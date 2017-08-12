 Матрос Шейхов погиб на Одесчине во внеслужебное время, - ВМС Украины (обновлено)

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.
"Обстоятельства гибели военнослужащего выясняются правоохранительными органами. Командованием ВМС ВС Украины установлено взаимодействие с Главным управлением Национальной полиции в Одесской области, которое держит на контроле ход расследования. Рассчитываем на объективные и беспристрастные следственные действия, проводимые в связи с гибелью нашего боевого побратима", - говорится в сообщении.
советник начальника Генштаба ВСУ Елена Вербицкая.
"11.08.2017 Шейхов А.А. находился в законном увольнении и вместе с семьей праздновал у себя дома свой тридцать третий День рождения.Около 19.00 этого дня к нему заехал на своем автомобиле его знакомый гражданин Злой В.И. (01.01.1976 г.р.,) через несколько минут они уехали в неизвестном направлении. Больше живым Шейхова никто не видел...
11.08.17 около 23.50 часов, у ворот своего дома, местный врач с. Егоровка (Одесская обл., Раздельнянский район) нашел труп Шейхова А.А. Врач сразу вызвал скорую помощь и позвонил в отдел Национальной полиции. При осмотре тела представителями Национальной полиции было выявлено множественные ссадины на теле и голове, переломы носа и черепа. Даже на ощупь чувствовалось, что сломано как минимум два ребра.
Тело военнослужащего было доставлено в морг бюро судебно-медицинских экспертиз г. Раздельная, где проведено вскрытие тела и по предварительной информации судебно-медицинского эксперта местного морга, смерть Шейхова А.А. наступила в связи с тем, что он захлебнулся рвотной массой! О вышеупомянутых телесные повреждения, которые являются несовместимые с жизнью, и речи не идет! В то время, когда практически все село Егоровка видело, что Шейхову А.А. были нанесении тяжелые травмы в область головы и все тело было синяках и ранах... ", - написала Вербицкая.
По ее мнению, такой вывод эксперта обусловлен тем, что "Злой В.И. является бывшим сотрудником органов МВД и приходится сыном бывшему председателю Егоровского совхоза, в связи с чем корпоративная заинтересованность некоторых должностных лиц может привести к безнаказанности убийцы военнослужащего".
"В настоящее время Злой В.И. задержан и находится в Раздельнянском ОП ГУ Нацполиции в Одесской области, но есть опасения, что уже через несколько часов Злого В.И. по телефонному звонку отпустят на свободу", - отметила Вербицкая.
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- розповідає вона про обставини трагедії.
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Водночас Вербицька припускає, такий висновок експерта зумовлено тим, що Злий є колишнім співробітником органів МВС та сином колишнього голови Єгорівського радгоспу, відтак "корпоративна зацікавленість деяких посадовців може призвести до безкарності вбивці військовослужбовця Шейхова".
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Если боец не занят делом, он ищет проблемы. А с большей частью ВМСУ именно это и происходит. Да что там, постоянно под своими окнами по вечерам слышу пьяные вопли "офицеров" ХУПС, йебенещих до трех ночи и орущих во всю глотку "Владимирский централ". И если хоть один из этих уродов захлебнется своей блевотиной, то ему тоже "царствие небесное"?
Блеать, иногда думайте что и где пишите...
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