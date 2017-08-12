 Депутата Киевсовета от "Свободы" Назаренко ударили трубой по голове

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии, злоумышленник, подкравшись сзади, ударил мужчину по голове железной трубой. Нападение произошло во время акции против незаконной застройки в Днепровском районе.
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За інформацією прес-центру, Олег був не тільки політиком, а й активістом, який протягом років перебував поруч та проводив активну агітаційну роботу та був активним волонтером.
В нього залишилися дружина та маленький син.Нагадуємо, 2 липня в Миргороді о 1-й годині ночі на свободівця напали невідомі у масках, які нанесли йому тяжкі поранення: серйозні травми голови та численні переломи. Супруненка покинули у непритомному стані на узбіччі.Більше трьох тижнів (26 днів) він знаходився в реанімації у вкрай тяжкому стані. Правоохоронці не відкидають версію, пов'язану з професійною та політичною діяльністю Олега.
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Нападение на политика произошло вечером 11 августа
Речь идет о нападении на депутата Киевского горсовета от партии ВО Свобода Владимира Назаренко.
Как сообщает пресс-служба политсилы, нападение произошло во время акции противодействия незаконной застройке в Днепровском районе Киева.
В партии заявили, что к акции прямого действия свободовцы прибегли, поскольку обращения о нарушении закона при строительстве, направленные в МВД и разрешительные инстанции, не дали результата.
https://politeka.net/news/479625-v-kieve-soversheno-napadenie-na-deputata-natsionalista/
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Тех, кто идёт бороться за людей, а не сидят в тёплых креслах, задницу не оторвать, и видят жизнь людей из окна дорогого авто.
И да, у этого парня хорошее лицо.
Здоровья, и наснаги. Моя поддержка.
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А чого їмбоятися... за 3,5 роки ні Петро, ні Аваков , ніхто інший їх не покарав...
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