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 Общество, Спорт
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Все про:дети (3292) Министерство молодежи и спорта (32) спорт (1727) школа (1780)

 За годы независимости в Украине закрылись 207 ДЮСШ, - Министерство молодежи и спорта

спорт детский

С 1991 года количество детско-юношеских спортивных школ в Украине сократилось на 13,8%.

Об этом говорится в ответе Министерства молодежи и спорта на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в 1991 году в Украине функционировали 1 500 ДЮСШ со средней наполняемостью 473 воспитанника, а по состоянию на 1 января 2017 года функционируют 1 293 ДЮСШ с наполняемостью 382 воспитанника.

В 2011 году количество ДЮСШ составляло 1 687, в 2012 году - 1 672, в 2013 году - 1 664, в 2014 году - 1 639, в 2015 году - 1 436, в 2016 году - 1 363.

Из 1293 ДЮСШ, функционировавших по состоянию на 1 января 2017 года, 1 017 являются коммунальными, 257 - частными и 19 - государственными.

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Минспорта отмечает, что уменьшение количества спортшкол связано с прекращением в 2015 году деятельности Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, предоставлявшего финансовую поддержку 565 ДЮСШ. В связи с этим в регионах проходит оптимизация учреждений физической культуры и спорта с учетом потребностей территории.

Также в министерстве объясняют уменьшение в последние годы количества спортшкол аннексией Крыма Россией и проведением антитеррористической операции на востоке страны.

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Количество детей и молодежи возрастом от 6 до 18 лет на 1 января 2017 года составляет 4,1 млн человек. Министерство констатирует, что из данной возрастной категории к занятиям в спортшколах привлечено 11-12%.
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Это не просто уничтожение спорта ,это уничтожение молодёжи и как следствие уничтожение будущего Украины.
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Чи Ви бачили колись спортивну школу?!Чи спілкувались із випускниками?
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Да,мой папа работал в такой школе тренером больше 30 лет.Детей возили на соревнования ,многие добивались в спорте больших успехов а сейчас пиво,водка,наркота,интернет,безнадёга а спорт он закаляет тело и дух,воспитывает ответственность ,делает человека сильным и стойким или Вы хотите убедить меня в бесполезности таких ДЮСШа.
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як не секрет, який вид спорту?Бо знав трьох борців і одного хокеїста(спортивний гімнаст розбився під час чергової крадіжки,бо перила балконів жиром намазані виявились),жоден з них не є законослухняним громадянином.

І Ви хочете сказати,що спортсмени не вживають?!Не вчиняють злочинів, користуючись спортивними навичками?
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Мой папа тренировал волейболистов а ваша тирада о наличии преступников и дураков в среде спортсменов абсолютна ничтожна и глупа по сущности ибо процент криминала среди людей спорта ничтожно мал по сравнению с процентом людей далёких от спорта ,если бы вы в Штатах сказали публично подобную вещь ,вас кроме как дураком никто бы не называл.
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Опять всплыло??? Читай внимательнее: "за годы независимости", т.е. с 1991-го, но это не мешает вас КАЦАПСЯЧИХ свиней, сидящих на наркоте оставлять позади
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А господин Порошенко,он во власти Украины в той или иной степени ,с какого года?вам надо лечить голову и очень серьёзно лечить,хотя честно говоря не уверена,что это поможет.
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С порошенкАм мы сами разберемся. Вы только не суйте свои сопливые, парасячие рыла на чужие огороды
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Аллах-акбар!! И тебе не хворать! И тебе-ССУЧАРЕ КАЦАПСКОЙ в хату то "счастье", что натворило у нас твое кремлядьское Куйло
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вы зря пытаетесь убедить меня в том,что вы идиот,на этот счёт у меня нет ни малейших сомнений и я могу вас успокоить,я поняла,что вы идиот,дополнительные подтверждения этого будут излишни.
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Уже отвечал ТЕБЕ и отвечу еще:
1. Вас - КАЦАПСКИХ МРАЗЕЙ всегда называю на "ТЫ" и прошу мне не ВЫкать
2. ЗА то что вы - КАЦАПСЯЧИЕ МРАЗИ натворили у нас, будете харькать кровью не одно поколение, АТО и во веки веков и не нужно здесь излагать свою секелевскую блевотеть и страраться показать себя культурной
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такое быдло как вы давно пора вывести расстрелять в чистом поле.. и потом уже гос-во строить...
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Ударься свое пустой башкой ап стену! Авось, партрэт твоего кремлядьского Сцарька сорвется и повиснет на тебе, предав тебе исцеленье божее
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Вы с парашютом хоть раз прыгали (с куполом)? Вы хоть не судите о том о чем и близко не знакомы...
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Шо за??? У нас прыгал Чечеткин и то, без парашюта
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адреналінова наркоманія - це не те,чим треба пишатись.
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вот-вот , , дюсш позакрывали , , зато открылась безліч наркопритонів / гадюшників ,,,
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https://www.youtube.com/watch?v=lxTcnyVuHH8

мультик от которого у скрепоголовых пуканы рвёт !!!
советую украинцам посмотреть какое рашн-быдло не благодарное !!!
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бо виховували там злочинців.Діти,що там навчались,ніколи не збирались працювати.Менше тітушок буде.
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В Мариуполе,из такой школы сделали базу Азова
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Предлагаю закрыть все. В Европе никаких дюшш нет.
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низачет , , , спорт / музыкалки / прочие юнацькі студии должны развивать молодежь , отвлекать от преступной жизни ,,,
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Зато сепарско-кацапских витиранских организаций наоткрывалось немерянно,с миллионными бюджетами,зачем детки здоровые, их эти витираны будут жизни учить и без спорта
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не дуркуй,спортивна школа - не оздоровчий заклад.А які це сепарські організації понавідкривались?Ніби нещодавно розмотлошили реально колабораціоністську організацію "ветеранів і учасників бойових дій " справжні ветерани війни з росією.
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Да так размотлошили,шо аж рева им 40 млн выделил
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Спорт - развлечение богатых. Будет бабло у родителей - будет и спорт. А тратить налоги на выращивание спортсменов менее выгодно чем на содержание дорог.
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факти настільки шокуючі, що виникає питання, чому не ввели війська ООН?
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За годы независимости в Украине закрылись 207 ДЮСШ, - Министерство молодежи и спорта
И это еще не предел .Клептократически - бандитская власть еще покажет на что способна.Им не нужны секции,студии,кружки.Для их содержания надо выделять средства.Лучше кормить мусоров,прокуроров,судей и с их помощью отжимать недвижимость.
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у вас что, отжали прокуроры вашу хрущевку?
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це видно вони вписали як досягнення ...бо як по іншому можна розцінити "пенсії" і зарплати їх та їхніх "пАпередніків" ?
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И чему бы учили детей в этих кружках? Вышивать, крючком вязать, самолетики делать? Меньше будет министерство красть на их бюджетах и меньше будет титушек! Все равно без взятки тренеру на оплачиваемые соревнования попасть никто не может. Пример по Шахтеру молодежному.
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сколько уничтожено градообразующих предприятий, школы и тд. то уже следсвие
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа годы независимости в Украине закрылись 207 ДЮСШ, - Министерство молодежи и спорта
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