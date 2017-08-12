 В "реабилитационном центре" в Полтаве незаконно удерживался 21 человек, в том числе гражданин США, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.
В пятницу, 11 августа 2017 года, сострудники прокуратуры в так называемом реабилитационном центре "Волна", расположенном в Полтаве, обнаружили 36 человек, которые лечились от наркозависимости. В ходе опроса 21 гражданин сообщил, что их держали на территории незаконно, ограничивая личную свободу. Один из мужчин заявил, что является гражданином США.
"Информация про иностранца во время проверки подтверждена. По этому поводу проинформировано посольство США в Украине. Сейчас ожидается приезд представителя посольства в Полтаву", - отметил прокурор Сергей Волков.
Сведения о данном факте внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы).
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Интересно, кто крышевал санаторий
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зовсiм iншi пiснi заспiваєте.
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вживання наркотика. І найчастіше без його бажання. І що в цьому поганого?
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