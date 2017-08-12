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Все про:Госпогранслужба (2971) граница (3133) Словакия (372) Вьетнам (29)

 Пограничники Украины и Словакии ликвидировали канал незаконной миграции граждан Вьетнама

госпогранслужба

При проведении операции задержаны 24 гражданина Вьетнама.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ, пограничники ликвидировали канал миграции граждан Вьетнама.

В прекращении деятельности канала принимали участие сотрудники Пограничной службы, Национальной полиции и пограничной полиции Словакии.

Информация относительно намерений преступников переправить в Европу большую группу мигрантов была собрана в начале августа.

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Оперативники постоянно отслеживали формирование группы и постепенное перемещение иностранцев в приграничье. Организаторы канала неоднократно меняли день и направление, где должен был состояться переход через границу, чтобы уберечься от отслеживания маршрута правоохранителями, однако это не удалось.

В результате группу из 24 граждан Вьетнама задержали после пересечения украинско-словацкой границы.
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Пограничники Украины,Вьетнама и Словакии ликвидировали канал незаконной миграции граждан Вьетнама.
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вьетнамцы наверняка в Россию перебирались, там для них работы полно. До сих пор помнят кто им помогал таких как Маккейн сбивать
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А в чому полягає ліквідація каналу? В новині про це ні слова.
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это значит все остались не в накладе
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