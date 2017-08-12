 Террористы сегодня обстреливали украинские позиции из гранатометов и минометов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, около 1:00 боевики выпустили 15 мин калибра 120 миллиметров по украинским укреплениях неподалеку от Крымского, что на луганском направлении. На Приморье враг применил гранатомет и 82-миллиметровый миномет у Павлополя. На донецком направлении террористы из крупнокалиберного миномета, гранатомета и стрелкового оружия обстреляли украинский опорный пункт в окрестностях Невельского.
Все попытки навязать долговременное огневое противостояние силы АТО жестко пресекали прицельным огнем.
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Так что, все ка в каменном веке - или мы их, или они нас. А какой-то там суд, просто зафиксирует результат. Т. Гоббса еще никто не отменял, даже не оспаривал!!!
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а потом объясни каким образом это относится к луганде
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или может быть слова про пиченьки там были написаны мелким шрифтом и он просто их незаметил?
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Ну вот что там вам пишут ФСБшные говнюки?....
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Там тоже, кстати, было ихтамнет.
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А ничего, что это Япония напала на США? А ничего, что страны находились в состоянии войны?
Я уж молчу, что в Нанкине, Шанхае (Сингапуре, на Филиппинах и т.п.) дети тоже хотели жить?
А вот если честно - будь у нас бомба, не кинули бы на Гамбург, Кёльн, Берлин?
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Там ведь Ермак покорял всех- и военных и мирных
опять ты очень однобоко смотришь на вещи
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Речь идет о том, что вот как раз через кровь люди наконец-то стали жить в нормальном мире, который очень хочется порушить ублюдкам с манией величия и собирателя земель.
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если бы держава это начала- кацапии бы уже давно не было бы на карте как и савка, а савок был более самодостаточный по сравнению с кацапией
И это савок мог бороться- но не кацапия
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они живые- их путен лично спас, сам за ними нырял, а сми специально все наврали и наняли актеров за 10$ которые якобы их оплакивали
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вывод -
или они и правда живы, иликацапам насрать на всех новоприставленных кацапов...\бабы ещё нарожають...\
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Ведь в начале войны и в ЕС, и в США их сначала называли "вооруженные повстанцы" (rebels), или сепаратисты, потом потихоньку начали называть про-российские повстанцы, про-российские сепаратисты, сепаратисты поддерживаемые россией...
ИМХО- окончательное решение суда в Гааге по этому делу, как раз скажет как их называть
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В зоне АТО, возле н.п. Желобок уничтожен боевик «лнр» Дрыженко (кличка «Волк»), который находился в рядах террористической организации с 2014 года.Об этом сообщается в твиттере Necro Mancer.«Дрыженко Артем Юрьевич "Волк" (Алчевск, 16/01/89) убит 10/08/17», - говорится в комментарии к фотографии.
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