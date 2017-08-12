 В Госпогранслужбе введут институт пограничных участковых, - Цигикал

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел.
"Мы планируем вводить такое понятие как пограничный участковый, который должен работать в поселковых советах, должен работать с местным населением, должен проводить профилактическую работу", - рассказал председатель ГПСУ Петр Цигикал в интервью одному из телеканалов.
По словам Цигикала, такое нововведение будет реализовываться за счет действующего штата.
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