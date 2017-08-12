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 При производстве БТР на "Киевском бронетанковом заводе" использовалась сталь с низкой пулестойкостью, ведется расследование, - "Зеркало недели"

бронетехника

Военная прокуратура инкриминирует злоупотребление служебным положением должностным лицам государственного предприятия "Киевский бронетанковый завод".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Дмитрий Менделеев.

По информации прокуратуры, в результате действий чиновников для изготовления корпусов бронетранспортеров была использована не предусмотренная конструкторской документацией сталь с низкой пулестойкостью. В результате чего, по мнению правоохранителей, создана реальная угроза жизни и здоровью военнослужащих.

"Эти "кулибины" использовали для изготовления корпусов бронетранспортеров сталь с низкой пулестойкостью, которая не была предусмотрена конструкторской документацией", - указывает автор статьи.

При этом, из письма гендиректора ГК "Укроборонпром" Романа Романова на имя президента от 27.06.2017, посвященного взаимодействию между госконцерном и Минобороны, следует, что "Укроборонпром" требует от военного ведомства не применять на испытаниях бронестойкости бронетранспортеров боеприпасы с усиленными энергетическими характеристиками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: "Украинская армия стала сильнее на 16 тысяч единиц военной техники"

"По мнению Р.Романова, Минобороны под различными предлогами уклоняется от закупок вооружений и военной техники, выдвигая дополнительные требования по проведению испытаний. Оказывается, функционеры концерна требуют, чтобы Министерством обороны во время испытания бронестойкости БТР-3 не использовались боеприпасы с усиленными энергетическими характеристиками", - говорится в статье.

Менделеев указывает, что по данному эпизоду уже ведется расследование в отношении руководителей "Киевского бронетанкового завода", которые вопреки технологической документации использовали сталь с более низкими характеристиками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ обнаружила в оборонном бюджете Украины задолженность в 6,1 млрд гривен по итогам 2016 года, - "Зеркало недели"
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Видать за нарами соскучился , ну и его жёнушку туда тоже можно . Ещё та аферистка.
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ира ночью югику -Дорогой,я что-то не могу заснуть. -Это нормально...Зло никогда не дремлет.
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Это быстро лечится,- вииновных садят в такой бэтэр и расстреливают из стрелкового оружия. Кто выживет, пусть дальше работает. Только после подобной процедуры прийдется долго отмывать внутрянку бэтэра. От дерьма.
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Все , як завжди - за кількістю гнались , аби Харант міг крутими цифрами вразити - на якість не звертали уваги ...Порошенко: "Украинская армия стала сильнее на 16 тысяч единиц военной техники"
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Я правильно поняла, что "Романа Романова на имя президента от 27.06.2017, посвященного взаимодействию между госконцерном и Минобороны, следует, что "Укроборонпром" требует от военного ведомства не применять на испытаниях бронестойкости бронетранспортеров боеприпасы с усиленными энергетическими характеристиками" ... укроборонпром были в курсе гавняности материалов? Источник: https://censor.net.ua/n451433
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всю цепочку - откуда сталь пришла, кто заключал договора, кто ее варил - почему хрень на выхлопе?
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Правильно! И только так. А для начала - анализ, который покажет, что легирующих элементов там- 0(ноль).
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боюсь как всегда спустят на тормозах....
и виноватым как всегда будет папа Карло.
а пока суть да дело - бойцы будут прикрываться етой самой говносталью.
старенький АК-47 с 200 метров прибивает рельсу...
вот етим пока и прикрываются пацаны...
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...старенький АК-47 с 200 метров прибивает рельсу...
це де ти вичитав ?
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какая блин рельса? забудьте эти байки.никакую рельсу АК-... не пробивает.фантазеры...
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Диверсия , в военное время расстрел без суда и следствия .
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Ладно, надоело, пора прекращать этот маразм "братских народов". Пора объявлять военное положение и всю эту мразь расстреливать.
По президенту, который много обещал пора так же четко определяться: где прекращение войны за 2 недели, где продажа бизнеса, где офшоры?
Давайте искать президента. Должен быть не вор, не еврей, не олигарх - это уже всем понятно. Кого выбирать будем, какие мысли?
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О!
Алежка апять....
Расскажы, расскажы про панамскийф афшор!
И про иевреев не забудь!
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Твое дело прислуживать, не отвлекайся, плдебей.
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Каму прислужывать, галубчик? Тибе?
У нищих слуг нет!
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А почему ты считаешь меня нищим? Ты что Ванга? Вот я и вижу, что тебе нравится власть и ты готов за свой каравай у корыта уйти от созерцания действительности.
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Друг мой, если хочешь размышлять над задачами государственного масштаба - нехрен бросаться обвинениями из жёлтых газеток. Про оффшоры.
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Я хренею с вас амфаш, мало того что ты боишься назваться, потому что, когда хозяин смениться надо будет другому служить, так ты еще и склеротик. Сам Порошенко сказал - я делами фирмы не занимаюсь, там работают управляющие, и ответственности не несу. В переводе на украинский - это признание того, что он в курсе всех махинаций. В общем, я тебя не отвлекаю, вылизывай этому и готовься к следующему.
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это уже генетический холуй. зря вы его кормите.
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А НАХЕРА ВААЩЕ ТЕБЕ ЭТО ГАВНО НУЖНО В ПОЛЕМИКЕ. НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ, ПОШЛИ ЭТУ КАРАМЕЛЬНУЮ ЧМОШКУ НА КУЙ. ПРОСТО: ПШОЛ НА КУЙ ЧЁРТ.
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Баригу на відкритті офшорного рахунку під час президентства спалили?
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Наиболее приемлемая кандидатура -Саакашвили
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Только за то что выбрали этого ублюдка , его избиратели должны быть лишены права голоса пожизненно. А эта мразь должна предстать перед судом и получить высшую меру с конфискацией
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Эй, избранный, для начала- поучись с людьми разговаривать. В спаме.
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В стране где три года идет война должны действовать законы военного времени., Диверсантов расстрелять без суда и следствия.
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З іншого боку, чому президенту можна тримати людей за бидло, а міністру соціальної політики ні? Все структурно та логічно.
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Взвешивать и увольнять по достижении 100 кг. или просто повесить и сэкономить на веревках?
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Кстати этот ублюдок рева и комунистом был и замполитом компартии . И как это оно прошло люстрацию ? В замполиты набирали только конченых безнравственных ублюдков и стукачей .
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блядь. ну что за дурная привычка давать фото без комментариев. я конечно сразу вижу что нелюди и бандиты, но погонялы их и посады мне не известны
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Где-то уже год назад была такая тема, вроде наш лист не годиться, нужен польский...
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кажуть що ці істерики підкидають певні морди які хочуть на польських листах ідзаробити ! бальчун казав треба в польші вагони купувати свої заводи без роботи стоять !!!!!!!!!!
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Скоро закроют дело . Возьмут на лапу такие как смотрящий по грабежу Армии от Ряженого Бирюков и закроют . Петя хозяйственный и обязательно назначит откат за освобождение .
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Видел рекламу бронированного Мерседеса,в который садится хозяин фирмы и его расстреливали из калаша, так же надо и директора завода посадить в БТР и расстрелять
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За такие вещи нужно расстреливать, но будучи цивилизованными, пожизненное в самой поганой зоне
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В производстве техники допускаются отклонения от КД. Но не допускаются отклонения от ТТД (тактикотехнических данных). Как вариант выхода из отсутствия нужной стали могло быть увеличение толщины имеющейся. Возможно это изменило бы другие параметры: скорость, маневренность, проходимость ... Но о любых изменениях должен быть осведомлён заказчик техники. Он и принимает решение о покупке техники в зависимости от возможности её использования. Так что, в данном случае правда на стороне МО.
Кстати, возникает вопрос - а что там за скандал был у нас уже при нынешней власти с продажей молибдена Украиной мордору? Не те же люди, что продали молибден, занимаются сейчас подменой? А-у, Кровавый. Надо было бы начинать с оттуда.
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Так енто Ахметов с Тарутой такую сталь гонят с Мариуполя.

Там все глубже закопано.

Все помнят, как в 2015 строили укрепления вокруг мариуполя?
Никак не могли закончить.
Почему??
Брат Таруты - собственныик мариупольского завода не давал железные листы для
блокпостов.
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Судить виновных по законам военного времени!
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На азомаше в Мариуполе такие делали. С ПМ пробивалось днище..иракцы возврат делали... А шо вы хотели...спецы ушли..а шо могут сделать наркоманы-химики с ворьем руководством?
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Gандоны конченные...твари! как не движки на танки рухлядь старую по завышенной цене закупают и все в отмазке,так бтры из жести клепают..молоты это вобще самоликвидаторы ...одни сепаратюги и вредители...брехун главнокомандующий кроме как брехать может порядок навести,посадить пару паскуд лет на 10 за такие диверсии? чы воно скот брехливый как брехать больше ни нашо не способное?
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"цензор"! а почему не упомянули, что МО отказывается покупать и такое говно как беспилотники"Спектатор", станции "Сектор", минометы "Молот"? и вообще статья в "ЗН" о вопиющем положении дел в оборонной отрасли и преступной не компетентности, воровстве ее руководителей!
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Чому чому, потому что ты агент кремля и нарочно розгойдуеш човен.
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Бутусов, быстро забань его. Кому сказал. Геращенко на вас нет.)
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пока не будет: КУЛЮ В ЛОБИЩЕ - нихера не будет. ТОЧКА!
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Сказка про трьох поросят...
Один БТР -- із соломи, другий БТР -- із хмизу, а ось третій БТР виготовлений із сталі, але низької за міцністю марки, а тепер треба звернення керівників заводу надіслати сепаратистам і в Міністерство оборони РФ, щоб вони застосовували дерев'яні набої...
Окозамилювання та черговий дерибан бюджетних коштів...
Усе керівництво заводу посадити у БТРи і на передову в Авдіївську промзону, на шахту "Бутівка" і у Водяне, десь так на неділю - дві... а потім уже нагороджувати...
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А если такой картонный БТР столкнётся с "Арматой", тоже картонной, кто победит?
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...Кучеренко: Министр Рева во многом прав! И свечка намного экономнее электричества. И трусов одних года на два хватитПри производстве БТР на "Киевском бронетанковом заводе" использовалась сталь с низкой пулестойкостью, ведется расследование, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 222
Кучеренко: Министр Рева во многом прав! И свечка намного экономнее электричества. И трусов одних года на два хватитВ принципе, температура в комнатах может быть и 12 градусов. И вода горячая градусов тридцать.И свечка намного экономнее электричества. И дров ещё годика на четыре хватит.И трусов одних года на два хватит. И т.д.Кучеренко Алексей...
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"А если такой картонный БТР столкнётся с Арматой, тоже картонной, кто победит".
- браво, Игорь М. Позволь ответить, но без юмора, - барыги, батенька, барыги.
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щоб був порядок в армії треба починати всіх саджати починаючи з гриценка ! незнаю я як там та броня бо зеркало неділі дуже мутний сайтик а його деректор дружина греценка ! но тіж бтр 3 закупляв тайланд почті 500 одениць і нежаліюця ! но суть в тому що такі діячі як директор львівського бронетанкового заводу і інші незнеба впали укр оборон пром це була чисто купційна конторка деребану армійських нз ! рики до розтрілів і все інше то явно від лукавого бо це антиконстетуційні дії ! но недивуйтесь таких вскритих гнойників буде ще багато ! наше суспільство прогнило ! памятаю теради марушевської як вона буде таможню в одесі перебудовувати я сидів слухав з відкритим ротом ! а тепер ця смазлива панянка в бєгах ! нажаль корупція це ментальна риса українців ! тут без обід що маєм те маєм
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Читаю и балдею. Одни сталь воруют и карманы набивают, другие американские деньги. Долго смеялся роттердамские арбузы. Так, что директор этого завода такой же как и его руководитель.Чем этот директор лучше или хуже виницкого базарного чуда.
https://narodna-pravda.ua/2017/08/12/kavuny-z-barzhi-staly-chastynoyu-shemy-vidmyvannya-koshtiv-ta-znachno-zdorozhchaly/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри производстве БТР на "Киевском бронетанковом заводе" использовалась сталь с низкой пулестойкостью, ведется расследование, - "Зеркало недели"
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