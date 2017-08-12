 Жители Барселоны протестовали против наплыва туристов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", около 100 жителей города собрались на пляже, чтобы выразить протест. Акция прошла под лозунгом "вернем пляжи для всех".
Демонстранты утверждают, что присутствие в городе огромного числа иностранных гостей спровоцировало рост цен на аренду недвижимости. Кроме того, жители недовольны буйным поведением некоторых туристов.
Испанию, население которой составляет около 46 млн человек, в 2016 году посетили 75,3 млн туристов. За первые полгода 2017 года число туристов выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом туристический бизнес приносит Испании 11% ее ВВП.
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Лес рубят- щепки летят..
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Запоминайте.
Чтобы узнать врёт хуйло или нет, нужно на него посмотреть. Если хуйло что-то говорит - значит он врёт.
Всё просто, лена.
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А то, что там 5 метров пройти нельзя, чтобы местый араб не с**здил что-то из сумки так это норма.
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А, нет, это жители Барселоны...
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