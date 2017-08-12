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 Политика Украины
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Все про:жара (354) поезд (677) Укрзализныця (1168)

 "Укрзализныця": 62% пассажирских вагонов не оборудованы кондиционерами

поезд

1932 из 3100 пассажирских вагонов ПАО "Укрзализныця" не оборудованы системами кондиционирования воздуха.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

"62% пассажирских вагонов не оборудованы системами кондиционирования воздуха... Поэтому, несмотря на аномальную жару, возможен дискомфорт во время путешествия", - отметили в УЗ.

По информации пресс-службы, этим летом пассажиров обслуживают 3100 пассажирских вагонов, из которых системой кондиционирования воздуха оборудованы только 1168 вагонов (38%).

"Почти во всех плацкартных вагонах системы кондиционирования воздуха не предусмотрены конструкционно", - уточняется в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мой первый час в плацкарте. Хорошее место для общения. Сюда кладут вещи, чтобы их не украли, пока спишь", - американец проехался в поезде "Киев-Бердянск". ВИДЕО

Кроме того, в УЗ отметили, что за период независимости Украины из госбюджета средства на обновление подвижного состава не выделялись, а за последние 25 лет за деньги компании приобретено 583 вагонов. В этом году будет закуплено 50 новых вагонов, а 153 - модернизировано капитально-восстановительным ремонтом.

"Причем все модернизированные и приобретенные вагоны уже оборудованы системами кондиционирования воздуха. Также запланировано не сбавлять темпы по обновлению пассажирского подвижного состава и в последующие несколько лет - по 250-300 вагонов ежегодно", - заверили в УЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" уволила ряд сотрудников из-за жалобы Климпуш-Цинцадзе на неработающий кондиционер в вагоне

Также сообщается, что возможны задержки пассажирских поездов из-за применения ограничения скорости в связи с перегревом путей. "С начала августа было применено около 350 таких ограничений", - уточнили в пресс-службе.
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Зараз мафія Бальчуна зняла, зараз мафія Вам влаштує реформи!!!!! Будете пішки ходити з кондиціонером!
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Як стану президентом України за брехню і воровство буду просто розстрілювати. п.1 моєї передвиборчої компанії. І цього я думаю вистачить...
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Просто інформаційне повідомлення. А зраду і перемогу з нього вже дописувачі роблять.
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несмотря на аномальную жару, возможен дискомфорт во время путешествиИсточник: https://censor.net.ua/n451446

Как нежно сказано - возможен дискомфорт. Ня!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укрзализныця": 62% пассажирских вагонов не оборудованы кондиционерами
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