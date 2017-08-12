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Все про:избиение (11164) подростки (167) убийство (5118) Харьков (4351)

 Двое подростков забили насмерть мужчину в Харькове

подростки

В Харькове задержаны несовершеннолетние, подозреваемые в умышленном убийстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 18 июня в больницу из парка Победы в тяжелом состоянии с многочисленными ушибами был доставлен 50-летний мужчина. Через четыре дня он скончался. Характер повреждений указывал на то, что его избили крайне жестоко.

По подозрению в избиении задержаны 16- и 14-летний подростки. По их словам, в тот день, гуляя в парке Победы, они встретили мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он предлагал им закурить и поднес окурок к лицу одного из них. После этого парни начали его бить и остановились только тогда, когда он потерял сознание.

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Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Подросткам грозит до 10 лет лишения свободы.
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Желательно бы получать информацию и о их родителях, чтобы выяснить - кто и что их такими сделало...
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А если бы занимались в ДЮСШ , то не мучился бы 4 дня! Но возмездие ходит за всеми нами!
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Може покойный имел несчастье громко похвалить панамца?
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Потвору , стопудово, виставили мужика напідпитку !!)))
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Час сучатам в CІЗО повіситися. Україні такі виродки не потрібні.
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Когда то были времена,шо в западло было пацанам приставать к пьяным и нормальным тоном считалось довести домой и сдать жене,,а это босота подзаборная
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