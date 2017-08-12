 Трамп назвал шуткой благодарность Путину за высылку американских дипломатов из РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Трамп заявил, что, "естественно", саркастически пошутил. Он добавил, что уже обсуждает с госсекретарем Рексом Тиллерсоном возможный ответ на действия Москвы.
Шутка американского президента о том, что решение Путина поможет Вашингтону сэкономить расходы, вызвала недовольство сотрудников Госдепартамента, которые посчитали, что их интересы игнорируются.
Напомним, 28 июля Москва потребовала от Вашингтона сократить к 1 сентября на 755 человек штат посольства в Москве и генконсульств в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке - в ответ на принятие 27 июля Конгрессом США законопроекта о расширении санкций против России. Речь идет не только о дипломатах, но и о технических сотрудниках, большинство из которых россияне.
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Вчера в 13:23 ·
Лихорадка по Трампу-10.
Вы помните, ЧТО перед президентскими выборами в США я писал о Трампе?.. Что он клоун. Что он тестер и что он - мессенджер. Так вот, Трамп продолжает играть эту роль и сейчас, будучи Президентом США.
Он тестирует общественное мнение в США на предмет отмены Обамакеа.
Он тестирует Северную Корею на предмет - А что, если мы по вам бахнем? (А у Пентагона есть детальный и эффективный план молниеносного удара с подводных лодок и авианосцев. Такой план, что ни одна корейская ракета не успеет взлететь).
Он троллит Россию. Типа, Спасибо, что сэкономили нам деньги на содержание дипломатов. Но в то же время он подписывает важнейший геополитический Билл о санкциях против РФ (но с оговоркой, что он против). Это сбивает с толку Россию еще больше. Как реагировать? Все ли у него дома? А, если не все, то с кем иметь дело в США? С кем договариваться о капитуляции? С МакКейном, как с самым влиятельным сенатором? С Пенсом? С Волкером?
А завтра США закроют в РФ консульство. И как реагировать на это? Троллинг вперемешку с холодной войной.. Кстати, такую тактику использовал Рейган. В одном из обращений к Нации он в шутку сказал, что удар по СССР будет нанесен через пять минут.
Вот такой вот Трамп.
Он принимает и подписывает важные решения, которые нужны крупному бизнесу. Снижение налогов, разблокировка нефтепроводов из Канады, выход из Парижского соглашения. Он приносит сотни тысяч новых рабочих мест в США.. При нем растет биржа. При нем снова драматически увеличиваются расходы на ВПК и оборону. Он прессует ЕС, чтобы они давали больше денег на НАТО.. И так далее. То есть, - это здравые, традиционно республиканские методы.
Но в то же самое время он играет роль клоуна.
Неужели вы думаете, что, если бы ЭТО не было частью его роли, то у него не забрали бы Твиттер? Те могущественные советники, которые помогают ему принимать и подписывать те важные и здравые решения (о которых - выше).
Это очень прикольная тактика. Это прекрасный спектакль.
Трампа посадили при помощи спецпрокурора Мюллера на сковородку и он принимает нужные решения. Но при этом, если что, то это не он. Это Конгресс.. Это инопланетяне и так далее.
Это шикарная Пьеса.
Мировая закулиса смеется в голос, когда наблюдает, как люди спорят и всерьез обсуждают очередной твитт Трампа.
Браво за идею.
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Степан Демура. Геннадьич Ты лучший шутник Мира.
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Трамп и путлер . против конгресса США ( противостояние )
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18.07.17 17:00Суд отсрочил слушание по иску Коломойского к НБУ и Кабмину о неправомерности национализации ПриватБанка
1600 13 --- остання мова про Беню на цензорі, егей, Бутусов, де ти
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Идеальный вариант, например.
Трамп грохает Ына.
Душит Путина в дружеских санкционных объятиях
и уходит по импичменту.
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Процесс пошел и он необратим....
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