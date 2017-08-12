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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2971) Цигикал (15)

 В Госпогранслужбе введут институт пограничных участковых, - Цигикал

цигикал

В Государственной пограничной службе Украины намерены ввести институт пограничных участковых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел.

"Мы планируем вводить такое понятие как пограничный участковый, который должен работать в поселковых советах, должен работать с местным населением, должен проводить профилактическую работу", - рассказал председатель ГПСУ Петр Цигикал в интервью одному из телеканалов.

По словам Цигикала, такое нововведение будет реализовываться за счет действующего штата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подразделения Госпогранслужбы укомплектованы на 60-70%, - Цигикал
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Так "ввести" чи "відновить"? Такі люди у прикордонних загонах і комендатурах і при СРСР були...
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А вот если бы его папередник не хлопнулся б в обморок при встрече гауляйтеров Украины и Беларуси, не видать бы нам пограничных участковых. Во как иногда реФФормы появляются!
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нет,будут погрантутки))))И цена у них сразу вырастет.
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так они вроде давно уже есть...может называются чуть по другому.недавно такого подвозил...участки у них километров по сто протяженностью
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Та то ты лесничего или егеря с бодуна вез гыга,где там у тебя пограничники,разве,шо у труханова на даче
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мне индифферентны твои фантазии .главное,шоб это не было началом диллириума
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Гыг,ты решил интеллектом давить,шо не мог по людски сказать,шо тебе фильм не понравился
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Этот цигикало напоминает по образу одног Иловайского генерала,да и по действиям тоже,ведь лично Петя назначал
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Надо еж куда то свой выводок пристраивать на прокорм... Хребет народный он гибкий...не одну курву вывезет...
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Очередной идиотизм очередного "вновь пришедшего". Развивает покращення.
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Хочется напрмнить незабываемый перл говорящей лошади: дебилыбля.
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Ребята, объясняю... "пограничные участковые" - это что-то вроде "кума" на "зоне", помощника по оперативной работе. Люди будут работать с агентурой, фильтровать оперативную обстановку на границе. Такие люди и раньше были, только их работа не так афишировалась и они по-другому назывались... То есть, "Те же яйца, только вид сбоку...".
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Яким "ребятам" ти зараз про аналогію "кума" на кордоні пояснив?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Госпогранслужбе введут институт пограничных участковых, - Цигикал
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