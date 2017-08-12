 Матрос Шейхов погиб на Одесчине во внеслужебное время, - ВМС Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.
"Обстоятельства гибели военнослужащего выясняются правоохранительными органами. Командованием ВМС ВС Украины установлено взаимодействие с Главным управлением Национальной полиции в Одесской области, которое держит на контроле ход расследования. Рассчитываем на объективные и беспристрастные следственные действия, проводимые в связи с гибелью нашего боевого побратима", - говорится в сообщении.
1788 12
Ужасное ДТП на Херсонщине: в результате лобового столкновения джипа и легковушки погибли 4 человека, в том числе 8-летний ребенок. ФОТОрепортаж(80)
С бойцом батальона "Донбасс-Украина" Владимиром Зейликом простились на Львовщине. ФОТОрепортаж(14)
В Киеве прошло прощание с Ириной Бережной. ФОТОрепортаж(0)
Под Сумами фура насмерть сбила двух пожилых велосипедистов, - Нацполиция(41)
Разбитые дороги как корень сепаратизма в Одесской области(0)
21-летний боец батальона "Донбасс" Владимир Зейлик погиб близ Марьинки. ФОТО(0)
Водителя, который насмерть сбил девочку на Осокорках, арестовали на два месяца с альтернативой залога в 500 тысяч, - прокуратура(46)
Ответить
Ответить
Ответить
- розповідає вона про обставини трагедії.
Ответить
Водночас Вербицька припускає, такий висновок експерта зумовлено тим, що Злий є колишнім співробітником органів МВС та сином колишнього голови Єгорівського радгоспу, відтак "корпоративна зацікавленість деяких посадовців може призвести до безкарності вбивці військовослужбовця Шейхова".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить