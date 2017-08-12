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 Харьковчанин госпитализирован с подозрением на ботулизм, - Нацполиция

ботулизм

В Харькове госпитализирован мужчина по подозрению в заболевании ботулизмом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"По информации администрации Харьковской областной клинической инфекционной больницы, 11 августа зарегистрирован случай подозрения на ботулизм у 24-летнего жителя Харькова. У мужчины появились жалобы на общую слабость, сухость во рту, ощущение нехватки воздуха, повышение температуры тела до 37,7 С.

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Мужчина госпитализирован в отделение интенсивной терапии Харьковской областной клинической инфекционной больницы. Возникновение заболевания больной связывает с употреблением вяленой рыбы, которую он приобрел в магазине", - говорится в сообщении.

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Народ у нас смешной, сколько случаев уже с этой рыбой, а они продолжают жрать............какое то слабоумие.
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...а в Бундесе щас импортные куриные яйца мочат -- в миллионах штук... ... -- тоже какую-то заразу нашли...
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