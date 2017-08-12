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 Матрос Шейхов погиб на Одесчине во внеслужебное время, - ВМС Украины (обновлено)

потери

Вчера, 11 августа, в с.Егоровка Одесской области во внеслужебное время погиб матрос Арслан Шейхов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.

"Обстоятельства гибели военнослужащего выясняются правоохранительными органами. Командованием ВМС ВС Украины установлено взаимодействие с Главным управлением Национальной полиции в Одесской области, которое держит на контроле ход расследования. Рассчитываем на объективные и беспристрастные следственные действия, проводимые в связи с гибелью нашего боевого побратима", - говорится в сообщении.

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Подробности гибели Шейхова на своей странице в Фейсбук сообщила советник начальника Генштаба ВСУ Елена Вербицкая.

"11.08.2017 Шейхов А.А. находился в законном увольнении и вместе с семьей праздновал у себя дома свой тридцать третий День рождения.Около 19.00 этого дня к нему заехал на своем автомобиле его знакомый гражданин Злой В.И. (01.01.1976 г.р.,) через несколько минут они уехали в неизвестном направлении. Больше живым Шейхова никто не видел...

11.08.17 около 23.50 часов, у ворот своего дома, местный врач с. Егоровка (Одесская обл., Раздельнянский район) нашел труп Шейхова А.А. Врач сразу вызвал скорую помощь и позвонил в отдел Национальной полиции. При осмотре тела представителями Национальной полиции было выявлено множественные ссадины на теле и голове, переломы носа и черепа. Даже на ощупь чувствовалось, что сломано как минимум два ребра.

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Тело военнослужащего было доставлено в морг бюро судебно-медицинских экспертиз г. Раздельная, где проведено вскрытие тела и по предварительной информации судебно-медицинского эксперта местного морга, смерть Шейхова А.А. наступила в связи с тем, что он захлебнулся рвотной массой! О вышеупомянутых телесные повреждения, которые являются несовместимые с жизнью, и речи не идет! В то время, когда практически все село Егоровка видело, что Шейхову А.А. были нанесении тяжелые травмы в область головы и все тело было синяках и ранах... ", - написала Вербицкая.

По ее мнению, такой вывод эксперта обусловлен тем, что "Злой В.И. является бывшим сотрудником органов МВД и приходится сыном бывшему председателю Егоровского совхоза, в связи с чем корпоративная заинтересованность некоторых должностных лиц может привести к безнаказанности убийцы военнослужащего".

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"В настоящее время Злой В.И. задержан и находится в Раздельнянском ОП ГУ Нацполиции в Одесской области, но есть опасения, что уже через несколько часов Злого В.И. по телефонному звонку отпустят на свободу", - отметила Вербицкая.
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Как погиб,где подробности произошедшего,что за недосказанность.
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Да где то было,местные не то мусара,не то их дети убили,концы сейчас прячут.
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11 серпня 2017 Шейхов перебував у законному звільненні та разом з родиною святкував у себе вдома свій 33-ій день народження. Близько 19:00 цього дня до нього заїхав на власному автомобілі його знайомий громадянин Злий В.І. (01.01.1976 року народження. За кілька хвилин вони поїхали в невідомому напрямку. Більше живим Шейхова ніхто не бачив... Увечері близько 23:50 біля воріт свого будинку місцевий лікар села Єгорівка знайшов труп Шейхова. Лікар одразу викликав "швидку" медичну допомогу та зателефонував до відділу Національної поліції,
- розповідає вона про обставини трагедії.
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"За попередньою інформацією судово-медичного експерта місцевого моргу, смерть Шейхова настала у зв'язку з захльобуванням блювотною масою. Про вищезазначені тілесні ушкодження, які є несумісні з життям, навіть мова не йде", - підкреслює представниця ЗСУ.
Водночас Вербицька припускає, такий висновок експерта зумовлено тим, що Злий є колишнім співробітником органів МВС та сином колишнього голови Єгорівського радгоспу, відтак "корпоративна зацікавленість деяких посадовців може призвести до безкарності вбивці військовослужбовця Шейхова".
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Запутанная история,похоже на убийство и сговор для его сокрытия.
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мені складно зрозуміти 122"подобається " під статтею за Вашим посиланням.То відверті вороги?
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На следствие рассчитывают родственники Небесной Сотни,присоединяйтесь и вы.
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я його не знаю , але царство небеснеє йому
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во внеслужебное время ---коли вже це комуняцтво витравиться з їх мозгів...
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Как видим бывших сотрудников органов МВД не бывает и все еще действует корпоративная солидарность.
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Специально гробят наших ребят,! Точно по заказу!!
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От 90 процентов комментариев местных "экспердов" так блевать и кидат.... Вы что, йопнулись? На фронте каждый день наши парни погибают, а тут тело пошло в увал, наипенилось, уехало за добавкой и не рассчитало сил. А вы ищете зраду там, где ее нет!

Если боец не занят делом, он ищет проблемы. А с большей частью ВМСУ именно это и происходит. Да что там, постоянно под своими окнами по вечерам слышу пьяные вопли "офицеров" ХУПС, йебенещих до трех ночи и орущих во всю глотку "Владимирский централ". И если хоть один из этих уродов захлебнется своей блевотиной, то ему тоже "царствие небесное"?

Блеать, иногда думайте что и где пишите...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМатрос Шейхов погиб на Одесчине во внеслужебное время, - ВМС Украины (обновлено)
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