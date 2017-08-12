 28 человек пострадали в результате аварии междугороднего автобуса в Польше, украинцев среди них нет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Автобус попал в аварию возле города Тарнобжег, сначала зацепил фонарь, выехал в кювет и перевернулся на бок.
В салоне автобуса находилось 85 человек, 28 получили ранения. На место происшествия прибыли 15 карет скорой помощи и спасательный вертолет. Семь раненых находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщил департамент консульской службы МИД Украины, по предварительной информации, украинцев среди пострадавших в ДТП в Польше нет.
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