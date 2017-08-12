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Все про:пожар (3431) Харьков (4350) ГСЧС (1284)

 В жилом секторе Харькова произошел крупный пожар

пожар

В Харькове произошел пожар. Погибших и травмированных нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в пер. Рогатинском горела крыша 2-этажного дома на площади 200 кв. м, две хозяйственные постройки, автомобиль ВАЗ-2101 в гараже и мусор на общей площади 300 кв. м. Общая площадь пожара составила 500 кв. м.

огонь локализован в 13:58. Сейчас продолжается проливка и разборка конструкций.

К тушению привлечены 40 человек личного состава ГСЧС и 8 единиц техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время пожара во многоэтажном доме в центре Киева погибли 3 людей, один из них, спасаясь от огня, выпрыгнул с 7 этажа, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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А чего это ты с марии та ларисой стала,деактивировали
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Вы видимо сильно пьющий человек и алкоголь деактивировал работу вашего мозга.
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!. кернэс пишетсА с маленькой буквы.
2. Когда в Одессу придут праосеки(а они уже там), то будешь ты-ССУКА кацапская, висеть подвешеной за свой кацапсячий язык
Уж простите меня форумчане за такую грубость и жестокость к кацапской даме
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Ваше повествование позволяет мне сделать вывод,что вы системный наркоман,либо бессистемный дурачок. Уж не взыщите за откровенность.
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ОтдыХАЙте се на здоровье пдо секель-ТВ. Вам - кацапским овцам, из гарема немытого овцейоба виднее
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Да,да,да спасибо,что подтвердили мои логические выводы и умозаключения на основании всего вами вышеизложенного.
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Я рад что вы, что-то там поняли для себя, но Овце (простите за ваше определение) визжащей из-за паребика, которую немытый овцейоб-кадыркин и его горная братва оприлюдно ставит раком вас кацацапских свиней, когда захочет и где захочет, стоит над этим задуматься
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Ну над тем,что вы смогли из себя выдавить в данном случае должен задумываться консилиум специалистов в области психиатрии я же могу вам исключительно посочувствовать.
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А, пер. Рогатинский это центр? Я просто не знаю Харьков. Если центр, то спалили, однозначно.
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иНТЕРВЬЮ бУТУСОВА С гОРДОНОМ НА 112 - ОМ КАНАЛЕ = гордон спрашивает - а цензор прибыльное издание ? . бутусов - в 2013-ом 2014-ом году да говорит прибыльное . гордон - а правда что политики платят деньги чтобы о них не писали ? бутусов говорит - да при януковиче такое было . совпадения наводят на размышления .
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й щас не гірше , але для політиків тут лучше не піариться , якщо лайно то й лайном закидають . хай краще на інтер чи на 112 бабусь дурить
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