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Все про:ДТП (5973) МИД (4237) Польша (4010) украинцы (2563)

 28 человек пострадали в результате аварии междугороднего автобуса в Польше, украинцев среди них нет

дтп

В Польше попал в ДТП автобус лоукост-перевозчика Polski Bus, следовавший из Варшавы в Жешув.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Автобус попал в аварию возле города Тарнобжег, сначала зацепил фонарь, выехал в кювет и перевернулся на бок.

В салоне автобуса находилось 85 человек, 28 получили ранения. На место происшествия прибыли 15 карет скорой помощи и спасательный вертолет. Семь раненых находятся в тяжелом состоянии.

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Как сообщил департамент консульской службы МИД Украины, по предварительной информации, украинцев среди пострадавших в ДТП в Польше нет.
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