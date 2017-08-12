 В жилом секторе Харькова произошел крупный пожар

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в пер. Рогатинском горела крыша 2-этажного дома на площади 200 кв. м, две хозяйственные постройки, автомобиль ВАЗ-2101 в гараже и мусор на общей площади 300 кв. м. Общая площадь пожара составила 500 кв. м.
огонь локализован в 13:58. Сейчас продолжается проливка и разборка конструкций.
К тушению привлечены 40 человек личного состава ГСЧС и 8 единиц техники.
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2. Когда в Одессу придут праосеки(а они уже там), то будешь ты-ССУКА кацапская, висеть подвешеной за свой кацапсячий язык
Уж простите меня форумчане за такую грубость и жестокость к кацапской даме
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