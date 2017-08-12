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 Львовские патрульные трижды за ночь составили протокол за нетрезвое вождение на водителя микроавтобуса

пьяный

Во Львове патрульные полицейские за ночь трижды составили протокол на водителя микроавтобуса за нетрезвое вождение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Патрульной полиции Львова в Фейсбук.

Сегодня ночью экипаж патрульной полиции заметил транспортное средство Opel Vivaro, который имел неисправные световые приборы. Инспекторы остановили водителя и попросили предъявить документы. Во время общения патрульные почувствовали от мужчины запах алкоголя. Результат проверки на приборе Drager - 2.26 промилле.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Пьяное в хлам чудовище", - ночью нетрезвый водитель совершил четыре ДТП в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

При составлении административных материалов, водитель сел в автомобиль и начал движение. Требования патрульных остановиться он не реагировал. Инспекторы заблокировали автомобиль нарушителя задержали водителя и доставили в отдел полиции. Там на мужчину составили еще один протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за невыполнение требований об остановке.

После оформления всех материалов водителя отпустили. Однако после того, как человек вышел из отдела, он направился к своему автомобилю и начал ехать. Патрульные третий раз остановили водителя и составили на него еще один протокол. Теперь судьбу этого правонарушителя будет решать суд.

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Що там за три порушення? Тисяч сорок і позбавлення прав років на десять?
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Штраф по саме немогу і пожиттєве позбавлення прав!!)))
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Украинское законодательство не справляется с пьянством на дорогах и с тем, что каждый день гибнет масса людей. Если наши депутаты не способны писать нормальные законы,то пусть хотя бы скопируют их в ЕС. Если не хотят даже копировать,то что они делают в Раде?Пусть освобождают место.
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Не тупите! Это подготовка лохтората к введению дополнительных причин для остановки, которые менты пытаются пропихнуть!
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прям как в анекдоте, а чего ты этого пьяного не выставишь, кафе ведь уже закрыто, а я подхожу к столику, он расплачивается, и спит дальше, и так уже 12 раз....
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Может стОит задуматься чтобы поменять законы?
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Закон у нас как дышло! Ментов бы кто-нибудь поменял бы, по-настоящему
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Молодец! Упорный парень! Надо бы интервью у него взять, чтобы узнать и чего он в конце концов добивался. Может ставил рекорд для Гиннесса, а может просто выпил чего-то несвеженького? А то суд, суд... Банально
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Будеш у Львови теж будеш быдлом як що того заслужишь. Погань.
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Просто Маклауд какой-то. Остановить его можно только отрубив голову
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за одно и тоже нарушение шрафуется только один раз и почему не забрали авто на штрафплощадку ?
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ну не успели, а он оказался очень целеустремлённый, ему надо было ехать и всё
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...Теперь судьбу этого правонарушителя будет решать суд.Источник: https://censor.net.ua/n451441
такого "кадра" не можна позбавляти прав ...він приносить непоганий виторг у "кассу"...
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Это как? Заплати и лети что ли? Это такие законы в Евродержаве?
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да просто нужно было отпустить и подождать пока он сам попадёт в аварию с кучей трупов. делов-то. а то протоколы, задержания... на кой ляд, спрашивается?
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С него алкаша первые 2 раза взяли взятки и отпустили.А на 3 раз у него деньги закончились вот они его и задержали.Вот так у нас в Украине ездят пьяными аж с 2.26 промилле.
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Протокол составили, а он покатил дальше? Молодцы копы, ждут авось кго-то задавит, тогда тоже составят протокол.
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У нас в Сумах тоже самое,уже второй раз ловят одного и того же водителя виновника аварии,под наркотиками и заметьте он второй раз без документов,без водительского удостоверения вот ссылка http://www.sumylife.com/news-2011/
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Суд визнає два протоколи не дійсними,так як за одне порушення,одне покарання. Поліцейські мали прослідкувати щоб він не їхав,вони мали євакуватор визвати і машину затримати,або віддати довірені особі зі сторони власника
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Может еще нужно было его на такси посадить?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛьвовские патрульные трижды за ночь составили протокол за нетрезвое вождение на водителя микроавтобуса
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