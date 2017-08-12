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 Международные учения при участии НАТО и Украины завершились в Грузии

грузия

В Грузии завершились международные военные учения "Достойный партнер", в которых приняли участие 2 800 военных из восьми стран. Среди них - украинские Вооруженные силы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Почти две недели, с 30 июля, военные НАТО и государств партнеров Альянса проводили в Грузии международные военные учения "Достойный партнер". Отрабатывали совместные действия, необходимые в кризисных ситуациях, обменивались опытом, а во время официальных церемоний чествовали минутой молчания тех военных, погибших во время боевых действий и в международных миссиях.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Колонна военной техники США, прибывшей на учения НАТО, проехала по городам Грузии. ВИДЕО

Участие в учениях принимали военные пяти стран НАТО - Великобритании, Германии, Словении, Турции и США. А также стран-партнеров альянса - Грузии, Армении и Украины. Украину представляли около тридцати военных одного из подразделений морской пехоты.

Учения "Достойный партнер" происходят в Грузии уже в третий раз. Среди боевой техники, которую использовали на базе Вазиани, - немецкие бронетранспортеры "Боксер", американские танки "Абрамс", боевые бронемашины пехоты "Брэдли" и "Страйкер".

Смотрите также: Украинские морпехи приняли участие в международных учениях "Платинум Лайон-2017" в Болгарии. ФОТОрепортаж
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как это "учения НАТО"? там же "прорасийски" президент и "главный акционер газпрома" при власти? неувязочка какая то...

А учения - это хорошо. Это правильно.... Украина и Грузия - две страны из постсовка которые дали по носу керемлевской шавке
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Дивно- жодного адепта в новині. Щось у лісі здохло?
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Даешь следующие учения НАТО в Азербайджане, потом в Эстонии и так вдоль всей границы параши, пусть у ватников пуканы трещат

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Замечательная цитата
Любой, кто хочет выиграть войну - ищет союзников. Любой, кто хочет ее проиграть - прогоняет их.Некоторые вопросы решаются быстро. Некоторые - нет. Одни гордиевы узлы можно разрубить. Другие нужно научиться развязывать.Любая инклюзивность - это благо. Любая эксклюзивность - зло. Героические поражения могут создать хороший эпос. Но учебник истории способна создать только победа.
К, сожалению, мы пока терпим поражения, сначала военные, потом дипломатические. А очень хочется побед, таких как под Марьинкой
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Друзья,очень часто,здесь на Цензоре,идет дискуссия о том,какое вооружение необходимо Украине?
Кто-то вопит,что помощь от США по тем же катерам недостаточная,кто-то требует современные самолеты и корабли. Вот подай им сразу не меньше авианосца и все!
Но я вот,внимательно просмотрел то,что имеют на вооружении американцы.
Будете смеяться,но самые эффективные средства борьбы с повстанцами и прочим сбродом,это не современные сверхзвуковые самолеты и авианосцы с АПЛ,а именно малые катера и вот такие самолеты:
https://www.youtube.com/watch?v=ZS-mv8rcQ00
Посмотрите,не поленитесь. Преимущества такой авиатехники,в стоимости.....полета!!!
То есть,он имеет дальность до 3600 км,а без дополнительной заправки,боевой радиус в 1000 км,что очень даже прекрасно при господстве в воздухе для его применения с полной боевой нагрузкой.
А теперь,просто сравните стоимость часа полета СУ-25 или МИГ-29,вот с этим самолетом:
https://www.youtube.com/watch?v=CKNWEEq0PQI&t=201s
А также,сравните цены. Вы будете шокированы. За этой моделью,стоит большая очередь.
Их покупают Филиппины,Малайзия,Таиланд и Индия. Они показали удивительную эффективность в борьбе с сепаратистами.
Деньги не на последнем месте,особенно в Украине. А так же,не дорогое техобслуживание.
Речь в первую очередь про Нацгвардию,которая и предназначена для борьбы с сепаратизмом.
Впрочем,смотрите и получайте удовольствие.
Заодно,не забудьте посмотреть расход топлива.
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Потихоньку жмурятсяНа Донбассе скоропостижно скончался террорист Евгений Сафонов с позывным "Мюнхгаузен".Об этом пишет в своем Twitter Necro Mancer.На одной из фотографий террорист топчет флаг Украины. ждем следующего
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеждународные учения при участии НАТО и Украины завершились в Грузии
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