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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Австрия (372) контрабанда (1990) сигареты (681) украинцы (2563)

 Двое украинцев задержаны в Австрии за контрабанду сигарет

сигареты

В Вене задержаны двое граждан Украины, у которых были обнаружены контрабандные сигареты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

31-летний и 46-летний мужчины были задержаны после проверки миграционной полицией у Центрального вокзала Вены. В их багаже обнаружили 150 блоков сигарет, что составляет 30 тысяч сигарет.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Тайник с сигаретами обнаружен в топливном баке автомобиля на границе с Венгрией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Оба задержанных помещены под арест. Их обвиняют в нарушении миграционного и финансового законодательства.
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Двое украинцев задержаны в Австрии за контрабанду сигарет

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Без-виз для табакокурящих...
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Это только ты можешь считать ПОШТУЧНО, а они считали блоками А где про зраду в твоем посте?
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може вони Фірташу "передачу" везли...а ті поліцаї нерозібравшись...теж жлоби...гірші за наших
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ДА, попалди хлопці, думали заплатять я к в Україні та й підуть.
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Ну, ще пару таких випадків і безвіз можна буде закривать.... Вірніше ще трохи часу потрібно, щоб з усіх вівців зібрати біометрику та гроші, а потім пару таких дескредитуючих фактів і можна закривать.
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Болванам лишь бы посрать именно про безвиз,и перднуть на президента,типа нафиг он нужен тот безвиз...про остальную безвизовую Европу молчат в тряпочку.. Эту матню в Ютбюбе крысы кремля ляпают 24 часа в сутки..
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Они и по визах сигареты возят, а вообще сигареты через границю идут у вагонах, водолазы переправляют, квадрокоптерами перемещают и тд, так что безвиз от этого не спасёт, пусть выровняют цены на сигареты с европейскими, и контробас прекратится, ну конечно и здесь нужно ловить тех кто левак завозит
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Ти що, ідіот? Ти ще напиши, що ще пару випадків корупції - і всю Україну розстріляють. Що в тебе там у голові? Одна вата?
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Обоснуй . При чем здесь сигареты? Или сигареты возят только украинцы ? Фигею с тупости троллей на цензоре. В руках ВЕСЬ инет ,а у тупиц не хватает ума найти информацию.
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я в день скуриваю 2 пачки сигарет умножаем на 30 дн, итого 60 пачек в месяц.2 пачеки умножаем на 365 дней в году,итого 730 пачек.ужОс.сколько много смалю...
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все равно только половина багажа заробитчан
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Ой хлопцi,смалю вже понад 55 рокiв,моя Цариця каже,вижену до Омерики,смали тамочки...Збираю кошти на квиток до Вашингтону...
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Безвіз не має ніякого відношення до того,що провозять сигарети,іх возили ще з давніх давен
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Шо еще нужно, шо б всю встретить старость...пару пачек сигарет и клавиатура под Цензор...завидую те дед😁
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Ващет я в Ютьюбе раз в 10 больше чем здесь.Там моя любимая ВАТА педофильной РАБссии всегда ждёт на стрёме..
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Кучма когда-то написал: Украина - не Россия, а я вот думаю, что и не ЕС. Хотя бы в смысле жратвы. Многих украинцев заставишь есть улиток или лягушачьи лапки? Вся еда с какими-то примесями, добавками и т.д. И на гей-парад никогда не выйду! Ну не тот у нас менталитет! И не надо никого насильно заставлять. Голландцы или шведы не будут жить как греки или итальянцы. Они и сами кажется уже сообразили. Великобритания почему откололась? " в одну телегу впрячь не можно, коня и трепетную лань".
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тюрьма австрійская
меня парнішечку....
короче фирташу привет
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое украинцев задержаны в Австрии за контрабанду сигарет
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