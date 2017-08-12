 Международный уголовный суд продолжит расследование в отношении российско-грузинской войны

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online", об этом заявил пресс-спикер суда Фади эль-Абдала в интервью "Общественному вещателю".
"Ассамблея стран - членов Международного уголовного суда в целом ответственна за то, чтобы суд обладал достаточными финансовыми ресурсами в рамках своего мандата. Все страны-члены вносят финансовый вклад в бюджет МУС, что включает мобилизацию ресурсов, необходимых также для продолжения расследования ситуации в Грузии. Следует отметить, что страны не финансируют отдельно работу Международного суда. Суд готовит бюджет 2018 года, предусматривающий продолжение расследования, и будет сотрудничать с ассамблеей для утверждения этого бюджета в декабре", - сказал он.
Напомним, 8 августа исполнилось девять лет со дня начала российско-грузинской войны. Конфликт между войсками Грузии и вооруженными формированиями Южной Осетии начался в первые минуты после полуночи 8 августа 2008 года. На помощь южноосетинским группировкам пришла Россия. Тогдашний президент Дмитрий Медведев объявил о начале операции по "принуждению Грузии к миру".
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Белые пешки совершают ряд недружественных действий на доске.
Чёрный король: чё это за херня?
Белый король: а, где? (снимает с доски несколько чёрных пешек, заменяет их красно-синими) это добровольцы! они самоопределились.
Чёрный король: нет, серьёзно, что за херня происходит?
Белые пешки выдвигаются вперёд, скачут кони, угрожающе двигаются остальные фигуры.
Чёрный король: я не понимаю, мы что, уже играем?
Белый король: отнюдь, это манёвры.
Чёрный король: это не по правилам.
Белый король: так мы ж не играем, это не партия. (убивает несколько чёрных фигур)
Чёрный король: ты дебил? (своим фигурам) Так, давайте что-то делать...
Белый король (очень громко): Смотрите на насилие, творимое системой! Смотрите, как чёрный король угнетает свободолюбивых красно-синих пешек! Люди, люди! Остановите геноцид, это же дети!
Чёрный король (тихо): Больной какой-то... Ладно, давайте какой-нибудь гамбит, раз уж так...
Чёрный король оглядывается, собираясь с мыслями. Выясняется, что на доске не хватает многих чёрных фигур, поскольку их тупо продали в былые годы.
Чёрный король (слону): Так, иди вон на ту клетку.
Слон (протестующе): Это не по правилам, белые должны ходить первыми.
Чёрный король: Ты дурак? Они уже полчаса ходят.
Слон (протестующе): То были манёвры, давай объявим начало партии официально, или я хер куда-то пойду.
Очень Грустный Чёрный Конь: Наш чёрный король собирается погнать пешек на убой в котел.
Чёрный король: Что?
Очень Грустный Чёрный Конь: Наш чёрный король некомпетентен. Дайте мне покомандовать.
(Неопознанный голос из фигур): Да ты же даже ходить можешь только буквой "Г", Что ты накомандуешь?
Очень Грустный Чёрный Конь: Смотрите, как надо!
Очень Грустный Чёрный Конь делает ряд хаотичных ходов, исчезает с доски вообще и открывает проект по разработке беспешечных дирижаблей, но всё ещё критикует. С него медленно облазит краска, под ней просматривается белый цвет.
Чёрный король: Бля. Давайте сделаем рокировку, что ли.
Чёрная ладья: Я не могу, у меня неприбрано.
Чёрный король: Да вы что, издеваетесь? Это что, баррикады или линия Мажино?
Чёрная ладья (показывая на соседние с ней клетки): Это мусор.
Чёрный король: Я окружён идиотами...
Чёрный слон: Смотрите, наша взятая в плен пешка вернулась!
К фигурам действительно подходит пешка подозрительного вида, наскоро покрашенная в чёрный.
Чёрный король: И чё?
Подозрительная пешка: Ничё. Люди, люди, чёрный король - зраднык! Белые пешки хотят дружить с нами! Нам нужно наладить диалог!
Чёрный король: Я не понимаю, что происходит.
Зрители: А партия уже началась?
Белый король (уверенно): Нет, какая партия, о чём вы, это внутренние дрязги чёрных. (продолжает ходить своими фигурами туда-сюда)
Чёрный ферзь: Нужно повысить стоимость клетки! (уходит с доски, на его место приходит новый чёрный ферзь) Барыги! (уходит, его сменяет новый) Арбузы! (уступает место следующему) Дешёвые перелёты с клетки на клетку! (Уступает место следующему, но зрители теряют нить событий.)
Чёрный король: Я как-то не так себе это представлял, если честно.
Две чёрные пешки переглядываются.
Первая чёрная пешка: Это надолго. (показывает на белые фигуры) Пошли, что ли?
Вторая чёрная пешка (надевая волонтёрский бронежилет): Блядь. Ну пошли, ----...
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=502699366749490&id=100010282922448
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Следующий шаг -восстанвление законности в Украине?
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если я.........
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кстати - с андроида ты чем заходишь на цензор (браузер какой)?
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https://youtu.be/Sa995WXUPJ4
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это не пять! это сто!!!!!
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пара ссылок
https://www.dialog.ua/news/85538_1462736120
http://www.dsnews.ua/politics/bravo-smelye-rossiiskie-znamenitosti-osudili-voinu-putina-protiv-ukrainy-spisok
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дедушке 80 лет!!!!
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А сказал слова Лаврова ДБ? А то не скрепно...
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уж не жирножопые ли гансы, будут вести расследование, ну те моральные уроды, на зарплате у газпрома, которые настаивают сейчас, закрыть глаза на ПРОДЕЛКИ ХУЙЛА в Украине?...
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Шёл двадцатый год..............Международный уголовный суд (МУС) готовится к голосованию для определения судейской коллегии, которая начнёт расследование..........
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