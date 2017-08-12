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Все про:ВМС (562) Одесская область (1640) смерть (5170) флот (700)

 Матрос Шейхов погиб на Одесчине во внеслужебное время, - ВМС Украины

потери

Вчера, 11 августа, в с.Егоривка Одесской области во внеслужебное время погиб матрос Арслан Шейхов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.

"Обстоятельства гибели военнослужащего выясняются правоохранительными органами. Командованием ВМС ВС Украины установлено взаимодействие с Главным управлением Национальной полиции в Одесской области, которое держит на контроле ход расследования. Рассчитываем на объективные и беспристрастные следственные действия, проводимые в связи с гибелью нашего боевого побратима", - говорится в сообщении.

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Как погиб,где подробности произошедшего,что за недосказанность.
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Да где то было,местные не то мусара,не то их дети убили,концы сейчас прячут.
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11 серпня 2017 Шейхов перебував у законному звільненні та разом з родиною святкував у себе вдома свій 33-ій день народження. Близько 19:00 цього дня до нього заїхав на власному автомобілі його знайомий громадянин Злий В.І. (01.01.1976 року народження. За кілька хвилин вони поїхали в невідомому напрямку. Більше живим Шейхова ніхто не бачив... Увечері близько 23:50 біля воріт свого будинку місцевий лікар села Єгорівка знайшов труп Шейхова. Лікар одразу викликав "швидку" медичну допомогу та зателефонував до відділу Національної поліції,
- розповідає вона про обставини трагедії.
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"За попередньою інформацією судово-медичного експерта місцевого моргу, смерть Шейхова настала у зв'язку з захльобуванням блювотною масою. Про вищезазначені тілесні ушкодження, які є несумісні з життям, навіть мова не йде", - підкреслює представниця ЗСУ.
Водночас Вербицька припускає, такий висновок експерта зумовлено тим, що Злий є колишнім співробітником органів МВС та сином колишнього голови Єгорівського радгоспу, відтак "корпоративна зацікавленість деяких посадовців може призвести до безкарності вбивці військовослужбовця Шейхова".
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Запутанная история,похоже на убийство и сговор для его сокрытия.
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На следствие рассчитывают родственники Небесной Сотни,присоединяйтесь и вы.
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во внеслужебное время ---коли вже це комуняцтво витравиться з їх мозгів...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМатрос Шейхов погиб на Одесчине во внеслужебное время, - ВМС Украины
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