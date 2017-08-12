 На депутата Киевсовета от "Свободы" Назаренко напали неизвестные

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии, злоумышленник, подкравшись сзади, ударил мужчину по голове железной трубой. Нападение произошло во время акции против незаконной застройки в Днепровском районе.
Националиста госпитализировали и наложили несколько швов.
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Нападение на политика произошло вечером 11 августа
Речь идет о нападении на депутата Киевского горсовета от партии ВО Свобода Владимира Назаренко.
Как сообщает пресс-служба политсилы, нападение произошло во время акции противодействия незаконной застройке в Днепровском районе Киева.
В партии заявили, что к акции прямого действия свободовцы прибегли, поскольку обращения о нарушении закона при строительстве, направленные в МВД и разрешительные инстанции, не дали результата.
https://politeka.net/news/479625-v-kieve-soversheno-napadenie-na-deputata-natsionalista/
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Если по случаю, то ничего сложного... Нельзя бить никого трубами по голове. Это запрещено законом и отторгается правом. Застройка в нашей стране вообще, а в Киеве в частности, это просто безумный хаос, но большие денги. Вот вокруг них парня и ударили трубой по голове, нсаколько об этом можно судить по тексту статьи.
А комплексно, я бы вообще законодательно запретил, под угрозой конфискации собственности всех членов "коллегиальных органов" распеделять хоть какую-то муниципальную собственность, вне "Стратегисеского плана развития города". Запретил бы под страхом конфискации всего имущества и смертной казни всех голосовавших членов "коллективных органов".
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Тех, кто идёт бороться за людей, а не сидят в тёплых креслах, задницу не оторвать, и видят жизнь людей из окна дорогого авто.
И да, у этого парня хорошее лицо.
Здоровья, и наснаги. Моя поддержка.
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Печально это все... (((((((
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А чого їмбоятися... за 3,5 роки ні Петро, ні Аваков , ніхто інший їх не покарав...
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Быдла убогого везде хватает... Почему закон написан для быдла, для "классово близких (тм) Ленин", а не для нормальных людей?!?!
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Да. Монополия на ЛЕГАЛЬНОЕ насилие - привилегия. Но не власти, а государства. А вы в курсе, что такое легальность? Чем она от легитимности отличается и что важнее в жизни общества и государства?..
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Але поки що цього не буде - поки що , всім патріотам і націоналістам їхні "лідери" успішно промивають мізки , загоняючи найактивніших - кого у в'язницю , кого на фронт ...
Найкращих просто вбивають .
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сколько тебе лет?
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Хорошо бы Корчинского трубой по голове.....
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И когда какие-то неполезные идиоты готовы сорвать голосование за поправки к бюджету ради того, чтобы покрасоваться в тиливизаре требованием НЕМЕДЛЕННО лишить неприкосновенности какого-то депутата (можно подумать, что если его лишить неприкосновенности в сентябре это принесёт иной результат) - мне это НЕ нравится. Я не считаю такое поведение ГОСУДАРСТВЕННОЙ позицией.
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