 "Укрзализныця": 62% пассажирских вагонов не оборудованы кондиционерами

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

"62% пассажирских вагонов не оборудованы системами кондиционирования воздуха... Поэтому, несмотря на аномальную жару, возможен дискомфорт во время путешествия", - отметили в УЗ.

По информации пресс-службы, этим летом пассажиров обслуживают 3100 пассажирских вагонов, из которых системой кондиционирования воздуха оборудованы только 1168 вагонов (38%).

"Почти во всех плацкартных вагонах системы кондиционирования воздуха не предусмотрены конструкционно", - уточняется в сообщении.

Кроме того, в УЗ отметили, что за период независимости Украины из госбюджета средства на обновление подвижного состава не выделялись, а за последние 25 лет за деньги компании приобретено 583 вагонов. В этом году будет закуплено 50 новых вагонов, а 153 - модернизировано капитально-восстановительным ремонтом.

"Причем все модернизированные и приобретенные вагоны уже оборудованы системами кондиционирования воздуха. Также запланировано не сбавлять темпы по обновлению пассажирского подвижного состава и в последующие несколько лет - по 250-300 вагонов ежегодно", - заверили в УЗ.