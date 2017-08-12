EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  3127  68
Все про:Испания (358) отдых (315) протест (5505) туризм (1070)

 Жители Барселоны протестовали против наплыва туристов

туристы

В Барселоне (Испания) состоялась акция против растущего числа туристов и создаваемых ими проблем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", около 100 жителей города собрались на пляже, чтобы выразить протест. Акция прошла под лозунгом "вернем пляжи для всех".

Демонстранты утверждают, что присутствие в городе огромного числа иностранных гостей спровоцировало рост цен на аренду недвижимости. Кроме того, жители недовольны буйным поведением некоторых туристов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для туристов в Киеве выпустили ID-карту KyivPass

Испанию, население которой составляет около 46 млн человек, в 2016 году посетили 75,3 млн туристов. За первые полгода 2017 года число туристов выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом туристический бизнес приносит Испании 11% ее ВВП.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Они уже третий сезон в дерьме. Когда южный ветер, слышишь как дерьмом несёт? Это они....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
причем тут Крым? Вернете и опять запануете, в чем проблема?
 показать весь комментарий
Ответить
 
крым к расийке ваще ни причом,тут ты права...ну,впрочем,это вы потом будете ныть "мынезнали".а ща херои исподтишка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лена,ты за американской гуманитаркой очередь уже заняла? А то на всю русню в этот раз не хватит,придется тебе у кадыровцев на жратву зарабатывать
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
и гуманитарная помощь и кадыровцы вооруженные.. были при царе горохе, методичку не пора сменить, пендос малограмотный?
 показать весь комментарий
Ответить
 
обиделась,подстилка чеченская? Пойдешь ко мне в рабыни,когда твой фюрерок табакеркою подавится?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
були, але якщо дурне, то вдруге наступить на ті ж самі граблі, тому чергу все ж займи
 показать весь комментарий
Ответить
 
Проблема, лена, в том, что вы его уже засрали до неимоверно-нежилого состояния.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
а вы там уже были и просмотрели что и как?
 показать весь комментарий
Ответить
 
зачем смотреть - и так понятно.Где русня - там все в гoвне,ментах,попах и шлюхах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я и на Солнце не был, лена ( я ж не друг россосийских кацьманавтов - североынский кацьманавт, который там побывал), но это не мешает мне знать, что оно очень горячее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
а черное море не ваши прадеды вырыли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наши, лена. Жаль, что вас, залешанцев, пожалели и Океан спокойствия не вырыли .
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
к поклонникам булкина вам.. в булки сами зарыться и там в черную пропасть орать как вы море выкопали
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лена, вам бы немного серого вещества в голову вместо того коричневого, которое там находится. Вот где проблема! А вы всё в булки зарываетесь и орёте в какие-то чёрные пропасти о каких-то морях. Или ... да не, лена. Нахрена вам серое вещество? Вас же на россосии заклюют тогда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
наташа,ты хоть в курсе,шо насчет "выкапывания Черного моря" - это ваш руснявый фэйк? Сами сочинили,сами поверили,сами с себя и ржете.Удивительно тупые вы зверушки,русня
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чем тебе Булкин не понравился??? Говорю все как есть, от души
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да никак, а отъедь ССУЧАРА КАЦАПСЯЧАЯ от МКАДа на 50 км и посмотри как
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
тебе надо возьми и отъедь. Или с внедренным безвизом уже шибко много повидал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та ото ж, лена. Шибко много повидали и теперь на ваш свинарник даже смотреть без слёз не можем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
смотрите на другие свинарники.. у вас уже в привычку вошло смотреть и реагировать на тот свинарник, где вы не живете. Никак от дежавю не избавитесь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так кроме вашего свинарника рядом других нет, лена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну сейчас то появился. Или у вас уже сил нет посмотреть и побороться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А зачем? Крыссяне должны насладиться всеми прелестями узкого мира.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
угу.Русские свиньи появились в Крыму - моментально он превратился в свинарник.За лугандон уже молчу. наташа,а есть на свете территория,которую вы не превратили в свинарник после вашего там появления?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а после вашего появления, назовите территорию где блогоухает - Сербия, Афганистан или Ирак? А Что вы изначально ждете от государства, которое все свою историю за свое выживание сражается?Это не ваших 30 или 40 миллионов в последней войне уничтожили?
Лес рубят- щепки летят..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да много уж. Достаточно чтобы понять что мой любимый с детства Судак - это не Майами и никогда им не станет. Климат не тот. Ну и аборигены совсем не помогают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неужели Вас совсем не впечатлили те казино и стрип-бары, которым позавидует даже Лас-Вегас, что понастроили в Крыму руцькеацьвабадители? А космодром? А гостинницы "Две звездочки, три звездочки... Лучше, конечно, пять звездочек ..." ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
аборигены же ваши, их просто заставить нужно убирать за собой..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какие ж они наши, если хуйло сказало, что в намкрыше живут руССкие и полезло их от своего маразма защищать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
опять кто-то виноват, только не вы . А что вам еще хуйло сказал и вы за правду приняли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так то,шо значительная часть населения Крыма - вонючая русня,это факт. Вас,свиней,туда масковия заселяла из ваших мухосрансков на замену Татар,которых вы сослали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я от хуйла за правду ничего не воспринимаю, лена. Потому-что знаю, как определить, когда хуйло врёт. Хотите, лена, вас научу определять?

Запоминайте.

Чтобы узнать врёт хуйло или нет, нужно на него посмотреть. Если хуйло что-то говорит - значит он врёт.

Всё просто, лена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из заставишь... через одного дети отставных полковников, осевших в Крыму на пенсии. Золотая кость, до сих пор вспоминают как хорошо при совке жилось на 300 руб. папиной пенсии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смотри много не шиби, АТО шибабанешьшя об косяк своей избушки!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как отпуск в Украине, "дочь офицера"?) Ты хоть на улицу выходишь или все время здесь?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
http://kozak.co.ua/index.php/svit/3135-video-tverskoj-rossijskoe С туристами-кацапами везде дискофортно..Испания не исключение..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...хы..... там бомжам город выставляет пакеты с вином и булками -- прям на улице... -- видать парашные туристы бомжей обожрали... -- вот те и забастовали...*)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну пусть туристы вообще туда не едут, раз так гостей ценят. Потом заноют и будут записывать ролики с приглашениями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это туристы проблемы там создают, оказывается?
А то, что там 5 метров пройти нельзя, чтобы местый араб не с**здил что-то из сумки так это норма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сто дебілів це, мабуть, не всі жителі Барселони...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Перенаправляйте их к нам!" - кричат где-то на одном полуострове, который стремительно превращается в остров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все спорят про количество отдыхающих в крыму. а испанцы думают, чем меньше тем лучше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вате крымблянашенской такие новости нельзя показывать, подохнут от завести. А самое интересное что очень много туристов из кацапстана, некоторые говорят что они были в крыму, дорого говорят пипец, сервиса нет, эти холуи местные злые все, говорят нахуй надо туда ездить... вата крысчанская радуйтесь, вы им нах... не нужны, как и нам кстати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаю сейчас российские сми точно такую новость про Крым состряпают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Барселоне,конечно,людно,но места хватает всем.А пляж широченный и длинный-километров 5.Поэтому протестанты просто в последнее время сексуально не удовлетворены.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
рост цен на недвижимость? Я думаю, что жители Барселоны только рады будут. То какие то залетные из Хихона))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо за люди???? Мало туристов - плохо, много - опять плохо. А развить турбизнес значительно сложнее - чем его развалить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто в Каталонии в октябре референдум о независимости - вот они потихоньку и щипают центральную власть, смотрят какая будет реакция...но жарче всего будет осенью!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да, барселонцы в Испании, это типа наших крысчан. Лодку раскачивают, отделиться хотят. В остальной Испании их называют типа сепарами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Буйные это только лапотные а так умные люди на туристах экономику поднимают например как в Вероне,город небольшой но 10 миллионов туристов казну пополняют даже ничего..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крымчане вышли на акции протеста против наплыва туристов!!!
А, нет, это жители Барселоны...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Журналюги, зачем фото одесского морвокзала прилепили? Мы тут вроде как не против туристов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ани ж бабки хатят без работы. Сидя у кахвэ за Нацыональную Идентичность. Из госбюджета.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Целых 100 человек на двухмиллионную Барселону. Новость дня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ради интереса открыл данные по зарубежному туризму. Первые три места ожидаемо Франция, США, Испания. Удивило что паРашка входит в 10-ку. Украину к сожалению не нашёл.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЖители Барселоны протестовали против наплыва туристов
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти