EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  1794  45
Все про:депутат (3008) Киев (17844) нападение (1677) Свобода (3040)

 Депутата Киевсовета от "Свободы" Назаренко ударили трубой по голове

назаренко

В столице неизвестные напали на депутата Киевского городского совета от ВО "Свобода", ветерана АТО Владимира Назаренко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии, злоумышленник, подкравшись сзади, ударил мужчину по голове железной трубой. Нападение произошло во время акции против незаконной застройки в Днепровском районе.

Националиста госпитализировали и наложили несколько швов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина пытался поджечь полицейских и их автомобиль на трассе Киев-Харьков в Полтавской области. ВИДЕО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За останній час було два вбивства депутатів місцевих рад від Свободи! Це вже третя подія про яку стало широко відомо! Поліція нічого не робить, винних не знайшли і це вже набуває ознак мафіозної війни проти народу України!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"7 серпня 2017 року після 26 днів боротьби, пішов з життя побратим, голова фракції ВО "Свобода" у Миргородській міській раді, очільник міської "Свободи" Олег Супруненко", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-центру, Олег був не тільки політиком, а й активістом, який протягом років перебував поруч та проводив активну агітаційну роботу та був активним волонтером.
В нього залишилися дружина та маленький син.Нагадуємо, 2 липня в Миргороді о 1-й годині ночі на свободівця напали невідомі у масках, які нанесли йому тяжкі поранення: серйозні травми голови та численні переломи. Супруненка покинули у непритомному стані на узбіччі.Більше трьох тижнів (26 днів) він знаходився в реанімації у вкрай тяжкому стані. Правоохоронці не відкидають версію, пов'язану з професійною та політичною діяльністю Олега.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это ужасно,что внешние враги в стране и внутренние враги не менее опасные.Полный бардак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да,в последнее время стали нападать ,избивать и убивать депутатов патриотических партий,видимо этому потворствует криминально-олигархическая власть,потому что не находят убийц и наемных титушек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Можно. Как он стал депутатом после АТО? Еще, Минамьотчик Альоша тоже стал депутатом, просто аналогия! А, еще сема семенченко, в жопу раненый герой, тоже вдруг депутатом. Почему так просто становятся депутатами эти люди? Почему простой человек должен иметь кучу денег, чтобы обеспечить себе возможность стать депутатом! Откройте глаза и не стройте себе кумиров!
 показать весь комментарий
Ответить
 
не рівняй всіх по міньєметчику Олексію Петровичу,то аналог овочевого вилупка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та почему вы и вам подобные создаете себе кумиров? Вас жизнь не учит? Та вспомните гадю! Та вам навязывают героев, вы верите, а потом орете, что ВСЕ идиоты! Та не создавайте кумиров, судите по делам человека, любого человека. То, что этот назаренко был против застройки, которую хотел застроить кто-то, то это не означает, что он не против, что бы там застроили его патроны! Что вы за люди такие, вам "ветеран АТО" и свободововец, значит святой! ПРОСНИТЕСЬ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
не треба так наголошувать _ націоналіста , перш за все людину і патріота , і винні чим скоріш повинні бути покарані
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Боже,Боже ,что творится а мера Конотопа встретила возле АП рота милиции ,может им лучше было бы бандитов ловит а так уже одно тело охраняли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поверь,били те же что и мэра Конотопа встречали.Как они сами себя ловить будут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему он пришёл в АП? Логичнее идти туда, где этот Горсовет имеют право распустить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут и не поспоришь в АП ходить бессмысленно и бесполезно,там сидит зажравшийся упырь в окружении вурдалаков в форме. Хотя может он и ходил для того,чтобы об этом лишний раз народу напомнить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не знаю что он хотел и кому напомнить, но похоже он просто не знает процедуры. Если знает и так поступает - то это ничем, кроме пиара не назовёшь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это хороший пиар,нужный,правильный и грамотный - Украинцы должны ежедневно видеть подобное,тогда мерзавцам захватившим власть в Украине конец придёт быстрей.А вот вурдалак показал в очередной раз,что он дурак.И это тоже хорошо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зато мамашу Агеева встретили с распростертыми, разве что каравая не было, уроды соевые...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Киеве постоянно обнаруживаются незаконньіе застройки и причастна к ним как раз Київрада. А тут неясно за что бьіл єтот депутат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Депутат от Свободы,текст читал уважаемый,они вроде в оппозиции к будкостроителям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тогда в єтой статье нужно писать за что депутат, а не просто про нападение написать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты прав дружище,но Бутусовский Цензор не пишет всю правду,так новость вкидывает без подробностей,как ниже по ветке про убийство матроса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В оппозиции к будкостроителям, но занимаются строительным бизнесом (не все, правда). Вот такой винегрет получается
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для особо одаренных написано, что свободовец был против незаконной застройки!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Киеве совершено нападение на депутата-националиста

Нападение на политика произошло вечером 11 августа
Речь идет о нападении на депутата Киевского горсовета от партии ВО Свобода Владимира Назаренко.
Как сообщает пресс-служба политсилы, нападение произошло во время акции противодействия незаконной застройке в Днепровском районе Киева.
В партии заявили, что к акции прямого действия свободовцы прибегли, поскольку обращения о нарушении закона при строительстве, направленные в МВД и разрешительные инстанции, не дали результата.

https://politeka.net/news/479625-v-kieve-soversheno-napadenie-na-deputata-natsionalista/

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот таких нам надо избирать в депутаты! Я не шучу.
Тех, кто идёт бороться за людей, а не сидят в тёплых креслах, задницу не оторвать, и видят жизнь людей из окна дорогого авто.
И да, у этого парня хорошее лицо.
Здоровья, и наснаги. Моя поддержка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жопоблоковці, сєпари і інші прокозломорді уроди попіднімали голови і хєрєють...
А чого їмбоятися... за 3,5 роки ні Петро, ні Аваков , ніхто інший їх не покарав...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если никого не привлекут значит надо срочно научиться любить всех педерасов. а не только восточных.
 показать весь комментарий
Ответить
 
лицензия на насилие монопольное право всласти
 показать весь комментарий
Ответить
 
Россия со своими агентами превратилась в "черную сотню". Одна большая Черная сотня на 1\7 части суши! Удар трубой - их любимый приемчик (см. фильм "Шестое июля").
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДепутата Киевсовета от "Свободы" Назаренко ударили трубой по голове
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти