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 Трактор подорвался на мине на Донетчине, водитель ранен, - полиция

нацполиция

Водитель получил ранение. Это уже шестой подобный случай.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате взрыва водитель 1954 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, сообщается на сайте ГУ НП Донетчины.

Взрыв произошел в Бахмутском районе, вблизи с. Луганское во время проведения сельскохозяйственных полевых работ

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Были повреждены элементы техники трактора.

В полиции отмечают, что это уже шестой случай на Донетчине, когда трактор наталкивается на взрывное устройство.
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там еще 100 лет подрываться будут после хуйлового военторга
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А водила не из тех ли трактористов и шахтеров будет,что кричали путенвведивайска?
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Похоже, что и трактористам нужны бронежилеты или обкладывать металлическими листами места возможного проникновения осколков...
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...,читая комменты,не удивительно,что наша страна оказалась в той ситуации, которую мы сейчас имеем..., и в скором будущем ничего не изменится, так сказать,менталитет нации! вам уже и трагедия в радость!
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Именно такой тезис вбивают в мозги для разложения населения и последующего легкого захвата. Огласите тогда весь список. Какие еще регионы вам в тягость? Тянете то за пятерых бедолага.
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