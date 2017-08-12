 Львовские патрульные трижды за ночь составили протокол за нетрезвое вождение на водителя микроавтобуса

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Патрульной полиции Львова в Фейсбук.
Сегодня ночью экипаж патрульной полиции заметил транспортное средство Opel Vivaro, который имел неисправные световые приборы. Инспекторы остановили водителя и попросили предъявить документы. Во время общения патрульные почувствовали от мужчины запах алкоголя. Результат проверки на приборе Drager - 2.26 промилле.
При составлении административных материалов, водитель сел в автомобиль и начал движение. Требования патрульных остановиться он не реагировал. Инспекторы заблокировали автомобиль нарушителя задержали водителя и доставили в отдел полиции. Там на мужчину составили еще один протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за невыполнение требований об остановке.
После оформления всех материалов водителя отпустили. Однако после того, как человек вышел из отдела, он направился к своему автомобилю и начал ехать. Патрульные третий раз остановили водителя и составили на него еще один протокол. Теперь судьбу этого правонарушителя будет решать суд.
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такого "кадра" не можна позбавляти прав ...він приносить непоганий виторг у "кассу"...
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