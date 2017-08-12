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Все про:Россия (71826) шутка (46) юмор (2121) Трамп (1338)

 Трамп назвал шуткой благодарность Путину за высылку американских дипломатов из РФ

путин трамп

Президент США Дональд Трамп пошутил, публично поблагодарив президента РФ Владимира Путина за сокращение штата американских дипломатических миссий в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Трамп заявил, что, "естественно", саркастически пошутил. Он добавил, что уже обсуждает с госсекретарем Рексом Тиллерсоном возможный ответ на действия Москвы.

Шутка американского президента о том, что решение Путина поможет Вашингтону сэкономить расходы, вызвала недовольство сотрудников Госдепартамента, которые посчитали, что их интересы игнорируются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Когда закончим с Трампом, мы должны взяться за Путина", - конгрессвумен США Уотерс перепутала президента РФ с вице-президентом США

Напомним, 28 июля Москва потребовала от Вашингтона сократить к 1 сентября на 755 человек штат посольства в Москве и генконсульств в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке - в ответ на принятие 27 июля Конгрессом США законопроекта о расширении санкций против России. Речь идет не только о дипломатах, но и о технических сотрудниках, большинство из которых россияне.
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Стьобається Донні з Пут Ина, а недопалок з трусів вистрибує !!!)))
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Трах сцуку-в дупу как винтом?А сондому нипочемь?
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Да, Клинторша так бы не шутила. Просто хихикала бы в обнимку с Путлером.
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И Картера называли клоуном. И Рейгана актеришкой.... А подаренную кнопочку "Перезагрузка" Хуйло может выбросить...
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Ни Картеру,ни Рейгану русня не помогала выиграть выборы. А кнопки "перезагрузка" в природе никогда не существовало.На той кнопке было написано "ПЕРЕГРУЗКА". Учи матчасть
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Так єто и так было понятно, что єто сарказм. Только тупые не поняли
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Давай Трамп, дави слизь ботоксную, оно такое конченое, что давить даже противно, но надо
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З КНДР та Венесуелою теж виявиться, що "шутка юмора"? Чи як?
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Ага меркулова уже обосралась, только дипломатически как и с даунбасом
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да это было понятно сразу,для особо твердолобых кацаПсинов дойдёт через неделю..
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Олег Пономарь
Вчера в 13:23 ·

Лихорадка по Трампу-10.

Вы помните, ЧТО перед президентскими выборами в США я писал о Трампе?.. Что он клоун. Что он тестер и что он - мессенджер. Так вот, Трамп продолжает играть эту роль и сейчас, будучи Президентом США.

Он тестирует общественное мнение в США на предмет отмены Обамакеа.
Он тестирует Северную Корею на предмет - А что, если мы по вам бахнем? (А у Пентагона есть детальный и эффективный план молниеносного удара с подводных лодок и авианосцев. Такой план, что ни одна корейская ракета не успеет взлететь).

Он троллит Россию. Типа, Спасибо, что сэкономили нам деньги на содержание дипломатов. Но в то же время он подписывает важнейший геополитический Билл о санкциях против РФ (но с оговоркой, что он против). Это сбивает с толку Россию еще больше. Как реагировать? Все ли у него дома? А, если не все, то с кем иметь дело в США? С кем договариваться о капитуляции? С МакКейном, как с самым влиятельным сенатором? С Пенсом? С Волкером?
А завтра США закроют в РФ консульство. И как реагировать на это? Троллинг вперемешку с холодной войной.. Кстати, такую тактику использовал Рейган. В одном из обращений к Нации он в шутку сказал, что удар по СССР будет нанесен через пять минут.
Вот такой вот Трамп.

Он принимает и подписывает важные решения, которые нужны крупному бизнесу. Снижение налогов, разблокировка нефтепроводов из Канады, выход из Парижского соглашения. Он приносит сотни тысяч новых рабочих мест в США.. При нем растет биржа. При нем снова драматически увеличиваются расходы на ВПК и оборону. Он прессует ЕС, чтобы они давали больше денег на НАТО.. И так далее. То есть, - это здравые, традиционно республиканские методы.

Но в то же самое время он играет роль клоуна.
Неужели вы думаете, что, если бы ЭТО не было частью его роли, то у него не забрали бы Твиттер? Те могущественные советники, которые помогают ему принимать и подписывать те важные и здравые решения (о которых - выше).

Это очень прикольная тактика. Это прекрасный спектакль.
Трампа посадили при помощи спецпрокурора Мюллера на сковородку и он принимает нужные решения. Но при этом, если что, то это не он. Это Конгресс.. Это инопланетяне и так далее.
Это шикарная Пьеса.

Мировая закулиса смеется в голос, когда наблюдает, как люди спорят и всерьез обсуждают очередной твитт Трампа.
Браво за идею.
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Справка Госдепа было вовремя : Дипломатический корпус США на РАБссии составляет 1 249 человек,из них 943 человека обслуживающий персонал из РАБсиянских граждан...,Плешивый оставил без куска хлеба кацаПсинов
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Как в "Кавказкой пленнице","Если вы откажитесь,они вас зарежут"-"Шутка"...
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Новый расширенный пакет санкций против РАБссии ,КНДР ,Ирана и Венесуэлы сбацают к 1 сентября.
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Ну помогают же и помогают рабсиюшке встать с колен.
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Напугай дурака Санкциями,все ошибки он сделает сам.
Степан Демура. Геннадьич Ты лучший шутник Мира.
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Конечно шутка !
Трамп и путлер . против конгресса США ( противостояние )
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Следующая шутка Трампа будет напоминать физическое замечание.
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Финансовая полиция США начала расследование связей Кремля с Колумбийской Наркомафией.Кацзпец,Йося Кабздон попал под Колпак Мюллера. Испанская Прокуратура по такому же делу ведёт следствие.попали кацаПсины НЕХИЛО...
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Роза Анакойхер‏ @Anakoyher 10 год.10 годин томуБільше
Идеальный вариант, например.
Трамп грохает Ына.
Душит Путина в дружеских санкционных объятиях
и уходит по импичменту.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп назвал шуткой благодарность Путину за высылку американских дипломатов из РФ
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