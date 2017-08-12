 Украинская теннисистка Свитолина обыграла победительницу Уимблдона-2017

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Свитолина победила Мугурузу в 1/4 финала теннисного турнира WTA серии Rogers Cup в Торонто с результатом 4: 6, 6: 4, 6: 3.
11 августа Свитолина в третьем круге уверенно преодолела сопротивление бывшей первой ракетки мира американки Винус Уильямс. Украинка в двух сетах отдала сопернице всего три гейма - 6: 2, 6: 1.
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