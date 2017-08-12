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 Политика Украины, Экономика
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 ГПУ обнаружила в оборонном бюджете Украины задолженность в 6,1 млрд гривен по итогам 2016 года, - "Зеркало недели"

минобороны армия всу

Генеральная прокуратура Украины обнаружила, что на конец 2016 года дебиторская задолженность предприятий-поставщиков перед Министерством обороны увеличилась втрое - на 2,4 млрд грн и достигла, таким образом, рекордной суммы - более 6,1 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Дитрий Менделеев.

По его словам, соответствующие данные приводятся в письме Генпрокурора Юрия Луценко Премьер-министру Владимиру Гройсману, направленном им в середине июля т.г. в Кабинет Зинистров за №10/2/1-20618-17.

Автор указывает, что сумма задолженности составляет 11% годового финансирования. При этом, просроченная задолженность достигла 755 млн грн.

У предприятий концерна "Укроборонпром" такая задолженность перед Минобороны составила 1,6 млрд грн, а просроченная задолженность - 335 млн грн.

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І що тут кримінального, в цій попередній оплаті? Сама цифра ні про що не каже.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ обнаружила в оборонном бюджете Украины задолженность в 6,1 млрд гривен по итогам 2016 года, - "Зеркало недели"
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