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 Украинская теннисистка Свитолина обыграла победительницу Уимблдона-2017

свитолина

Первая ракетка Украины и пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина в четвертьфинале турнира в Торонто обыграла победительницу Уимблдона-2017 Гарбинье Мугурузу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Свитолина победила Мугурузу в 1/4 финала теннисного турнира WTA серии Rogers Cup в Торонто с результатом 4: 6, 6: 4, 6: 3.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинка Свитолина вошла в ТОР-5 теннисисток в рейтинге WTA

11 августа Свитолина в третьем круге уверенно преодолела сопротивление бывшей первой ракетки мира американки Винус Уильямс. Украинка в двух сетах отдала сопернице всего три гейма - 6: 2, 6: 1.
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