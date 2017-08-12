 За годы независимости в Украине закрылись 207 ДЮСШ, - Министерство молодежи и спорта

Об этом говорится в ответе Министерства молодежи и спорта на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в 1991 году в Украине функционировали 1 500 ДЮСШ со средней наполняемостью 473 воспитанника, а по состоянию на 1 января 2017 года функционируют 1 293 ДЮСШ с наполняемостью 382 воспитанника.
В 2011 году количество ДЮСШ составляло 1 687, в 2012 году - 1 672, в 2013 году - 1 664, в 2014 году - 1 639, в 2015 году - 1 436, в 2016 году - 1 363.
Из 1293 ДЮСШ, функционировавших по состоянию на 1 января 2017 года, 1 017 являются коммунальными, 257 - частными и 19 - государственными.
Минспорта отмечает, что уменьшение количества спортшкол связано с прекращением в 2015 году деятельности Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, предоставлявшего финансовую поддержку 565 ДЮСШ. В связи с этим в регионах проходит оптимизация учреждений физической культуры и спорта с учетом потребностей территории.
Также в министерстве объясняют уменьшение в последние годы количества спортшкол аннексией Крыма Россией и проведением антитеррористической операции на востоке страны.
Количество детей и молодежи возрастом от 6 до 18 лет на 1 января 2017 года составляет 4,1 млн человек. Министерство констатирует, что из данной возрастной категории к занятиям в спортшколах привлечено 11-12%.
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І Ви хочете сказати,що спортсмени не вживають?!Не вчиняють злочинів, користуючись спортивними навичками?
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1. Вас - КАЦАПСКИХ МРАЗЕЙ всегда называю на "ТЫ" и прошу мне не ВЫкать
2. ЗА то что вы - КАЦАПСЯЧИЕ МРАЗИ натворили у нас, будете харькать кровью не одно поколение, АТО и во веки веков и не нужно здесь излагать свою секелевскую блевотеть и страраться показать себя культурной
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мультик от которого у скрепоголовых пуканы рвёт !!!
советую украинцам посмотреть какое рашн-быдло не благодарное !!!
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И это еще не предел .Клептократически - бандитская власть еще покажет на что способна.Им не нужны секции,студии,кружки.Для их содержания надо выделять средства.Лучше кормить мусоров,прокуроров,судей и с их помощью отжимать недвижимость.
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