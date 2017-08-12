 Трактор подорвался на мине на Донетчине, водитель ранен, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате взрыва водитель 1954 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, сообщается на сайте ГУ НП Донетчины.
Взрыв произошел в Бахмутском районе, вблизи с. Луганское во время проведения сельскохозяйственных полевых работ
Были повреждены элементы техники трактора.
В полиции отмечают, что это уже шестой случай на Донетчине, когда трактор наталкивается на взрывное устройство.
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