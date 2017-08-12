 Пограничники Украины и Словакии ликвидировали канал незаконной миграции граждан Вьетнама

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ, пограничники ликвидировали канал миграции граждан Вьетнама.
В прекращении деятельности канала принимали участие сотрудники Пограничной службы, Национальной полиции и пограничной полиции Словакии.
Информация относительно намерений преступников переправить в Европу большую группу мигрантов была собрана в начале августа.
Оперативники постоянно отслеживали формирование группы и постепенное перемещение иностранцев в приграничье. Организаторы канала неоднократно меняли день и направление, где должен был состояться переход через границу, чтобы уберечься от отслеживания маршрута правоохранителями, однако это не удалось.
В результате группу из 24 граждан Вьетнама задержали после пересечения украинско-словацкой границы.
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