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Все про:депутат (3008) Киев (17851) нападение (1677) Свобода (3040)

 На депутата Киевсовета от "Свободы" Назаренко напали неизвестные

назаренко

В столице неизвестные напали на депутата Киевского городского совета от ВО "Свобода", ветерана АТО Владимира Назаренко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии, злоумышленник, подкравшись сзади, ударил мужчину по голове железной трубой. Нападение произошло во время акции против незаконной застройки в Днепровском районе.

Националиста госпитализировали и наложили несколько швов.

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Процитируй єту часть статьи.
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В Киеве совершено нападение на депутата-националиста

Нападение на политика произошло вечером 11 августа
Речь идет о нападении на депутата Киевского горсовета от партии ВО Свобода Владимира Назаренко.
Как сообщает пресс-служба политсилы, нападение произошло во время акции противодействия незаконной застройке в Днепровском районе Киева.
В партии заявили, что к акции прямого действия свободовцы прибегли, поскольку обращения о нарушении закона при строительстве, направленные в МВД и разрешительные инстанции, не дали результата.

https://politeka.net/news/479625-v-kieve-soversheno-napadenie-na-deputata-natsionalista/

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Так почему єто не написано в єтой статье?
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Нападение произошло во время акции против незаконной застройки в Днепровском районе. Так, в статті не вказаного з якого боку був свободівець.Источник: https://censor.net.ua/n451455
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Комплексно, или по данному случаю конкретно?
Если по случаю, то ничего сложного... Нельзя бить никого трубами по голове. Это запрещено законом и отторгается правом. Застройка в нашей стране вообще, а в Киеве в частности, это просто безумный хаос, но большие денги. Вот вокруг них парня и ударили трубой по голове, нсаколько об этом можно судить по тексту статьи.
А комплексно, я бы вообще законодательно запретил, под угрозой конфискации собственности всех членов "коллегиальных органов" распеделять хоть какую-то муниципальную собственность, вне "Стратегисеского плана развития города". Запретил бы под страхом конфискации всего имущества и смертной казни всех голосовавших членов "коллективных органов".
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Вот таких нам надо избирать в депутаты! Я не шучу.
Тех, кто идёт бороться за людей, а не сидят в тёплых креслах, задницу не оторвать, и видят жизнь людей из окна дорогого авто.
И да, у этого парня хорошее лицо.
Здоровья, и наснаги. Моя поддержка.
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Наше население не готово их защищать. Оно готово целовать в _опу вилоносных коровоцеловальников, виллы которых почему-то можно перепутать с виллами коррупционеров! Оно может рискнуть жизнью на несколько часов, но строго так, чтоб еще через несколько часов наступил рай небесный... Иначе оно разочаруется...
Печально это все... (((((((
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назаренку вдячність а вам Андрію спасибі за вашу підтримку
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Жопоблоковці, сєпари і інші прокозломорді уроди попіднімали голови і хєрєють...
А чого їмбоятися... за 3,5 роки ні Петро, ні Аваков , ніхто інший їх не покарав...
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Если никого не привлекут значит надо срочно научиться любить всех педерасов. а не только восточных.
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Заметили, чт онекто Лозинский был не донецким? И некто судья-коляднык - тоже, даже не из Киева?!
Быдла убогого везде хватает... Почему закон написан для быдла, для "классово близких (тм) Ленин", а не для нормальных людей?!?!
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Быдла хватает везде ! Вот только оно имеет одну особенность хотя бы проездом побывать на лу -гандонии и там укрепить свое мастерство.
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Благодаря законам даунецких лозинский и коляднык сейчас не граждане осужденные а уважаемые паны.А мы благодаря их законам укрепились на ступеньке быдла.
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лицензия на насилие монопольное право всласти
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)))))
Да. Монополия на ЛЕГАЛЬНОЕ насилие - привилегия. Но не власти, а государства. А вы в курсе, что такое легальность? Чем она от легитимности отличается и что важнее в жизни общества и государства?..
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как то в кучу всё смешалось.по порядку.правом на монополию,государство наделила буржуазия, как управляющий класс,для защиты себя и своих интересов.к привилегиям и преференциям насилие никаго отношения не имеет. легетимность это доверие, ст5 Конституции в первой части утверждает что народ является источником власти,что означает что государство это мы все,и власть проистекает от нашей готовности подчинятся.при этом нам оставлена возможность актов гражданского неповиновения.легальность-законность понятие скользкое и зыбкое,пример депутаты Рады,в законе чётко оговорено что такое неприкосновенность,чего касается и как используется,но наши депутаты подошли слишком творчески к этому вопросу,и натянули эту норму как презерватив,на все формы своей жизни,став практически неприкасаемыми.и теперь пишут законы противоречащие здравому смыслу и экономическим законам.вернув страну в феодальный строй.так что идея о том что государство машина подавления,теряет свою актуальность.
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Россия со своими агентами превратилась в "черную сотню". Одна большая Черная сотня на 1\7 части суши! Удар трубой - их любимый приемчик (см. фильм "Шестое июля").
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Тоесть из сути прочитанного текста можно утверждать что националиста ударил провладный антиукраинец?
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А в таком явлении как национализм есть что-то плохое? А ну ка - удивите!!!
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Ну що сказати. Якщо ПАТРІОТИ не будуть проводити акції ВІДПЛАТИ( возмєздия) їх переб"ють по одному. Мусора, та що мусора, вся нинішня "влада" - на боці тітушок, антиукраїнських покидків. Карати вбивць, які катують і вбивають Українців, ця влада не буде. Добровольці, ПАТРІОТИ - в тюрьмах, а сепаратюгам,зрадникам України, ця "глядська" влада дає амністію. Їх, підарів, бачите, "чекають вдома". "Влада", свідомо чи не свідомо, змусить УКРАЇНЦІВ самостійно КАРАТИ ту нечисть, що вбиває ПАТРІОТІВ тут, далеко від фронту, в тилу. "Терпілами" ПАТРІОТИ не будуть.
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Все вірно ...
Але поки що цього не буде - поки що , всім патріотам і націоналістам їхні "лідери" успішно промивають мізки , загоняючи найактивніших - кого у в'язницю , кого на фронт ...
Найкращих просто вбивають .
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ПОКИ УКРАЇНА НЕ ЗАКРИЕ ГРАНИЦІ І ВІЗОВИЙ РЕЖИМ НЕ ЗРОБИТЬ З КАЦАПАМИ ДОВГО БУДЕМО ХОВАТИ ДІТЕЙ. І ВИБИРАТИ В ПАРЛАМИНТ ТАКИХ ЯК НОВИНСЬКИЙ КАЦАПІВ А УКРАЇНЕЦЬ У ЗАКОНІ і таких''' ОПОБЛОКОЗЛОДЮХ''' КАЦАПСЬКИ НІЧОГО ТОЖЕ НЕБУДЕ БО ЦЕ ТЕРОРИСТИ АНТИУКРАЇНСЬКІ КРЕМЛЕВСЬКІ.ЯКІ вкидують кістку між народ ,щоб зробити ненависть і не було дружби і єдності, бо ми як єдині то непереможні...СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!!!!!!!!!!!!
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бандюків треба вивозити і глибоко закопувати, бо якщо мілко, то не те, що дерева, трава навколо не росте
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От гопники каторие и убивали на майдане националистов (титушки) кремлевские бандити.Они свободно ходят, а Аваков наблюдатель. Если не закроют граници с кацастаном не будет жизни нормальной , саранча кацапская гуляет безнаказанно .А в Путин наших детей в тюрми запихает пришьет терориз и т.д ,а у нас свобода кацапам и потому, нас убивают так как 33 годах не научило ,что!!!! Руские нашие враги пожизненно.
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А если бы он был не свободовец и его таки ударили трубой по голове-попал бы он в ленту новостей?
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Прежде всего он - участник АТО.Тебе за ленту новостей завидно или за трубу?
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18 парней из Свободы погибли только на Майдане, не говоря уже о потерях на фронте. К сожалению, их гибелью воспользовались не герои и не патриоты
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Ну что за херня - парни, из Свободы.... А парни из Самопомичи?
Хорошо бы Корчинского трубой по голове.....
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Дело в том, что я регулярно смотрю заседания ВР и соответствующие голосования.
И когда какие-то неполезные идиоты готовы сорвать голосование за поправки к бюджету ради того, чтобы покрасоваться в тиливизаре требованием НЕМЕДЛЕННО лишить неприкосновенности какого-то депутата (можно подумать, что если его лишить неприкосновенности в сентябре это принесёт иной результат) - мне это НЕ нравится. Я не считаю такое поведение ГОСУДАРСТВЕННОЙ позицией.
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Як це ще цензор не написав, що фажиздобіндєравца госпіталізували
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Кацапи не воняйте на наших сайтах в кацапії доста новин і там пишіть, попустіться України і народу.
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Не треба тут піарити Свободу.Мужика шкода,але я думаю це все піар.До речі, у Львові про Свободу навіть слухати не хочуть .Вони в свій час тут багато землі продали собі в кишеню.А на рахунок АТО,служив він не на передовій.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа депутата Киевсовета от "Свободы" Назаренко напали неизвестные
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