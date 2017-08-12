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 Международный уголовный суд продолжит расследование в отношении российско-грузинской войны

суд уголовный международный мус

Международный уголовный суд (МУС) готовит бюджет на 2018 год, в котором будут выделены деньги на дальнейшее расследование в отношении российско-грузинской войны 2008 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online", об этом заявил пресс-спикер суда Фади эль-Абдала в интервью "Общественному вещателю".

"Ассамблея стран - членов Международного уголовного суда в целом ответственна за то, чтобы суд обладал достаточными финансовыми ресурсами в рамках своего мандата. Все страны-члены вносят финансовый вклад в бюджет МУС, что включает мобилизацию ресурсов, необходимых также для продолжения расследования ситуации в Грузии. Следует отметить, что страны не финансируют отдельно работу Международного суда. Суд готовит бюджет 2018 года, предусматривающий продолжение расследования, и будет сотрудничать с ассамблеей для утверждения этого бюджета в декабре", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведев о российско-грузинской войне 2008 года: "Мы поступили по закону и по совести"

Напомним, 8 августа исполнилось девять лет со дня начала российско-грузинской войны. Конфликт между войсками Грузии и вооруженными формированиями Южной Осетии начался в первые минуты после полуночи 8 августа 2008 года. На помощь южноосетинским группировкам пришла Россия. Тогдашний президент Дмитрий Медведев объявил о начале операции по "принуждению Грузии к миру".
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Марго-чурчхела нашла самых лучших специалистов в мире по правам человека, я смотрю.
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Текст писался на московии, еще не успели на корейский перевести.
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Из сети

Белые пешки совершают ряд недружественных действий на доске.
Чёрный король: чё это за херня?
Белый король: а, где? (снимает с доски несколько чёрных пешек, заменяет их красно-синими) это добровольцы! они самоопределились.
Чёрный король: нет, серьёзно, что за херня происходит?
Белые пешки выдвигаются вперёд, скачут кони, угрожающе двигаются остальные фигуры.
Чёрный король: я не понимаю, мы что, уже играем?
Белый король: отнюдь, это манёвры.
Чёрный король: это не по правилам.
Белый король: так мы ж не играем, это не партия. (убивает несколько чёрных фигур)
Чёрный король: ты дебил? (своим фигурам) Так, давайте что-то делать...
Белый король (очень громко): Смотрите на насилие, творимое системой! Смотрите, как чёрный король угнетает свободолюбивых красно-синих пешек! Люди, люди! Остановите геноцид, это же дети!
Чёрный король (тихо): Больной какой-то... Ладно, давайте какой-нибудь гамбит, раз уж так...
Чёрный король оглядывается, собираясь с мыслями. Выясняется, что на доске не хватает многих чёрных фигур, поскольку их тупо продали в былые годы.
Чёрный король (слону): Так, иди вон на ту клетку.
Слон (протестующе): Это не по правилам, белые должны ходить первыми.
Чёрный король: Ты дурак? Они уже полчаса ходят.
Слон (протестующе): То были манёвры, давай объявим начало партии официально, или я хер куда-то пойду.
Очень Грустный Чёрный Конь: Наш чёрный король собирается погнать пешек на убой в котел.
Чёрный король: Что?
Очень Грустный Чёрный Конь: Наш чёрный король некомпетентен. Дайте мне покомандовать.
(Неопознанный голос из фигур): Да ты же даже ходить можешь только буквой "Г", Что ты накомандуешь?
Очень Грустный Чёрный Конь: Смотрите, как надо!
Очень Грустный Чёрный Конь делает ряд хаотичных ходов, исчезает с доски вообще и открывает проект по разработке беспешечных дирижаблей, но всё ещё критикует. С него медленно облазит краска, под ней просматривается белый цвет.
Чёрный король: Бля. Давайте сделаем рокировку, что ли.
Чёрная ладья: Я не могу, у меня неприбрано.
Чёрный король: Да вы что, издеваетесь? Это что, баррикады или линия Мажино?
Чёрная ладья (показывая на соседние с ней клетки): Это мусор.
Чёрный король: Я окружён идиотами...
Чёрный слон: Смотрите, наша взятая в плен пешка вернулась!
К фигурам действительно подходит пешка подозрительного вида, наскоро покрашенная в чёрный.
Чёрный король: И чё?
Подозрительная пешка: Ничё. Люди, люди, чёрный король - зраднык! Белые пешки хотят дружить с нами! Нам нужно наладить диалог!
Чёрный король: Я не понимаю, что происходит.
Зрители: А партия уже началась?
Белый король (уверенно): Нет, какая партия, о чём вы, это внутренние дрязги чёрных. (продолжает ходить своими фигурами туда-сюда)
Чёрный ферзь: Нужно повысить стоимость клетки! (уходит с доски, на его место приходит новый чёрный ферзь) Барыги! (уходит, его сменяет новый) Арбузы! (уступает место следующему) Дешёвые перелёты с клетки на клетку! (Уступает место следующему, но зрители теряют нить событий.)
Чёрный король: Я как-то не так себе это представлял, если честно.
Две чёрные пешки переглядываются.
Первая чёрная пешка: Это надолго. (показывает на белые фигуры) Пошли, что ли?
Вторая чёрная пешка (надевая волонтёрский бронежилет): Блядь. Ну пошли, ----...
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Для Порошенко лишних нет.
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ну вот...еще с одной стороны подперли и флажками обложили кацапляндию.
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Международный уголовный суд продолжит расследование в отношении российско-грузинской войны

Следующий шаг -восстанвление законности в Украине?
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Для РФ, это как Стена Яценюка-Вроде есть, а толку мало.
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Поясни це тому, хто голяка сидить на мурашнику.
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Показательно, по поводу эффективности, а точнее неэффективности всех этих судов. Не знаю, как можно верить в Гаагу?
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Этот тип типичный представитель шакала Шер- Хана.В народет аких называют гнидой.
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ты сильно удивишься что на цензоре есть люди для которых он икона?
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Чем ближе они к этой иконе, тем больше шансов им самим попасть в "чистилище"
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А под каким ником оно проходит в уголовном деле Нидерландов?
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Прошло 9 лет при наличии доказательств и мотивов росссии в єтой войне нет решения суда. Похоже, что Гаага еще та Гаага.
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Модус операнди уже будет просматриваться когда начнут сравнивать с агрессией в Украине.
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вся причина только в одном - страх европы в 2008 году. нежелание вылазить из своего успешного болота. отсюда отсутствие нормального сбора доказательств и формальный подход. Плюс недомерок саркози со своим мирным планом
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Дама на фото просит репрессий, а мудак снизу ее комментирует, будучи не против уничтожить независимость Украиньі и оправдьівая оккупацию Крьіма.
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это ты про Жванецкого? а можно ссылку на " не против уничтожить независимость Украиньі и оправдьівая оккупацию Крьіма." а то я как то видел ролик с его выступлением абсолютно противоположный
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Приводил такие ролики неоднократно, спорил с Максимом ак-Мурзой и убедил его в єтом. В первьіе годьі Независимости помню все его вьіступления против Независимости Украиньі. На ютубе полно такого, найти не проблема.
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стоп. мы не про ролики времен начала 90-х. ты написал " не против уничтожить независимость Украиньі и оправдьівая оккупацию Крьіма.". вот такие ролики я не видел. если ты в теме - дай ссылки
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Я не утверждаю, что єто в одном времени. В 90-е он єто говорил про Украину, а про Крьім я вьікладьівал на Цензоре. Єтого достаточно, надешь без проблем. Суть Жанецкого - антиукраинская позиция, а не искать вместе одни ролики.
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послушай, на цензоре очень кривой поиск (руки бы отбить админу). поэтому если ты выкладывал ты хотя бы знаешь как искать такой ролик на тытубе. выложи пожалуйста!
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Буду возле компьютера, то вьложу. А тьі поговори с Максимом ак-Мурзой, а он тоже нашел такие ролики. Вспомни его репризьі про бензин в Украине в 90-х после отьезда Жванецкого в москву и не говори, что он не сделал вьібор.
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Якщо не бачив моє посилання на ютуб, яке я давав, то зі мною ти не говорив.
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Али, но вот в нынешнее время вроде и правда не был замечен в таких вещах. Может же человек поменять взгляды. Вон бортко "Собачье сердце" снял отличное, а теперь в маразме имперском пеной исходит.
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Человек не меняется, а про Крьім на ютубе свежий ролик.
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я напомню в понедельник если ты не против
кстати - с андроида ты чем заходишь на цензор (браузер какой)?
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а версию сайта юзаешь полную или мобильную? я с оперы-мини никак не могу попасть на авторизацию - даже пункта меню нет такого
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да я в курсе где кнопка. но на опере-мини и полная не работает для авторизации
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Поставь хром и снеси оперу. Делов на пять минут.
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да и хром на телефоне есть... я не в плане "не могу". мне интересна статистика криворукости - есть же понятие "кросплатформенность". ну почему не написать сайт так чтобы он работал на любой версии браузера? студенты...
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почему "я тебя не забуду" звучит любовно, а "я тебя запомню".....

это не пять! это сто!!!!!
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Ничего там крамольного не увидел и не услышал. Даже про Крым на видео сказал журнашлюх, а не Жванецкий. Не понял, с чего так взъелся Али?
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Потому, что в 90-х бьіли прямьіе его вьіпадьі из москвьі против Независимости, вспомни репризьі про бензин. И вообще он сделал вьібор, переехав в москву.
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Ну переехал он в мацькву давным-давно, когда мы были "братскими народами". А на счёт реприз из 90-х, то я ж уже написал, что человек может поменять свои взгляды, особенно если человек разумный и видит, что когда Грузия нападает на Грузию, а потом Украина нападает на Украину, то что-то тут не так.
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А где он говорил про перемену своих взглядов?
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Ну он не говорит об укрофожиздах, распятых мальчиках и остальную нынешнюю ахинею росспропаганды - это уже показательно, я думаю.
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Вот сходил по ссьілке стрелка и увидел просто осторожную позицию, а москву он вьібрал сам. Поєтому воссторгаться им не буду, помня его ранние вьіступления. Для меня важно как он с самого начала относился к независимости.
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Ну я ж и не призываю восторгаться, Али. Просто на данный момент в нынешней ситуации Жванецкий ведёт себя, по крайней мере сдержанно, а мог бы ( тем более на фоне своих старых устоявшихся взглядов) быть в первых рядах борцунов с фожизьмой,рядом с кобзонами-лановыми. А он этого не делает. Наверное что-то во взглядах всё-таки поменялось.
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ну опять же - интервью постановочное (репортер задает вопросы в студии а не при интервью". во-вторых это 2015 год. в-третьих - рашативи и это нельзя скидывать со счетов. Ну опять же - кроме упоминания журналиста о Киеве и фразе жванецкого "родная вражеская страна" ничего крамольного я не увидел. Зато услышал "попробуй только скажи какое то крамольное слово - сожрут"
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Стало бьіть я давал ролик, но подумай более четко почему не бьіло точного ответа по Крьіму.
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а может не стОит ждать четких ответов на опасные в кацапстане вопросы от дедушки 80-ти лет отроду?
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Вот именно, что не стоит, сделав осознанньій вьібор - москву.
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не хочу спорить. просто в поисковике набери "Жванецкий высказался против агрессии России в Украине"
пара ссылок
https://www.dialog.ua/news/85538_1462736120
http://www.dsnews.ua/politics/bravo-smelye-rossiiskie-znamenitosti-osudili-voinu-putina-protiv-ukrainy-spisok
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Не убедительно, просто осторожная позиция для гастролей в Украине.
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а он должен был крикнуть "путин хуйло" нассать на герб кацапстана и уе..ть жерналиста?
дедушке 80 лет!!!!
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тогда чем воссторгаться? Пусть и сидит на пенсии в свои 80, Гесс тоже в тюрьме сидел в свои годьі.
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Свитолина обыграла победительницу «Уимблдона» и вышла в полуфинал турнира в Торонто!
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Скоро сказка сказывается,да не скоро дело делается...
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал высказывание министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, обвинившего СССР в развязывании Второй мировой войны, безнравственным.

А сказал слова Лаврова ДБ? А то не скрепно...
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сначала допустили этот ужас, "тактично" смотря в сторону, теперь они собираются "расследовать"...)
уж не жирножопые ли гансы, будут вести расследование, ну те моральные уроды, на зарплате у газпрома, которые настаивают сейчас, закрыть глаза на ПРОДЕЛКИ ХУЙЛА в Украине?...
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Мені до сих пір соромно,що ми 9 років тому не зрозуміли брехню хуйла по військовій окупації частини Грузії.
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Про брехню хуйла понятно, но в Грузии хоть формально были Автономные республики Абхазия и Южная Осетия. А на Донбассе кто? дугандоны и долбосяне? Ну нет таких народов на Земном шаре
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Та невже? Усі, хто звик думати, вже тоді знали, що наступною буде Україна. Питання лише - коли?
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Просто я телебачення не дивлюсь,а компа тоді в мене не було.В новинах теж не було нічого конкретного і зрозумілоого.
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Нюрнберг все закончил, по моему за год...эти уже почти 10 лет мнут свои тестикулы.
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Шёл десятый год............Международный уголовный суд (МУС) готовит бюджет на 2018 год, в котором будут выделены деньги на дальнейшее расследование в отношении российско-грузинской войны 2008 года.
Шёл двадцатый год..............Международный уголовный суд (МУС) готовится к голосованию для определения судейской коллегии, которая начнёт расследование..........
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Пусть этот международный суд смотрит перед каждым заседанием видео пыток грузинского солдата 24-летнего Георгия Анцухелидзе, пусть у них каждый раз болит сердце, пусть каждый раз видят настоящее мужество воина, пусть помнят о Чести и не допускают полутонов... Это и есть Третья мировая война - именно так она начиналась и так продолжается...
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А ведь с Грузии всё началось.путин попробовал и понял,что так-МОЖНО.Европа опозорилась тогда(Наиболее дальновидные вспоминали Деладье с Чемберленом и пророчили последующие преступления).Судя по данной новости-евроцирк продолжается...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеждународный уголовный суд продолжит расследование в отношении российско-грузинской войны
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