 Двое подростков забили насмерть мужчину в Харькове

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 18 июня в больницу из парка Победы в тяжелом состоянии с многочисленными ушибами был доставлен 50-летний мужчина. Через четыре дня он скончался. Характер повреждений указывал на то, что его избили крайне жестоко.
По подозрению в избиении задержаны 16- и 14-летний подростки. По их словам, в тот день, гуляя в парке Победы, они встретили мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он предлагал им закурить и поднес окурок к лицу одного из них. После этого парни начали его бить и остановились только тогда, когда он потерял сознание.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Подросткам грозит до 10 лет лишения свободы.
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