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 Террористы сегодня обстреливали украинские позиции из гранатометов и минометов

обстрел боевик белое

Российско-террористические подразделения на Донбассе продолжают обстреливать украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, около 1:00 боевики выпустили 15 мин калибра 120 миллиметров по украинским укреплениях неподалеку от Крымского, что на луганском направлении. На Приморье враг применил гранатомет и 82-миллиметровый миномет у Павлополя. На донецком направлении террористы из крупнокалиберного миномета, гранатомета и стрелкового оружия обстреляли украинский опорный пункт в окрестностях Невельского.

Все попытки навязать долговременное огневое противостояние силы АТО жестко пресекали прицельным огнем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы из пушек БМП и гранатометов обстреляли жилые кварталы Новолуганского. ФОТОрепортаж
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Сегодня спорил с одним ватником по поводу терроризма. Оказывается, кроме как генпрокуратурой, больше никем ни ЛДНР, ни те, кто воюют против Украины не признаны террористами. Или я плохо искал?
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Все правильно,они не террористы,они торговые партнеры Петра Поросенко,нет ни одного официального документа о том что они террористы,да и судят их,если попадаются вовсе не за терроризм.
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А вот это не важно. Знаешь, что значит термин "внутреннее дело страны"? Урки "русского мира! просто исчезнут и все. Ни в какой суд подавать некому будет. И суд к этому готов. Кстати... не хочу расстраивать, но если исчезнем мы - в суд тоже никто не подаст. И этот же суд к такому варианту тоже готов.
Так что, все ка в каменном веке - или мы их, или они нас. А какой-то там суд, просто зафиксирует результат. Т. Гоббса еще никто не отменял, даже не оспаривал!!!
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" НАТО спонсировало терроризм. "- начни вот с этого,
а потом объясни каким образом это относится к луганде
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и про печеньки он как-то ничего не сказал. Какая-то недосказанность, не находите?
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может методичка у него старая?
или может быть слова про пиченьки там были написаны мелким шрифтом и он просто их незаметил?
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наоборот, новая: про печеньки удалили, а про Хиросиму вставили. Ишь ты, янки проклятые! посмели бросить бондбу на города страны, которая оказала им честь и напала на них!
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то есть, наказать Ирак, ДО ЭТОГО разорвавший мирный тихий Кувейт - помочь террористам? Наказать Сербов, проводивших ДО ЭТОГО резню - то же?
Ну вот что там вам пишут ФСБшные говнюки?....
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да уж куда независимей! Уж мне -то в Луганске видно, что и как.
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А что однобокого в том, что Саддам вторгся в мирную страну? Уж куда ясней можно трактовать?
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ФСБшная методичка торчит из всех щелей: из всех "преступлений" НАТО про Афган велено не вспоминать, ибо у Совка в этом вопросе самого руки по плечи в крови.
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Поинтересуйся резней коммунистов в Южном Вьетнаме. И хочу напомнить, что и Корея, и Вьетнам были санкционированы ООН, на минуточку: речь шла о геноциде, организованном Совком.
Там тоже, кстати, было ихтамнет.
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Оп-па, еще один абзац из методички: стало модно вытыкивать американцам Хиросимой.
А ничего, что это Япония напала на США? А ничего, что страны находились в состоянии войны?
Я уж молчу, что в Нанкине, Шанхае (Сингапуре, на Филиппинах и т.п.) дети тоже хотели жить?
А вот если честно - будь у нас бомба, не кинули бы на Гамбург, Кёльн, Берлин?
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ты для начала припомни куда делось коренное население Сибири :D
Там ведь Ермак покорял всех- и военных и мирных
опять ты очень однобоко смотришь на вещи
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Так можно дойти до пещер, кто у кого первым кость отнял у костра.
Речь идет о том, что вот как раз через кровь люди наконец-то стали жить в нормальном мире, который очень хочется порушить ублюдкам с манией величия и собирателя земель.
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ну с кацапией держава еще не начинала бороться)
если бы держава это начала- кацапии бы уже давно не было бы на карте как и савка, а савок был более самодостаточный по сравнению с кацапией
И это савок мог бороться- но не кацапия
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ну да ,все знают что кацапы это делали и продолжают делать
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ты сегодня кацап накатил за здоровье подводников "Курска"...?
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вы все врети
они живые- их путен лично спас, сам за ними нырял, а сми специально все наврали и наняли актеров за 10$ которые якобы их оплакивали
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ото я и думаю, как спрашиваю кацапов - накатили они за здоровье подводников "Курска", так никто не накатил...
вывод - или они и правда живы, или кацапам насрать на всех новоприставленных кацапов...\бабы ещё нарожають...\
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не накатили потому что они не диды и они не ваевале
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В ЕС и в США не признают, пока наши для этого не подадут нужную правовую базу
Ведь в начале войны и в ЕС, и в США их сначала называли "вооруженные повстанцы" (rebels), или сепаратисты, потом потихоньку начали называть про-российские повстанцы, про-российские сепаратисты, сепаратисты поддерживаемые россией...

ИМХО- окончательное решение суда в Гааге по этому делу, как раз скажет как их называть
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«Синдром "Гэ Филиппса" сработал»: под Желобком зашкварен очередной боевик «лнр». ФОТО. СКРИНЫ12.08.2017 - 18:30

В зоне АТО, возле н.п. Желобок уничтожен боевик «лнр» Дрыженко (кличка «Волк»), который находился в рядах террористической организации с 2014 года.Об этом сообщается в твиттере Necro Mancer.«Дрыженко Артем Юрьевич "Волк" (Алчевск, 16/01/89) убит 10/08/17», - говорится в комментарии к фотографии.
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...а завтра, значится, с гаубиц и танков обстреляют, а послезавтра у них флот и авиация появятся. это pizdets, товарищи. откуда у террористов танки и артиллерия? какие найух террористы??? с террористами переговоров, даже в Минске, не ведут, их уничтожают - кстати соевый коммандос так сам и заявлял в 14 году, но, как оказалось, эти-то вовсе и не террористы, а торговые партнёры 6лять!
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на ветке появилось рашистское гавно Igor Kulakov 02063f9a, соблюдайте гигиену - не разволите с защеканом дискусий. Ну, на крайняк, можно ему на гланды дать
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а меня эти бессильные истерики желчные лишь забавляют, хай пишуть.
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