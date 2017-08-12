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Все про:наркотики (1555) Полтава (507) прокуратура (3108) США (13204)

 В "реабилитационном центре" в Полтаве незаконно удерживался 21 человек, в том числе гражданин США, - прокуратура

нарокманы

В Полтаве в реабилитационном центре для наркозависимых 21 человек заявил о незаконном удержании, в том числе гражданин США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.

В пятницу, 11 августа 2017 года, сострудники прокуратуры в так называемом реабилитационном центре "Волна", расположенном в Полтаве, обнаружили 36 человек, которые лечились от наркозависимости. В ходе опроса 21 гражданин сообщил, что их держали на территории незаконно, ограничивая личную свободу. Один из мужчин заявил, что является гражданином США.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция "накрыла" четыре незаконных реабилитационных центра на Киевщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"Информация про иностранца во время проверки подтверждена. По этому поводу проинформировано посольство США в Украине. Сейчас ожидается приезд представителя посольства в Полтаву", - отметил прокурор Сергей Волков.

Сведения о данном факте внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы).

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приехать из Штатов, лечиться в Полтаву? хм..
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та що там дивуватись... світла пам'ять амеру, що в КНДР туристом поїхав...
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а взагалі на Полтавщині тАААка природа!!! і люди класні!
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гражданин США ? ..... депутат нашей Зрады что ли? там они все если не лорд, то синьор или бюргер.....
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Гражданина США незаконно удерживали ?! Ну, теперь это дело раскрутят по полной !
Интересно, кто крышевал санаторий
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Ну если незаконно,то теперь родственников наркозависимых надо привлекать,зачем они туда их сдали в такие условия та еще и деньги платили,ведь бесплатно их бы там никто не держал,а у самих нариков откуда деньги
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Трудотерапия бесплатных оленей, на складах"щирого кума"
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то есть центр официально зарегистрирован, как центр реабилитации наркозависимых, так? там не поймёшь( лечились там 38 чел. из них часть заявила что их удерживали против воли там, за чей счёт? это недешевое удовольствие реабилитация наркоманов, если их конечно там лечились, но содержали кормили, проблема в том что их туда кто определили против воли, из родственников или их на улицах отлавливали? бывают ситуации что другого выхода нет, наркомана с тяжкой уже стадий зависимости не удержишь в центре, их чтобы начать выводить и его начнёт корчить надо фиксировать, иначе как поставишь систему, а это можно уже расценивать как ограничение свободы человека, короче как всегде, ничего не разобрать что там произошло)
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они реально наркоманы или нет или их там наоборот подкалывали чтобы дольше продержать то это вообще другое преступление
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Держава не врегулювала відносини паціента та центра, відтак наркоман, який хоче піти вколотися каже адміністрації "я пішов" і вона неможе його затримувати. На практиці не пускають. Відтак такі центри незаконні.
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не дай боже вам родича наркозалежного, який каже "я пiшов вживати наркотик".
зовсiм iншi пiснi заспiваєте.
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Какой наркотик американец употреблял,- сало?
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Насправді це дуже велика проблема, що робити з наркозалежними, оскільки,наркологічна служба, що існує в системі бюджетної медицини, може лише запропонувати курс детоксикації і зняття активної залежності від наркотика. А далі потрібна реабілітація і ресоцiалізация. Держава стоїть осторонь і вдає що це не її турбота. І тут на ринок виходять реабілітаційні центри, які на якийсь період, за якусь суму, ізолює наркозалежного від можливості відновити
вживання наркотика. І найчастіше без його бажання. І що в цьому поганого?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ "реабилитационном центре" в Полтаве незаконно удерживался 21 человек, в том числе гражданин США, - прокуратура
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