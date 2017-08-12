 При производстве БТР на "Киевском бронетанковом заводе" использовалась сталь с низкой пулестойкостью, ведется расследование, - "Зеркало недели"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Дмитрий Менделеев.
По информации прокуратуры, в результате действий чиновников для изготовления корпусов бронетранспортеров была использована не предусмотренная конструкторской документацией сталь с низкой пулестойкостью. В результате чего, по мнению правоохранителей, создана реальная угроза жизни и здоровью военнослужащих.
"Эти "кулибины" использовали для изготовления корпусов бронетранспортеров сталь с низкой пулестойкостью, которая не была предусмотрена конструкторской документацией", - указывает автор статьи.
При этом, из письма гендиректора ГК "Укроборонпром" Романа Романова на имя президента от 27.06.2017, посвященного взаимодействию между госконцерном и Минобороны, следует, что "Укроборонпром" требует от военного ведомства не применять на испытаниях бронестойкости бронетранспортеров боеприпасы с усиленными энергетическими характеристиками.
"По мнению Р.Романова, Минобороны под различными предлогами уклоняется от закупок вооружений и военной техники, выдвигая дополнительные требования по проведению испытаний. Оказывается, функционеры концерна требуют, чтобы Министерством обороны во время испытания бронестойкости БТР-3 не использовались боеприпасы с усиленными энергетическими характеристиками", - говорится в статье.
Менделеев указывает, что по данному эпизоду уже ведется расследование в отношении руководителей "Киевского бронетанкового завода", которые вопреки технологической документации использовали сталь с более низкими характеристиками.
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и виноватым как всегда будет папа Карло.
а пока суть да дело - бойцы будут прикрываться етой самой говносталью.
старенький АК-47 с 200 метров прибивает рельсу...
вот етим пока и прикрываются пацаны...
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це де ти вичитав ?
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По президенту, который много обещал пора так же четко определяться: где прекращение войны за 2 недели, где продажа бизнеса, где офшоры?
Давайте искать президента. Должен быть не вор, не еврей, не олигарх - это уже всем понятно. Кого выбирать будем, какие мысли?
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Алежка апять....
Расскажы, расскажы про панамскийф афшор!
И про иевреев не забудь!
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У нищих слуг нет!
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Кстати, возникает вопрос - а что там за скандал был у нас уже при нынешней власти с продажей молибдена Украиной мордору? Не те же люди, что продали молибден, занимаются сейчас подменой? А-у, Кровавый. Надо было бы начинать с оттуда.
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Там все глубже закопано.
Все помнят, как в 2015 строили укрепления вокруг мариуполя?
Никак не могли закончить.
Почему??
Брат Таруты - собственныик мариупольского завода не давал железные листы для
блокпостов.
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Один БТР -- із соломи, другий БТР -- із хмизу, а ось третій БТР виготовлений із сталі, але низької за міцністю марки, а тепер треба звернення керівників заводу надіслати сепаратистам і в Міністерство оборони РФ, щоб вони застосовували дерев'яні набої...
Окозамилювання та черговий дерибан бюджетних коштів...
Усе керівництво заводу посадити у БТРи і на передову в Авдіївську промзону, на шахту "Бутівка" і у Водяне, десь так на неділю - дві... а потім уже нагороджувати...
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Кучеренко: Министр Рева во многом прав! И свечка намного экономнее электричества. И трусов одних года на два хватитВ принципе, температура в комнатах может быть и 12 градусов. И вода горячая градусов тридцать.И свечка намного экономнее электричества. И дров ещё годика на четыре хватит.И трусов одних года на два хватит. И т.д.Кучеренко Алексей...
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- браво, Игорь М. Позволь ответить, но без юмора, - барыги, батенька, барыги.
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https://narodna-pravda.ua/2017/08/12/kavuny-z-barzhi-staly-chastynoyu-shemy-vidmyvannya-koshtiv-ta-znachno-zdorozhchaly/
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