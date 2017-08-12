 Двое украинцев задержаны в Австрии за контрабанду сигарет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
31-летний и 46-летний мужчины были задержаны после проверки миграционной полицией у Центрального вокзала Вены. В их багаже обнаружили 150 блоков сигарет, что составляет 30 тысяч сигарет.
Оба задержанных помещены под арест. Их обвиняют в нарушении миграционного и финансового законодательства.
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Без-виз для табакокурящих...
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меня парнішечку....
короче фирташу привет
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