. Наслаждается последними моментами с vpn/proxy.
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В Украине создана система полной безответственности тех, кто пролез во власть...
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за дружбана ответил? Ну ладно.

а до охендовского система была зашибись правильная?
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Дятед, ты значение слова "создал" тупо не способен понять?
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Створює систему той хто рахує голоси для рад.А ради приймають рішення і закони,які і захищають ту саму систему.Охндовський рахує,а Рада голосуєююзрозумів шпак?
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кто конкретно создал?

хули ты мне горбатого ленишь вместо прямого ответа на прямой вопрос?

Ты дебил, не понимающий значения слов?
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хочет будку завалить, точно ахент крымля
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там когда-то ната кац-витренко тусовалась с горилой марченком
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Как раз Семенихин во многом привел Конотоп в порядок. Так говорил водитель крутой тачки.
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БПП и их шеф Барыга не терпит конкурентов особенно когда они пользуются популярностью у простого народа больше чем он.
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Нашел куда идти с голодовкой! К Будке, в которой считают, что украинцы много едят!
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Поки не почнуть посадки смарагдових прокурорів , фіскалів ,Добкіних,Довгих,Голубових і багатьох інших масштабних казнокрадів,доти громадяни будуть вважати владу зрадниками і антиукраїнською злочинною мафією ..
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пока гугл не подключит нейронные сети для перевода на украинский, до тех пор и будут палиться козломордые
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Все , як завжди - ті , хто намагається щось коментувати по цій темі й гадки не мають що саме відбувається в Конотопі ...
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попроси в свого кацапського корєша , з яким ти мене тут обговорював , тобто - флудив не по темі ... він тобі дасть
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Якщо у тебе нема інформації, то краще мовчи.
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В последнее время замечаю активность порохоботов и знаете что ,меня это радует похоже компания офшорная подходит к своему закономерному финишу.
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До речі - Семініхін демонстративно проти Пороха !
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я бы чисто для понта подсадил мера Конотопа на не жрать.
одна уже не жрала, бока не обьедешь.
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Скажите этому мэру что сейчас разгар не только каникул депутатов Рады но и отпусков депутатов гор совета! Сейчас кворум легче собрать на Канарах, чем в Конотопе!
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Мабуть пан Артем забув, чого він хотів. Йому треба повернутись і він згадає. І тоді знову йти. Я так завжди роблю
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А если еще и прихватит асфальта для засыпки ям на дороге, то победа на следующих выборах мэра в Киеве считай в кармане!
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Один придурок вимагав, щоб Президент України і прем'єр зайнялись уборкой сміття, другий ставе ультиматум тому, що не може зібрати кворум в міськраді. Ну. як це назвать: дурне не дурне ну і розумне не таке.
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Ага!!! То есть, я таки правильно понял! А то, честно говоря, подумал, что устал и не врубаюсь, в написанное. А всё именно так: "ставе ультиматум тому, що не може зібрати кворум в міськраді."(с). Ну, тогда я спокоен, что пока с башкой у меня- в порядке.
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А почему этот мэр носит военную форму без бронежилета ? Непорядок.
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Семеніхін хороший мер для конотопчан, але дуже поганий для місцевих депутатів, бо бачте не дає розкрадати бюджет, та втихомирює місцевий криміналітет, який дружній з деякими депутатами. Не знаю чи вірне рішення прийняв Семеніхін, але бажаю йому вистояти та перемогти цих зарвавшихся депутатів.
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я незнаю який він мер ! но якось мені недуже зрозуміло чого він голодує "піариця"під ап ???????????? це типу щоб гарант поїхав в коніп і зібрав кворум депутатів ???????????ппц піду тоже під ап голодати щоб порох переклеїв мені шпалери в домі ! і ще хай дружині моїй розтлумачить щоб мене непиляла
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Пусте. Зараз ми тобі форумом допоможемо порадами. Головне запам"ятовуй. Будуть і шпалери, і жінка задоволена... Бо з Петром тільки зв"яжись, дорожче буде. Он як він всю країну у дурні пошив
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кацапню же ж. Четвёртый год за нос водит "минскими", а часики тикают, санкции нарастают... Недавно ныли про радикалов во власти, которые не хотят их хотелки реализовывать и всё время козни строят козломордикам.
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О! Бачиш! Ти навіть не зрозумів - як! А хочеш і собі долю випробувати. Не встигнеш і рота відкрити...
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Мер Конотопа ето случай особенный - рассматривается с врачиками вместе....
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Ультиматум, кажись,чуток подкорректировали...первый звучал по-другому:

«Если этого не будет мы сюда возвращаемся с десятками тысяч АТОшников, активистами, гражданами города. Мы начнем действовать. Пока «пан» президент лично не спустится и не услышит нас, а если не услышит очень пожалеет о своем решении», - заявил он.
Мэр Конотопа Семенихин грозится объявить голодовку под АП, если местные депутаты не соберутся на сессию - Цензор.НЕТ 8840
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У энэнешек кризис жанра , писать не о чем , хватаются за любую соломинку. Темы пропали - безвиз , ассоциация с ЕС , доллар по 40 , всьо пропало , Сеня купил 23 виллы в Майами , и прочая , и так дали. Выгонит вас бойко за профнепригодность.
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winter autumn is coming.

Обострение "нас сливают" всегда ближе к ДнюНезависимости/осени приходит. К зиме попускает из-за мысли "хохлы без газа замерзнут". А весной новое обострение... Ничему не учатся, задолбали уже своими 100500 "сливами".
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ВО "Свобода" з гранатами буде голодати? А Надя буде? А Тягнибок поголодає? 2018 рік "Свобода" набере менше 0.5% голосів. Ультиматумами та диктаторськими замашками демократична країна не будується.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэр Конотопа Семенихин грозится объявить голодовку под АП, если местные депутаты не соберутся на сессию
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